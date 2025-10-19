Un hombre discute con su esposa en el coche y tira del freno de mano a 80 kilómetros por hora: el vehículo da vueltas durante 50 metros con los niños a bordo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escena de violencia en plena carretera puso en peligro la vida de toda una familia en Livet, en Francia, cuando un hombre de unos 30 años, en plena pelea con su esposa, accionó de forma repentina el freno de mano del coche en el que viajaba junto a su esposa y sus hijos, mientras el vehículo circulaba a 80 kilómetros por hora. Esto provocó que el automóvil volcara y diera tumbos por la carretera durante 50 metros. Las autoridades judiciales le han condenado esta semana a seis meses de prisión, aunque con suspensión de pena, tras constatar antecedentes de agresiones previas y la gravedad de los hechos, según informó France Bleu.

No era la primera vez que el acusado, quien ya había sido violento con su familia meses antes, protagonizaba incidentes similares. En febrero, durante otra disputa en Évron, el hombre golpeó a su esposa varias veces delante de sus hijos de 2 y 12 años, además de causar destrozos en la vivienda familiar. Aquel día, “sacudió el apartamento, rompió muebles y volcó objetos por todas partes”, relataron fuentes policiales a France Bleu.

El episodio más reciente ha sido este, ocurrido en agosto, cuando el hombre, sentado como copiloto, tiró con fuerza del freno de mano en pleno trayecto, en una reacción descrita como “un acceso de cólera”, según dijo su abogada en el juicio. El coche, con toda la familia a bordo, acabó volcado en la carretera, aunque los menores y la madre solo sufrieron “simples heridas superficiales”, como detalló la abogada del acusado ante el tribunal y recogió France Bleu.

Durante la vista, el condenado mostró una actitud reservada, limitada en palabras, “en claro contraste con la violencia de sus actos”, apuntó France Bleu. Como parte de la sentencia, el tribunal le impuso también una obligación de dos años de tratamiento psicológico y el pago de 500 euros de indemnización para cada uno de sus hijos. Tras los hechos, la pareja ha optado por iniciar una terapia conjunta, motivada por la decisión de la madre de darle “una segunda oportunidad” a su esposo, según declaró la abogada de la defensa al medio francés.

Otro caso similar

En Francia, otro incidente que incluyó un coche volcado en los últimos meses terminó de manera más trágica. En el mes de julio, cinco adolescentes de entre 13 y 15 años se vieron envueltos en un accidente en la región de Saona y Loira, en el este del país. El suceso tuvo lugar alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando el grupo de jóvenes cogió el coche perteneciente al padre de uno de ellos para circular por la zona. Agentes policiales detectaron al vehículo al observar un comportamiento errático en su conducción: “Iba en algunos tramos marcha atrás, avanzaba de manera rara y daba varias vueltas en las rotondas”, comentaron más tarde los policías.

En cuanto la patrulla intentó detener el coche utilizando luces de emergencia, el conductor juvenil optó por acelerar y apagar las luces delanteras en vez de frenar, dando inicio a una persecución. Según detallaron fuentes policiales a AFP, ante el riesgo potencial que representaba, los agentes decidieron reducir su velocidad y apagar también sus luces para no intensificar la peligrosidad de la situación, perdiendo finalmente de vista el vehículo en una curva. Pocos minutos después, los policías descubrieron el automóvil chocado contra los quitamiedos, tras volcar y colisionar de manera violenta contra un árbol. El impacto provocó la muerte inmediata de uno de los adolescentes y causó heridas de diversa consideración a los cuatro ocupantes restantes, todos menores de edad.