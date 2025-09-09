España

Cómo cuidar la celosía: una planta vistosa, resistente y perfecta para disecar

Aunque es más típica del verano, aguanta perfectamente las temperaturas de entretiempo y es fácil de mantener

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Planta celosía. (Adobe Stock)
Planta celosía. (Adobe Stock)

Si hay una planta que destaca por su belleza y facilidad de mantenimiento, esa es la Celosía. Con sus llamativas inflorescencias que se elevan con firmeza y recuerdan a plumas coloridas, esta especie no solo decora cualquier rincón, sino que también requiere cuidados bastante sencillos. Perfecta para jardines, pero también ideal para balcones o terrazas, su estética y su bajo nivel de exigencia la convierten en una apuesta segura para quienes buscan llenar de color su espacio exterior (o incluso interior).

Aunque la Celosía puede parecer exótica por su forma, su origen es bastante diverso: se conocen alrededor de 50 especies distribuidas por regiones de Asia, América y África. La variedad de nombres populares que ha recibido en distintos lugares da cuenta de su impacto visual: “cresta de gallo”, “abanico” o “flor de terciopelo” son apelativos que describen perfectamente la singularidad de sus flores.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

Para disfrutar plenamente de esta planta, es importante conocer algunos aspectos clave. La Celosía es una herbácea de ciclo anual, lo que significa que, si está al aire libre, probablemente no sobrevivirá al invierno. No obstante, hay variedades —como la Celosía Caracas— que se pueden mantener en interiores, permitiendo prolongar su vida más allá del verano.

Aunque sus flores suelen llevarse todo el protagonismo, sus hojas también merecen atención: de un verde intenso y con nervaduras marcadas, contrastan y realzan aún más la paleta de colores que ofrece la planta. Además, dependiendo de la variedad y los cuidados, puede alcanzar entre 20 y 50 centímetros de altura, lo que la convierte en una planta esencialmente vertical y ornamental.

Uno de sus atributos más curiosos es que, incluso después de marchitarse, las flores conservan sus colores, lo cual las hace ideales para secar y usar en arreglos florales duraderos.

Cuidados esenciales para mantener la Celosía

Celosía. (Adobe Stock)
Celosía. (Adobe Stock)
  • Luz directa y abundante: Para una floración óptima, es fundamental colocarla en un lugar muy iluminado. Soporta el sol directo, aunque es preferible evitar las horas centrales del día.
  • Suelo con buen drenaje: La Celosía necesita un sustrato que retenga humedad pero que no se encharque. Lo ideal es un suelo con materia orgánica y perlita para garantizar la aireación de las raíces.
  • Temperaturas cálidas: Aunque soporta bien el calor si tiene suficiente humedad, no tolera las temperaturas bajas. Por debajo de los 10 °C su salud comienza a deteriorarse, y las heladas son letales.
  • Riego frecuente y controlado: Esta planta no tolera la sequía, por lo que el riego debe ser constante, especialmente en verano. Se recomienda comprobar la humedad del sustrato en capas profundas antes de volver a regar.
  • Poda ligera: El mantenimiento se reduce a eliminar flores secas y tallos en mal estado. Esta sencilla tarea fomenta nuevas floraciones.
  • Fertilización en temporada de floración: Desde mayo, conviene aplicar abono líquido una vez al mes. Durante la floración intensa, se puede aumentar la frecuencia a cada dos semanas, ajustando la dosis para no sobrealimentarla.
  • Atención a plagas y enfermedades: Aunque es resistente, la presencia de ácaros, pulgones o caracoles puede indicar errores en el riego o ubicación. El exceso de humedad también puede provocar oídio, un hongo que debe tratarse rápidamente con productos específicos.

Por todo esto, la Celosía es una planta que premia con belleza todo el cuidado que se le brinda, sin exigir demasiado a cambio. Ya sea en exterior o en interior, con una exposición solar adecuada y un riego equilibrado, esta flor aportará color y alegría desde el verano hasta bien entrado el otoño.

Temas Relacionados

CelosíaPlantaPlantasJardínJardineríaBotánicaHogarEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

El atractivo del oro como refugio frente a la inflación convive con algunos riesgos poco visibles: comisiones disfrazadas, reglas fiscales estrictas y dudas sobre su custodia segura

Andrés Millán, abogado, sobre el

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

La permanencia injustificada en el carril izquierdo constituye una infracción grave que conlleva multas de 200 euros

¿Estás obligado a apartarte si

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Tráfico planea ampliarlos a toda la península en 2026

Radares carro, la nueva incorporación

Una española que vive en Estados Unidos explica las cosas que hacía en España y ahora ya no: “Yo aquí no lo he visto”

Las diferencias entre ambos países son sustanciales, ya que no en ambos existe la misma cultura, productos y costumbres

Una española que vive en

El truco de un podólogo para aliviar el dolor de pies por una fascitis plantar: “Tiene solución, pero no con el calzado inadecuado”

El doctor Javier López enseña a través de TikTok una técnica para mitigar el dolor de esta afección

El truco de un podólogo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Estás obligado a apartarte si

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, sobre el

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador se encuentra con su jefe en un restaurante durante una baja y acaba despedido: debe readmitirlo y pagarle más de 20.000 euros

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”