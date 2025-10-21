Adiós al escurridor de platos de encimera: esta es la nueva tendencia que es más ordenada e higiénica

Escurridor de platos. (Adobe Stock)

Ese clásico escurreplatos que se suele colocar en el fregadero - o lo de poner un trapo en la encimera y colocar encima los platos recién fregados - empieza a quedarse atrás frente a una alternativa que parece estar ganando terreno en muchas cocinas: el escurreplatos de pared. Este pequeño cambio en la organización de los espacios es ideal en apartamentos de cualquier tamaño (pero más agradecido en los pequeños).

Colocar los platos a secar sobre la encimera resta espacio útil y provoca la aparición constante de charcos y manchas de cal y jabón friegaplatos. Ocupa demasiado espacio, monopoliza la zona preparación, y obliga a desplazar boles, platos y utensilios antes de cada comida.

Subir el escurridor a la pared para una cocina más espaciosa y ordenada

El cambio de tendencia propone liberar esa superficie y subir la estación de secado a la pared. Así, todas las tareas se desarrollan sin obstáculos. El aire circula mejor, las piezas de vajilla se ordenan y la humedad no se acumula donde no toca. Donde antes se apilaban tazas y platos formando montones variables, ahora todo queda organizado y sin dificultar el uso del espacio.

Estas estructuras modulares permiten elegir el número de baldas, la posición de los ganchos o el tipo de soporte según las necesidades de cada hogar. Algunos diseños incorporan bandejas extraíbles que canalizan los goteos directamente al fregadero, lo que evita la formación de marcas de agua y mantiene las superficies secas. En cuanto a los materiales, el acero inoxidable destaca por su firmeza y resistencia, ideal para el uso diario. Los plásticos de calidad dan toques de color o suavizan el ambiente, y resisten salpicaduras. Sobre la instalación, existen opciones para paredes de todo tipo: tornillos para agarres sólidos, bandas adhesivas para quienes no pueden taladrar o viven de alquiler, siempre priorizando que los metros disponibles se aprovechen al máximo.

Un escurridor de platos de pared (Wikimedia Commons)

Adaptar el secado de platos a la pared va acompañado de un efecto inmediato en la sensación de orden, todo proceso a la hora de cocinar se simplifica y la zona de trabajo queda siempre lista para cuando vuelva a tocar usarla. Del mismo modo, la limpieza de las encimeras se hace más sencilla y no hace falta estar cambiando de trapo escurridor cada vez que se usa. Visualmente, la mejora se traslada al ambiente general de la estancia. Las encimeras permanecen despejadas, los utensilios húmedos se distribuyen sin amontonamientos y el cambio favorece que cada cosa vuelva a su sitio tras cada comida. El espacio respira y la cocina gana en claridad.

Algunos optan por instalar un escurreplatos de dos alturas; otros, por raíles estrechos para cubiertos o soportes de platos a medida. El objetivo es el mismo: ganar espacio, tiempo y limpieza sin sumar más objetos a la encimera. El escurreplatos que se instala en la pared ofrece un modo práctico y flexible de recuperar mucho espacio - y mucho orden - en cualquier cocina. Mantener la superficie despejada deja que el día fluya mejor y que la casa reciba una mejora visible en ritmo y funcionalidad.