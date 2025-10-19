La flor que es resistente a las heladas y florece incluso en invierno

La vincapervinca, la flor resistente a las heladas (Pexels)

En pleno invierno, cuando la mayoría de las plantas entra en reposo y los jardines se tornan grises por efecto de las heladas, la vincapervinca emerge como una excepción llamativa. Esta especie, también conocida como vinca, destaca por su capacidad de florecer durante los meses más fríos, brindando un pequeño toque de color en paisajes urbanos y espacios interiores. Y es que, sus flores, en tonos azules o morados, aparecen entre noviembre y marzo, y marcan una diferencia visible en un entorno que suele carecer de vivacidad en esa época del año.

La vincapervinca pertenece a la familia Apocynaceae y se ha ganado un lugar como una de las opciones preferidas por quienes desean mantener el atractivo de sus jardines, incluso en las condiciones adversas del invierno. Su resistencia la distingue de otras especies ornamentales: no solo soporta bajas temperaturas, sino que continúa desarrollándose cuando la mayoría permanece inactiva, tal y como asegura en Ceramica News. Además, sus flores, en forma de estrella y con un aroma sutil, resultan muy atractivas para abejas y mariposas, un aporte valioso para la biodiversidad cuando pocas especies aportan recursos a los polinizadores.

La vincapervinca, la flor resistente a las heladas (Wikimedia Commons)

Una especie fácil de mantener y con múltiples beneficios

Sin duda, una de las virtudes de esta planta perenne es su adaptabilidad, ya que es capaz de prosperar en ambientes variados, desde suelos ricos en materia orgánica hasta terrenos más arenosos, y prefiere las áreas de sombra parcial. Asimismo, otra de sus ventajas principales es su bajo nivel de exigencia para el cultivo, permitiendo que tanto expertos como personas con poca experiencia puedan disfrutar de sus beneficios sin grandes cuidados.

De este modo, para lograr un desarrollo óptimo, es fundamental elegir una ubicación con luz indirecta si se planta en suelo, mientras que en macetas se recomienda garantizar un drenaje eficaz para evitar la acumulación de humedad, que puede dañar las raíces. Para conseguirlo, se recomienda utilizar un sustrato enriquecido con compost orgánico y mantener el riego moderado, ya que en las temporadas frías la demanda hídrica de la planta disminuye.

En cuanto al cuidado, la poda no suele ser un requisito. Sin embargo, eliminar hojas y flores secas al final del invierno o al comenzar la primavera puede estimular nuevas floraciones. Por otro lado, la resistencia a plagas y enfermedades caracteriza a esta especie. Se han documentado muy pocas incidencias de problemas fitosanitarios en jardines urbanos o rurales donde la planta se cultiva bajo condiciones adecuadas.

La vincapervinca también ha sido valorada históricamente por sus posibles aplicaciones en la medicina tradicional. Al parecer, algunos compuestos presentes en sus hojas y tallos han sido utilizados en preparados artesanales para favorecer la circulación sanguínea y otros fines terapéuticos. Estos usos, según advierten los expertos, deben llevarse a cabo solo bajo supervisión profesional debido a la potencia de sus principios activos. Así, todas las cualidades de esta flor, la convierte en una alternativa ideal para quienes desean incorporar color y vida a jardines y patios durante todo el año, con un compromiso mínimo.