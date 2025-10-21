España

Reparto de temas de la gala 6 de ‘OT 2025′: de ‘Tu falta de querer’ de Mon Laferte a ‘Diamons’ de Rihanna

Tras la expulsión de Judit, Lucía vuelve a enfrentarse a la nominación junto a Max

Anabel Gómez Salvador

Reparto de temas gala 6
Reparto de temas gala 6 de 'Operación Triunfo 2025' (PRIME VIDEO).

La Academia de Operación Triunfo cada vez tiene más camas vacías. Tras la expulsión este lunes de Judit en un muy ajustado duelo con Lucía, sus compañeros quedaron completamente desolados. Sin embargo, el jurado no le pondría nada fácil la permanencia a los concursantes y propondrían para abandonar el programa a Max, Cristina, Claudia y, de nuevo, a Lucía, mientras que Crespo se salvaba en esta ocasión al ser elegido como favorito y llevarse a casa 3.000 euros.

Después de que los concursantes decidieran darle una nueva oportunidad a Claudia y los profesores optaran por Cristina, Max y Lucía repiten en la palestra. Para ambos, se trata de su segunda nominación y las canciones que han elegido para defender su permanencia en el programa de Prime Video no han dejado a nadie indiferente.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix, directora y subdirector de la Academia, comienzan el día con un repaso de gala. En este, los participantes conocen los puntos débiles de sus actuaciones la noche anterior y comentan las nominaciones. Tras un merecido tiempo de descanso y el almuerzo, a las 16:00 empieza el reparto de temas, en el que hemos podido conocer las canciones que defenderán en la gala 6 del próximo 27 de octubre.

Concursantes de 'Operación Triunfo 2025'
Concursantes de 'Operación Triunfo 2025' (PRIME VIDEO).

La pasada semana se estrenaba Téyou como primera concursante en la edición en hacer un tema en solitario. No obstante, en la próxima gala Crespo podrá disfrutar por ser el favorito del público de lucirse por primera vez en solitario y los profesores han determinado que Cristina también merece ese privilegio.

Además, Max vuelve a optar por su especialidad: una canción perteneciente a un musical, que en esta ocasión es You will be found de la obra Dear Evan Hansen. Y, por otro lado, Lucía ha elegido a Mon Laferte como referente para superar una vez más la nominación.

La lista completa de las canciones de la gala 4 de ‘OT 2025′

  • Canción grupal: Make Your Own Kind of Music - Paloma Faith
  • Lucía Casani (nominada): Tu falta de querer - Mon Laferte
  • Max (nominado): You will be found - Ben Platt
  • Crespo: Can`t Hold us - Maklemore y Ryan Lewis
  • Cristina: Je me casse - Destiny
  • Claudia y Guille: Dos gardenias - Isolina Carrillo
  • Tinho y Téyou: Agua - Jarabe de Palo
  • Guillo Rist y Olivia: El principio de algo - La La Love You y Samurai
  • Laura y María Crus: Diamons - Rihanna

