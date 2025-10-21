España

Cuál es el salario de Gabriel Rufián como diputado en el Congreso: 28.000 euros en el banco, un coche de segunda mano y una hipoteca

El portavoz de ERC en el Congreso estuvo en ‘La Revuelta’ y respondió de manera muy sincera a la ‘pregunta clásica’ de dinero y patrimonio

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
El portavoz de ERC en
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio - Europa Press)

Tras la propuesta de invitación por redes sociales entre La Revuelta y Gabriel Rufián, y el intercambio de mensajes por X, la esperada entrevista del político en el programa de la televisión pública se hizo realidad. Este lunes, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso se sentó en el sofá de David Broncano, lugar desde el que tuvo que responder a las ya conocidas preguntas clásicas: relaciones sexuales el último mes, y patrimonio total.

A la pregunta del dinero de Broncano, Rufián contestó que, actualmente, tenía unos 28.000 euros, y explicó que hacía poco que se había comprado un coche de segunda mano. Después, el propio diputado subrayó que su situación financiera también incluye una deuda hipotecaria vinculada a la vivienda familiar de su hijo. Pero, además, como cualquier trabajador, el diputado y portavoz catalán recibe un salario anual por su labor en el Congreso.

Un salario de más de 134.000 euros anuales, superior al de etapas anteriores

Rufián, que nació en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, en 1982, es una de las voces más reconocidas del Congreso por sus polémicas intervenciones y su larga trayectoria política. Es diputado por Barcelona desde 2016 y ocupa la portavocía de su grupo parlamentario desde 2019. Además, está vinculado a la plataforma Súmate, defensora de la independencia de Cataluña.

Según la última actualización del régimen económico del Congreso de los Diputados realizada en septiembre de 2024, y recogida por Newtral, Gabriel Rufián percibe un salario bruto anual de 134.288,28 euros como diputado de ERC. Esta cantidad se distribuye a lo largo del año en una nómina mensual antes de impuestos de 9.592,02 euros, que se compone de varias partidas: el salario base de 3.236,32 euros, complementos específicos vinculados a su cargo (4.276,78 euros) y dietas por desplazamiento o manutención (2.078,92 euros). A esta estructura salarial se le aplican las retenciones fiscales y las cotizaciones sociales correspondientes.

Gabriel Rufián pide a Pedro Sánchez medidas para abaratar la vivienda y el presidente culpa al PP.

En comparación con etapas anteriores, el sueldo de Rufián como diputado se ha ido incrementando. Entre 2019 y 2023, el político catalán percibía un salario bruto anual de 129.747,24 euros. En aquel periodo, la nómina mensual era de 9.267,66 euros, repartida en un salario base de 3.126,89 euros, complementos por funciones de 4.132,16 euros y dietas de 2.008,61 euros al mes.

Una vivienda con hipoteca, un crédito y una cuenta corriente

Este salario posiciona a Rufián por encima de otros altos cargos institucionales, como por ejemplo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien reúne un salario anual total de 107.037,54 euros, repartidos en 12 pagas, y divididos entre su función de presidente (93.145,20 euros) y de diputado por el PSOE (13.892,34 euros).

Por otro lado, en cuanto a la declaración de bienes presentada al inicio de la XV Legislatura, en 2023, con datos de 2022, se señala que su vivienda fue adquirida en 2018 bajo régimen de 50% de propiedad en pleno dominio, ligada a una hipoteca concedida por Caixa d’Enginyers. Más allá, el diputado no señaló inversiones inmobiliarias adicionales ni posesión de activos financieros de cuantía relevante.

Sí añadió una cuenta corriente, también en Caixa d’Enginyers, en la que contaba con una cuantía de 22.000 euros. Cantidad que, posiblemente, habrá cambiado durante estos últimos años. Asimismo, también registró un préstamo en la misma entidad bancaria pedido en 2019, cuyo importe ascendía hasta los 80.000 euros.

Temas Relacionados

Gabriel RufiánPartidos PolíticosSueldos EspañaSalarios EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El plan de Melanie Griffith en Madrid tras la boda de Stella del Carmen: invitada de honor en un evento de belleza

La exmujer de Antonio Banderas ha aprovechado su visita a España para acudir a un evento de una marca de la que es embajadora

El plan de Melanie Griffith

La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

Una cláusula en el testamento permite repartir bienes sin que los herederos entren en conflicto y evita largos procesos judiciales entre los hijos

La pregunta del millón sobre

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

El 39% de los pisos que se ofertan en el mercado con ‘bicho’ se encuentran en Cataluña, mientras que en Soria no se comercializa ninguno

‘Se vende con okupa dentro’:

Una polémica taurina, sangre española e internacional y dos coros centenarios: quiénes son las colaboraciones de Rosalía en ‘Lux’, su esperado cuarto álbum de estudio

Con la Orquesta Sinfónica de Londres, se unen las voces de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, y coros como la Escolania de Montserrat o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, junto a Yahritza e Yves Tumor

Una polémica taurina, sangre española

Si tienes dolor lumbar, estos son los estiramientos que debes hacer antes de dormir, según un terapeuta

Son fáciles y tardarás cinco minutos en completar la rutina

Si tienes dolor lumbar, estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un ex alto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólare

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

ECONOMÍA

La pregunta del millón sobre

La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

El 37% de la población española necesitaría un segundo empleo para llevar una vida digna

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

El Gobierno crea el Observatorio de la Vivienda Turística para conciliar el turismo y su convivencia con los residentes

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica