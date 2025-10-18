España

Operan a un hombre tras sufrir un trastorno de la piel que le hacía crecer la nariz: “La gente empezó a mirarme y algunos apartaban la vista”

El problema de salud de Gerard McAliece minó su autoestima y le recluyó en casa durante años

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Un hombre con rinofima (Montaje
Un hombre con rinofima (Montaje Infobae / GlasgowTimes)

La vida de Gerard McAliece se vio alterada radicalmente cuando una enfermedad poco común provocó que su nariz creciera hasta cubrir gran parte de su cara. Este hombre de 68 años, natural de Kilmacolm (Escocia) sufrió durante seis años un aislamiento social progresivo debido a un caso grave de rinofima, una patología que afecta principalmente a hombres blancos de edad avanzada.

El rinofima es un trastorno cutáneo poco común que afecta principalmente la nariz, provocando un agrandamiento progresivo, enrojecimiento y un aspecto bulboso característico. Según MedlinePlus, esta condición se origina por un crecimiento excesivo de las glándulas sebáceas y del tejido conectivo que se encuentra debajo de la piel, lo que provoca un engrosamiento visible y una textura irregular en la superficie nasal.

Con frecuencia, la piel se torna rojiza o de tono violáceo, los poros se dilatan y la punta de la nariz puede adquirir una forma redondeada o nodular. Aunque en el pasado se creía que el rinofima estaba relacionada con el consumo de alcohol, hoy se sabe que no existe una relación directa; más bien, se considera una forma avanzada de la rosácea fímica, un subtipo crónico de la rosácea.

El tratamiento habitual del rinofima es quirúrgico: existe opción de usar láser, escisión quirúrgica, dermoabrasión u otros procedimientos para remodelar la nariz y eliminar el exceso de tejido. Aunque no existe una “cura” garantizada que prevenga totalmente la recurrencia, los procedimientos pueden corregir la deformidad y mejorar la función respiratoria (cuando se ve comprometida) y la apariencia estética.

A las bacterias problemáticas les gustan estas 3 regiones de la piel más que otras.

No podía “besar correctamente” a su esposa

Fue en 2019 cuando Gerard comenzó a notar que su nariz aumentaba de tamaño de manera incontrolable. Según relató a Metro, no dejaba de crecer y trataba de ignorarlo tanto como podía: “La gente empezó a mirarme fijamente y algunos apartaban la vista”. El desarrollo de la enfermedad fue tal que los tejidos nasales llegaron a colgar sobre su boca, cubriendo una porción considerable de su rostro.

Esta transformación física no solo afectó su autoestima, sino que también lo llevó a evitar salir de su casa, sumido en una reclusión forzada por la mirada de los demás y las burlas, especialmente de los niños. “Con el tiempo, los más jóvenes eran los peores. No les guardo rencor, a esa edad son ingenuos y no tienen filtro”, explicó el hombre al medio.

La situación alcanzó un punto crítico cuando el propio afectado se dio cuenta de que ya no podía “besar correctamente” a su esposa, y que incluso beber una cerveza se había vuelto una tarea complicada debido al tamaño de su nariz. Tras seis años de sufrimiento, fue su esposa Carol quien lo convenció de buscar ayuda profesional y lo acompañó a la Ever Clinic de Glasgow, especializada en procedimientos estéticos.

En la clínica, los especialistas le informaron que se enfrentaban a “la intervención más grande que jamás habían realizado y que sería un verdadero desafío”. A pesar de la complejidad del caso, el equipo médico logró restaurar la nariz a un tamaño normal, permitiendo que el paciente recuperara su aspecto previo a la enfermedad.

El resultado de la operación fue recibido con entusiasmo por McAliece, quien afirmó: “El resultado es fantástico. Ha cambiado mi vida por completo. Carol dice que he vuelto a ser el hombre que era antes”, según sus declaraciones recogidas por Metro.

Temas Relacionados

NarizProblemas de la pielEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El hombre de 101 años que es el último artesano de su profesión: “Los jóvenes se están apasionando por los oficios de antes, tal vez podrían sorprendernos”

En un pequeño taller de Lucca, Enzo Bachi mantuvo vivo un oficio artesanal en peligro mientras los carteles luminosos y la producción en serie transforman el paisaje urbano de las ciudades italianas

El hombre de 101 años

Un conductor sobrevive a una caída de 90 metros en una carretera de montaña: “Parece un milagro”

El tramo conocido como “Million Dollar Highway” está catalogado entre las rutas más peligrosas de Estados Unidos

Un conductor sobrevive a una

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Detrás de esa expansión se encuentran, sobre todo, colombianos, peruanos y argentinos

Andorra bate su récord de

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Las primeras unidades del 8x8 Dragón ya se encuentran en la base de Viator, en Almería

Los carros de combate 8x8

Los transportistas autónomos reclaman al Gobierno la jubilación anticipada en el sector por la alta siniestralidad

Las asociaciones de conductores piden al Ministerio de Inclusión aplicar los coeficientes reductores establecidos aprobados en mayo, tras registrar más de 41.000 accidentes laborales en 2024

Los transportistas autónomos reclaman al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andorra bate su récord de

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Sánchez propone un salario mínimo común para toda la UE: “Nuestras políticas funcionan y España está demostrándolo”

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

ECONOMÍA

El hombre de 101 años

El hombre de 101 años que es el último artesano de su profesión: “Los jóvenes se están apasionando por los oficios de antes, tal vez podrían sorprendernos”

Los transportistas autónomos reclaman al Gobierno la jubilación anticipada en el sector por la alta siniestralidad

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 18 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 octubre

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+