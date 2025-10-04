La recomendación de 5 jardineros para deshacerte fácilmente de las malas hierbas

Malas hierbas en un jardín. (Adobe Stock)

En plena temporada otoñal, cuando muchas personas consideran relegar las tareas de jardinería, los profesionales sostienen que las malezas continúan creciendo a buen ritmo gracias a las condiciones húmedas, por lo que no hay que descuidarse. Esta persistencia ha motivado a numerosos jardineros a buscar el método más directo y veloz para erradicar las hierbas no deseadas del césped.

Frente a la variedad de productos químicos disponibles en el mercado, cinco expertos consultados por el diario británico Express coincidieron en un mismo enfoque: todos recomendaron prescindir de herbicidas y centrarse en técnicas más tradicionales.

Tammy Sons, fundadora de la empresa especializada TN Nursery, defendió este método: “La manera más rápida para mí es arrancar las malas hierbas después de una lluvia ligera o temprano en la mañana, cuando el suelo todavía está húmedo. Esto ayuda a aflojar la tierra y facilita sacar toda la planta, incluidas las raíces, de un solo tirón”, según sus declaraciones a Express. Sons añadió que entre sus herramientas favoritas para esta labor están la desherbadora manual y el cuchillo hortícola hori-hori, ya que “pueden deslizarse fácilmente bajo la raíz y arrancarla sin dañar el césped que la rodea”.

El especialista Chris Taylor reafirmó estas indicaciones, señalando: “He comprobado que la forma más rápida de abordar las malas hierbas es arrancarlas justo después de llover o de regar, pues las raíces salen mucho más fácilmente”. Para quienes lidian con malezas dispersas, recomendó utilizar extractores de pie para evitar dolores de espalda, mientras que para extensiones mayores mencionó la utilidad ocasional de pulverizadores líquidos selectivos para tréboles y diente de león, “siempre que se apliquen con precisión para no afectar el césped”.

Taylor insistió en que, a largo plazo, los mejores resultados se logran con el “escariado regular para eliminar musgo y fieltro”, pues este trabajo contribuye a “engrosar el césped y deja menos huecos donde puedan establecerse nuevas hierbas indeseadas. Estos pasos sencillos han acelerado enormemente el proceso en mi propio jardín”.

La opción más rápida y eficaz

De acuerdo con Chrissie Handley, de Online Turf, la extracción manual no solo es la opción más rápida, sino la “más eficaz”. Según explicó a Express: “La forma más eficaz de eliminar las malas hierbas de tu césped es a mano: arrancarlas con paleta o una herramienta específica asegura que hagas el menor daño posible al césped y eliminan la planta por completo”. Para Handley, si tras la retirada sobrevienen huecos en el terreno, el césped suele restablecerse de forma natural, aunque recomienda resembrar si se desea acelerar la recuperación.

El jardinero Harry Lloyd, de HIPPO, aconsejó elegir herramientas delgadas para extraer la raíz entera de una vez. Añadió un truco para evitar que nuevas malas hierbas regresen: “Cubre las zonas despejadas con cartón reciclado y añade encima compost o virutas de madera. Esto bloquea la luz solar, enriquece la tierra y dificulta que germinen más malas hierbas”.

Finalmente, para espacios pequeños, Maksim Kazakou, de Plantum, indicó que la eliminación mecánica es la opción más eficiente. Subrayó que “algunas malezas pueden eliminarse cortándolas dos o tres veces, pero otras tienen que extraerse manualmente”. Recomienda, una vez extraídas, rellenar los huecos con tierra y sembrar césped en las áreas vacías para restaurar la uniformidad del jardín.