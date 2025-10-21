LaLiga: cómo quedó la tabla de goleo tras finalizar la jornada 9

Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

Mientras unos luchan por mantener a su equipo en los mejores puestos de la tabla general, existe un selecto grupo de futbolistas que busca encabezar la lista de los mejores goleadores de LALIGA EA SPORTS.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estos goleadores han puesto a soñar a innumerables seguidores. Aquí están sus nombres.

Lista de goleadores de la LaLiga

El primer puesto lo tiene Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, con 10 anotaciones en 9 enfrentamientos. Es decir, tiene un promedio de 1.11 anotaciones por partido.

Le sigue Julián Álvarez, del Club Atlético de Madrid SAD, con 6 goles en 9 partidos. Lo que da un promedio de 0.67 goles por juego.

En el tercer lugar está Vedat Muriqi, del Real Club Deportivo Mallorca SAD, con 5 anotaciones en y 8 enfrentamientos. Lo que significa un promedio de 0.62 goles por encuentro.

LaLiga tiene a varios de los mejores anotadores del mundo (REUTERS)

Continúa Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior en el cuarto lugar, del Real Madrid Club de Fútbol, con 5 anotaciones en 9 partidos. Esto significa un promedio de 0.56 anotaciones enfrentamiento.

Finalmente está Karl Edouard Blaise Etta Eyong, del Levante Unión Deportiva SAD, con 5 goles en 9 partidos. Con un promedio de 0.56 anotaciones por encuentro.

El jugador que más goles anote durante una temporada de la LaLiga española es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 10Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 1.11

2. Julián ÁlvarezEquipo: Club Atlético de Madrid SADGoles: 6Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.67

3. Vedat MuriqiEquipo: Real Club Deportivo Mallorca SADGoles: 5Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.62

4. Vinícius José Paixão de Oliveira JúniorEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 5Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.56

5. Karl Edouard Blaise Etta EyongEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 5Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.56

6. Tajon BuchananEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 4Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.44

7. Jorge de FrutosEquipo: Rayo Vallecano de Madrid SADGoles: 4Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.5

8. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 4Partidos jugados: 8Promedio de gol por partido: 0.5

9. Iván RomeroEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 4Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.44

10. Pere MillaEquipo: RCD Espanyol de BarcelonaGoles: 4Partidos jugados: 7Promedio de gol por partido: 0.57

Los máximos goleadores en la historia de LaLiga

LaLiga no solo se ha caracterizado por el gran nivel de juego a lo largo de su historia, sino también por albergar a varias de las principales leyendas de este bello deporte.

Entre las estrellas del fútbol internacional que han pisado las canchas españolas, destacan los delanteros, aquellos killers del área que no se cansaban de anotar gol tras gol.

Entre ellos están los máximos goleadores históricos de LaLiga, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

Quien haga más goles a lo largo de una temporada se hace merecedor del Trofeo Pichichi, el cual tiene ese nombre en honor al histórico delantero del Athletic Club y de la Selección Española de nombre Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi.

En la historia de este premio al máximo rompe redes de LaLiga, el jugador que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo tienen tres leyendas del balompie mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.

Durante más de una década LaLiga fue el escenario de los dos maximos futbolistas del mundo y, para muchos, de la historia de este deporte (Reuters)

Cerca de cumplir el primer siglo de vida, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más importantes a nivel mundial. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del planeta.

Ya que a lo largo de su historia distintos de los mejoresjugadores y clubs en la historia de este deporte han pasado por sus canchas.

Con sede central en la capital española, la liga está presente en 41 países, a través de 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegarona a más de 2.800 millones de personas en todo el orbe.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

En la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del planeta, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Con la medalla de bronce se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.