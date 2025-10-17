Un monasterio del siglo XII, estrellas de Hollywood y gastronomía malagueña: todos los detalles de la boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski, en montaje de Infobae. (Fotos:Instagram)

Un antiguo monasterio del siglo XII transformado en hotel de lujo en Sardón de Duero, Valladolid, será el escenario de la esperada boda entre Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski este sábado 18 de octubre. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha elegido celebrar su enlace en España, en un evento que destaca por la exclusividad del lugar y la relevancia internacional de los protagonistas.

La pareja, que se conoce desde la infancia y anunció su compromiso en agosto de 2024 tras 10 años de relación, ha compartido públicamente su entusiasmo por el futuro. “¡Puedo salir con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre!”, escribió Stella en sus redes sociales.

La lista de invitados incluye a familiares cercanos y figuras del cine internacional. Entre los confirmados se encuentran los padres de la novia, Antonio Banderas y Melanie Griffith; Tippi Hedren, abuela materna y leyenda de Hollywood; Dakota Johnson y Alexander Bauer, hermanos de Stella; Don Johnson, padre de Dakota; Nicole Kimpel, pareja de Antonio Banderas; Adaline Gruszynski, hermana del novio; Colette Lathan, amiga de la novia desde la infancia; y Grace Johnson, considerada por Stella como una hermana más.

Antonio Banderas y Melanie Griffith junto a su hija Stella. (Instagram)

El evento no ha estado exento de rumores. Se ha hablado de la posible actuación de Chris Martin, vocalista de Coldplay y expareja de Dakota Johnson, así como la supuesta llegada de invitados en helicóptero o la asistencia de figuras como el matrimonio Obama. Lo que sí se sabe es que la mayoría de los invitados accederán al lugar por carretera, tras aterrizar en los aeropuertos de Villanubla o Madrid-Barajas. De hecho, este miércoles 15 de octubre Antonio Banderas llegaba a Valladolid en jet privado y en solitario, siendo el primer invitado del enlace en ser visto en la ciudad leonesa.

Entorno privilegiado

El contexto familiar y la elección del lugar tienen un peso especial en la celebración. Antonio Banderas, que será el padrino del enlace, ha expresado su satisfacción por la decisión de su hija de casarse en España, considerándolo una forma de reconectar con sus raíces y compartir su tierra con su futuro marido y la familia. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de celebrar la boda en Marbella, ciudad natal de Stella y donde mantiene fuertes lazos personales y familiares, finalmente la pareja optó por la privacidad y el entorno exclusivo de la Ribera del Duero.

Hotel Abadía Retuerta. (https://www.abadia-retuerta.com)

En concreto, el lugar escogido por Stella y Alex para convertirse en marido y mujer es Sardón de Duero, un pequeño pueblo de Valladolid de poco más de 600 habitantes. La ceremonia tendrá lugar en el Monasterio de Santa María de Retuerta, un enclave histórico del siglo XII rodeado de viñedos y pinares y reconvertido en un exclusivo hotel de 5 estrellas.

El complejo, situado en una finca de 700 hectáreas junto al río Duero, destaca por su enclave de origen benedictino, cuya iglesia y claustro han sido conservados a lo largo de los siglos. El monasterio experimentó una rehabilitación integral en los últimos años, transformándose en un referente de alojamiento de lujo en la región y preservando elementos arquitectónicos históricos.

Restaurante Refrectorio. (https://www.abadia-retuerta.com)

El evento reunirá a más de 200 invitados y se desarrollará bajo estrictas medidas de privacidad. El complejo, que cuenta con 27 habitaciones y tres suites, ha bloqueado todas las reservas hasta el lunes 20 de octubre para impedir la presencia de medios y público externo. Los asistentes disfrutarán de exclusivos servicios, entre ellos mayordomía 24 horas, spa, piscina exterior y el restaurante Refectorio, galardonado con una estrella Michelin.

La logística de la boda ha requerido la contratación de más de 150 personas entre camareros, chóferes y personal de apoyo. El menú, preparado por los chefs del propio hotel, incluirá productos de proximidad de la Ribera del Duero y guiños a la gastronomía malagueña, además de vinos de la zona. El programa contempla un cóctel en los jardines, una cena de gala y una fiesta con barra libre y actuaciones en directo. Para garantizar la privacidad, se ha prohibido el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos a todos los asistentes y trabajadores, y se ha exigido la firma de contratos de confidencialidad.

Antes de darse el ‘sí, quiero’, la pareja y sus invitados disfrutarán de la preboda este viernes 17 de octubre en el Monasterio de Valbuena, en la localidad cercana de Valbuena del Duero.