Las deudas de Andy y Lucas tras romper el dúo: seis hipotecas, problemas con Hacienda y pagos pendientes

Según ha informado Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', los artistas gaditanos tendrían una situación financiera complicada

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

El grupo musical Andy y Lucas.
El grupo musical Andy y Lucas.

Hace poco más de una semana, el dúo Andy y Lucas se despedía de sus fans en un concierto multitudinario en Madrid. Lo que parecía ser un cierre triunfal de su carrera musical pronto dejó paso a informaciones inesperadas. Más allá de los aplausos y la emoción de los conciertos, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta crisis personal y profesional que afecta a los músicos gaditanos. Con el paso de los días, la atención se ha centrado especialmente en las polémicas amorosas de Lucas y los problemas económicos que arrastran.

Ahora, este martes, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha desvelado en el programa El tiempo justo detalles exclusivos sobre las finanzas de ambos artistas, dejando entrever que las cosas no están tan limpias como se creía. Según Pliego, la solvencia que Andy y Lucas mostraban públicamente podría no reflejar la realidad.

De acuerdo con el periodista, Andy atraviesa un momento crítico en su economía personal. Desde 2017 mantiene una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a 125.000 euros, a la que se suman 50.000 euros en intereses. Además, posee una hipoteca sobre un piso en Cádiz, lo que incrementa la presión financiera sobre él. La situación se agrava por la necesidad de recibir los pagos pendientes de su última gira, ya que este ingreso es clave para poder empezar a regularizar sus obligaciones.

“De la primera, la gorda, no ha pagado nada porque se ha renovado el embargo que tiene sobre sus bienes. Él tiene una situación bastante delicada. Le urge cobrar ese último concierto para ir liquidando”, ha señalado Pliego, subrayando que Andy se encuentra bajo un embargo renovado sobre sus bienes. La presión fiscal y la responsabilidad de mantener su patrimonio le colocan en una situación complicada justo en el cierre de su etapa con Lucas.

Por su parte, Lucas, que en varias ocasiones había declarado ser “millonario”, tampoco atraviesa un momento financiero desahogado. Según la información revelada, varias de sus propiedades —cinco pisos en total— están hipotecadas, y poco antes del inicio de la última gira solicitó una moratoria de nueve meses para poder afrontar los pagos pendientes.

“Los cinco pisos tienen hipotecas y dejó de pagarlas poco antes del inicio de esta gira, pidió una moratoria de 9 meses para poder pagarlas”, ha apuntado Pliego, añadiendo que “ninguno de los dos puede sacar pecho de que esté al corriente de sus obligaciones“.

Luis Pliego en 'El tiempo
Luis Pliego en 'El tiempo justo' (MEDIASET ESPAÑA).

Más de dos décadas de éxitos

El dúo gaditano comenzó a sonar a principios de los años 2000 y rápidamente se convirtió en un fenómeno en España y Latinoamérica. Sus canciones alcanzaron los primeros puestos de las listas de éxitos, y sus discos lograron múltiples discos de platino. Giras multitudinarias, entradas agotadas y una base de seguidores fieles marcaron sus primeros años de carrera.

Sin embargo, tras más de veinte años en la música, Andy y Lucas anunciaron que su última gira sería el cierre de esta etapa. Hace unos días, el propio Andy informaba a sus seguidores que iniciaría un proyecto en solitario, lo que no habría sido comunicado con antelación a Lucas, aumentando la tensión y las especulaciones sobre su relación personal y profesional. Se comenta incluso que su nuevo tema podría incluir referencias a su excompañero, en lo que sería una especie de “mensaje en canción” que generará expectativas entre los fans.

Andy y Lucas.
Andy y Lucas.

