España

Ranking Apple en España: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Por Infobae Noticias

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

La canción de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la primera posición.

2. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift se mantiene en segundo lugar.

3. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido, interpretado por Beéle, sigue en el tercer lugar de la lista.

4. SUPERESTRELLA

Aitana

El nuevo éxito de Aitana sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, tras subir del 5 en el que se encontraba ayer.

5. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Lo más nuevo de Rels B, TU VAS SIN (fav), entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

En sexto lugar, continúa Me Mareo de Kidd Voodoo y JC Reyes.

7. DROGA

Mora y C. Tangana

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mora y C. Tangana. Quizás por esto es que DROGA debuta en el ranking directamente en el séptimo lugar.

8. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Plena (W Sound 05) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. Ruina

Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo

Ruina de Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo se vende como pan caliente. Pasa del puesto 12 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. YO y TÚ

Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada YO y TÚ, debute en el décimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.

