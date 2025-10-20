España

La corona de la emperatriz Eugenia vuelve al Museo del Louvre tras el robo: así es la joya histórica de la aristócrata española

Este pasado domingo, 19 de octubre, varios ladrones asaltaron el museo francés y se llevaron nueve joyas de una de las salas más conocidas

Alba García

Por Alba García

Guardar
Imagen facilitada de la corona
Imagen facilitada de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870), que los ladrones perdieron en su huida y resultó dañada durante el robo cometido en el Museo del Louvre, en París. (EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre)

París vivió este domingo 19 de octubre un robo de película en el Museo del Louvre, uno de los recintos más emblemáticos y vigilados del mundo. Durante el asalto, los ladrones sustrajeron varias joyas de incalculable valor histórico y patrimonial de la colección napoleónica, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. La pieza apareció dañada tras la huida, pero su recuperación devuelve al museo un pedazo de historia viva de la Francia imperial.

Se trata de una corona única, con ocho arcos en forma de águila de oro cincelado, rematada con un globo de diamantes y una cruz latina, que suma 1.353 diamantes y 56 esmeraldas. Cada detalle refleja el poder y la elegancia de Eugenia de Montijo, última emperatriz de Francia y esposa de Napoleón III.

Aunque su nombre es especialmente reconocido en Francia, Eugenia era española: nació en Granada y se formó entre Inglaterra y Francia. Rompió moldes a lo largo de su vida, siendo regente en tres ocasiones, impulsando la cultura y la lucha por los derechos de las mujeres. Su legado de glamour, autoridad y modernidad se refleja hoy en cada joya de su colección.

Joyas de la corona francesa
Joyas de la corona francesa en la Galería Apolo. (Museo del Louvre)

Tras la guerra franco-prusiana, Eugenia se exilió en Inglaterra y subastó gran parte de sus joyas, aunque algunas acabaron en el Louvre. La corona, tras la caída del III Imperio, fue devuelta a la aristócrata española y luego legada a la princesa María Clotilde Bonaparte, hasta que Roberto Polo la donó al museo a finales del siglo XX, consolidándola como uno de los tesoros más admirados de la Galería Apolo.

Un robo histórico en el museo más famoso de Francia

El asalto, que duró apenas siete minutos, se desarrolló a primera hora de la mañana. Los ladrones accedieron con un montacargas, rompieron vitrinas con motosierras y se llevaron varias piezas de la colección napoleónica: un collar, un broche, una tiara y, entre ellas, la corona de Eugenia. Por fortuna, el diamante más famoso de la colección, el Regente, de más de 140 quilates, permaneció intacto.

Imagen facilitada de la diadema
Imagen facilitada de la diadema la emperatriz Eugenia robada del Museo del Louvre, en París. (EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre)

La colección de Eugenia en el Louvre incluye también la diadema de perlas, un regalo de Napoleón III el día de su boda en 1853, creada por Gabriel Lemonnier con 212 perlas y 2.000 diamantes. Tras pasar por varias manos, fue adquirida por los Amigos del Museo del Louvre y se exhibe actualmente junto a otras joyas históricas, como el lazo de diamantes creado por Kramer para la emperatriz.

Imagen facilitada del broche de
Imagen facilitada del broche de la emperatriz Eugenia robado del Museo del Louvre, en París. (EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre)

Otras piezas desaparecidas en el robo incluyen el juego de zafiros de la reina María Amelia, el collar y pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa y un broche relicario de 97 diamantes. Algunas piezas de la colección, como la corona de Luis XV, no son lo que parecen, pues están realizadas en plata sobredorada y piedras falsas, recordando que en la historia de la joyería la belleza no siempre va de la mano del valor material.

Temas Relacionados

Museo Del LouvreLouvreJoyasEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

El Gobierno da marcha atrás y propone congelar las cuotas de autónomos con menos ingresos en 2026

La nueva propuesta establece que los autónomos que ingresan menos de 1.166,7 euros al mes no verán aumentada su cuota el próximo año. Para los demás tramos, los incrementos supondrán entre 2,5 y 14,75 euros más al mes

El Gobierno da marcha atrás

La historia de Duncan, el conejo sordo que encontró la felicidad después de perder sus orejas

Con ambos tímpanos destrozados, tras varias intervenciones quirúrgicas, el animal transformó por completo su carácter agresivo

La historia de Duncan, el

Tensión en el colegio de Sandra Peña, la niña que se suicidó después de ser víctima de ‘bullying’: “Están combatiendo el acoso con acoso”

El silencio de la dirección y la presencia policial marcan el día a día en las Irlandesas de Loreto, mientras Educación y la Fiscalía analizan el caso

Tensión en el colegio de

Jason Statham pudo protagonizar ‘Peaky Blinders’, pero Cillian Murphy se impuso por cuatro palabras: “Recuerda que soy actor”

El creador de la serie británica, Steven Knight, se decantó por Murphy para encarnar al mafioso de Birmingham que ha cautivado al público en las seis temporadas estrenadas

Jason Statham pudo protagonizar ‘Peaky

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 20 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los números
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un pintor de coches con

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

ECONOMÍA

El Gobierno da marcha atrás

El Gobierno da marcha atrás y propone congelar las cuotas de autónomos con menos ingresos en 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 20 octubre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 21 de octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

“10.000 euros por trabajador es lo que tiene que pagar una empresa por tener un día a un empleado sin contrato y sin papeles”: un abogado explica los riesgos

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’