España

Al menos 2.000 mujeres afectadas por un fallo en el cribado del cáncer de mama en Andalucía

El programa de cribado andaluz ha obviado avisar a miles de mujeres de mamografías con lesiones dudosas

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
ARCHIVO – Un radiólogo usa
ARCHIVO – Un radiólogo usa una lupa para revisar mamografías y detectar cáncer de mama en Los Ángeles, el 6 de mayo de 2010. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)

La Consejería de Salud andaluza ha reconocido un “fallo de información” detectado en el programa de cribado del cáncer de mama en la región tras múltiples quejas de pacientes afectadas por retrasos en las pruebas diagnósticas. El pasado domingo, la Cadena Ser revelaba que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) podía tardar hasta un año en comunicar a las mujeres que debían repetirse una mamografía o complementarla con una ecografía para confirmar o descartar si tenían cáncer de mama.

Los testimonios de distintas pacientes hicieron saltar las alertas y la Junta de Andalucía ha reconocido ahora la existencia de un fallo informático que debía comunicar a las mujeres en caso de que las primeras pruebas mostrasen indicios de cáncer de mama. El SAS ha comenzado este jueves a contactar a 2.000 mujeres afectadas, cuyas mamografías presentan alguna duda y aún no habían sido informadas. La mayoría de ellas se habían realizado en el Hospital Virgen del Rocío.

Según ha informado la administración sanitaria, se trata de pacientes con lesiones dudosas que, en principio, no presentaban gravedad, pero con necesidad de hacer un seguimiento que se ha retrasado debido al fallo informático. Aunque tan solo un 2% de estas pruebas suele dar signos de malignidad, la Junta reconoce que se ha producido “un fallo de gestión” al no haber informado a las mujeres, según ha informado la Cadena Ser.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este miércoles cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento de pruebas diagnósticas con demoras dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama. (Europa Press)

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado los errores que se hayan podido producir en las notificaciones a esas mujeres y ha pedido disculpas a las afectadas. La oposición en el Parlamento de Andalucía ha exigido la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, que el mandatario andaluz ha rechazado. Moreno ha valorado que, cuando ocurre un error, su gobierno se debe “poner en marcha y rectificarlo y mejorarlo”, y que por la información que cuenta la Consejería de Salud no ha recibido ningún aviso “de manera directa” de estos casos sino a través de testimonios.

El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar al SAS

Tras la denuncia de las mujeres afectadas, el Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que investigue al SAS por una posible “dejación de funciones”. “Cuando se pone en marcha un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos”, advierte la entidad, que señala que este tipo de fallos pueden derivar "en el agravamiento de la enfermedad, la pérdida de calidad de vida e incluso mayores costes para la sanidad pública“.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, informó este martes de que su organismo “ha recibido quejas” acerca de las demoras en las pruebas señaladas, recalcando que los principales retrasos se han detectado “en lo relacionado con esperas para una intervención quirúrgica”. Por su parte, la Asociación de Mujeres con cáncer (Amama) está estudiando presentar una demanda colectiva por los retrasos y fallos en el cribado.

Preguntada por los medios, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que “uno de los elementos fundamentales de los servicios de salud es la prevención”. “Aquellas comunidades que no están ejerciendo sus funciones y sus competencias en materia de detección precoz o en materia de prevención, están fallándole a sus ciudadanos“, aseveró. Desde el ministerio, pedirán a las comunidades autónomas datos sobre diagnóstico precoz del cáncer en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de MamaAndalucíaJuanma MorenoSalud de la MujerSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

Cuando el propietario sube ilegalmente la renta y luego alega “necesidad familiar” para desalojar la vivienda, puede enfrentarse a consecuencias legales

Alberto Sánchez, abogado, explica qué

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

La empresa obliga a la empresa a optar entre la readmisión de la empleada o el pago de una indemnización de 15.113,01 euros

Una gerente de Mercadona es

Unos padres donan la vivienda a sus hijas para evitar un embargo y las meten en un buen problema: prisión por alzamiento de bienes

Debían 63.000 euros al banco y trataron de burlar la deuda, pero no hicieron sino complicar su situación y la de sus hijas, una de ellas menor

Unos padres donan la vivienda

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y asegura que solo queda un barco lejano

Más de 45 embarcaciones y unos 500 activistas internacionales han entrado ya en la denominada zona de alto riesgo: Ada Colau y otros españoles habrían sido trasladados a puertos

Última hora de la Flotilla

Una mujer de 34 años es atacada por un pitbull y le amputan los brazos y las piernas: “Me pregunto cuánto puede aguantar un ser humano”

Janelle Scott fue atacada mientras montaba en bicicleta por el bosque. La gravedad de las heridas ha obligado a los médicos a amputar

Una mujer de 34 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una gerente de Mercadona es

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y asegura que solo queda un barco lejano

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

ECONOMÍA

Alberto Sánchez, abogado, explica qué

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

Unos padres donan la vivienda a sus hijas para evitar un embargo y las meten en un buen problema: prisión por alzamiento de bienes

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”