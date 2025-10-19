España

Cinco trucos de limpieza con limón: limpia fácilmente el lavavajillas, microondas, horno y lavadora

Se pueden aplicar de manera muy sencilla y son económicos

Bicarbonato de sodio y limón
El hogar es, sin duda, uno de los espacios donde pasamos más tiempo a lo largo del día. No solo es el lugar al que regresamos después de una jornada de trabajo o estudio, sino también el entorno en el que desarrollamos gran parte de nuestras rutinas diarias.

Es en casa donde comemos, descansamos, nos relajamos y compartimos momentos importantes con quienes convivimos. Por estos motivos, es imprescindible tener tu casa limpia y libre de gérmenes y bacterias.

Trucos de limpieza con limón

El limón, gracias a sus propiedades desinfectantes y su agradable aroma natural, se convierte en un gran aliado para la limpieza del hogar. Si estás buscando trucos sencillos y económicos, estos son cinco métodos ideales, según explica María Fernández, una experta en limpieza que sube vídeos a su cuenta TikTok (@marianordichouse).

Con el uso habitual, el horno acumula grasa y restos de comida que resultan difíciles de eliminar. Un truco muy efectivo consiste en llenar una bandeja resistente al calor con un poco de agua y limón exprimido.

Introdúcela en el horno y ponlo a 180ºC durante 30 minutos. El vapor que se genera reblandece la grasa incrustada, facilitando su limpieza posterior con una simple bayeta húmeda. El limón neutraliza los olores, por lo que es una solución ideal.

La lavadora es otro de los electrodomésticos que se pueden limpiar con limón para evitar la acumulación de suciedad, moho y malos olores. El remedio consiste en meter rodajas de limón con pasta de dientes al tambor. Después, se selecciona un programa de lavado con agua caliente. Esta solución desinfecta el interior y ayuda a sacar la suciedad incrustada.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Para mantener el lavavajillas en buen estado y libre de grasa, basta con colocar un vaso con vinagre blanco en la bandeja superior y un limón partido por la mitad en el compartimento inferior. A continuación, se pone en marcha un programa con agua caliente.

El microondas es otro de los electrodomésticos que acumula manchas y restos de suciedad que pueden ser difíciles de quitar. Para limpiarlo, añade un bol con agua y rodajas de limón, caliéntalo 7 minutos a máxima potencia y pasa un trapo para retirar las manchas.

El fregadero es una de las zonas que más bacterias puede acumular en la cocina. Una forma sencilla de mantenerlo limpio y libre de olores es espolvorear un poco de bicarbonato sódico sobre la superficie y frotar con medio limón. Esta mezcla actúa como un potente limpiador natural: elimina restos de grasa, desinfecta y deja el fregadero con un brillo renovado y un aroma cítrico muy agradable.

Con estos cinco trucos caseros, fáciles, económicos y sostenibles, puedes mantener tu cocina y electrodomésticos en perfecto estado utilizando productos naturales, accesibles, ecológicos y libres de químicos agresivos. El limón, además de ser un ingrediente indispensable en la cocina y un básico en cualquier despensa, puede convertirse en tu mejor aliado para una limpieza profunda, rápida, eficaz y respetuosa con el medio ambiente.

