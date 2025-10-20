Este es el restaurante de alta cocina que te deja elegir el precio: “15 o 125 dólares”

Restaurante fundado por Mark Bittman (EFE)

Mark Bittman, el influyente excolumnista de gastronomía del New York Times, ha inaugurado en Nueva York un restaurante de alta cocina. Se trata de Community Kitchen, un proyecto que redefine radicalmente la experiencia del lujo mediante su democratización.

Este restaurante, ubicado en el Lower East Side de Manhattan, opera bajo un concepto revolucionario de precios: el cliente elige si paga, por un sofisticado menú degustación de siete a nueve platos, 15, 45 o 125 dólares.

El experimento, que inicialmente funcionará como un piloto de tres meses hasta diciembre, busca demostrar que es posible construir un sistema de servicio y alimentación responsable, y accesible para todas las personas. La filosofía de Bittman se fundamenta en el derecho universal de todos a “la buena comida”.

Según la información recibida por EFE, se trata de productos cultivados por agricultores. Además, en la línea con este proyecto que Bittman califica de “experimento social”, la cocina paga a su personal por encima del salario digno de Nueva York, sirviendo al mismo tiempo la posibilidad de un precio accesible para los comensales.

Alta cocina con conciencia de clase

El menú de degustación es cambia semanalmente, ofreciendo platos de alta cocina que incluyen ingredientes frescos y de temporada. La semana de inauguración, por ejemplo, los comensales disfrutaron de yema de huevo curada con brotes de guisantes, col con avellanas y un cassoulet de cordero. La directora culinaria, Mavis-Jay Sanders, busca crear una experiencia “digna” para todos, utilizando ingredientes reconocibles por la comunidad, pero preparados de una manera innovadora. Sanders subraya que el objetivo es generar confianza, pues para muchos de los clientes es la primera vez que prueban una gastronomía de este nivel.

El modelo de precios escalonado es la pieza central del proyecto. El precio de 15 dólares está destinado a quien lo necesite, siendo apenas el costo de una ensalada en Manhattan, los 45 dólares cubren el costo real de la comida y la operación, mientras que la opción de 125 dólares funciona como una contribución solidaria que subsidia las comidas de aquellos que pagan la tarifa mínima. No se requiere papeleo ni prueba de ingresos para elegir un nivel, confiando enteramente en la honestidad de la comunidad. Bittman ha mencionado que el sistema se ha diseñado, incluso con el pago por adelantado online, para evitar la “humillante negociación” que a menudo acompaña a los modelos de “paga lo que puedas”.

Modo de financiación

Bittman reconoce abiertamente que Community Kitchen es un proyecto sin fines de lucro, financiado por donaciones, que se permite el lujo de “perder dinero intencionalmente” para cumplir su misión social. La directora de difusión, Maya Vilaplana, explica que son las donaciones las que permiten mantener esta calidad sin desplazar los altos costos al cliente.

La ubicación del restaurante en el barrio de Alphabet City, cerca de viviendas de protección oficial, no es casual. El proyecto se esfuerza por integrarse en la vida local, reservando mesas para que los vecinos puedan encontrar un lugar sin problema. El éxito inicial es palpable, la directora culinaria afirma haber visto a muchos residentes repetir la experiencia, trayendo a amigos y familiares.

Más allá de su duración limitada como piloto, Community Kitchen busca ser un modelo replicable y de código abierto para un nuevo tipo de restaurante que anteponga la equidad a la maximización de beneficios, sentando las bases para una posible expansión permanente en Nueva York.