Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Carro de combate 8x8 Dragón (Europa Press)

El Ejército de Tierra ha recibido los primeros 10 Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón en su versión de zapadores. Hace poco más de una semana, Margarita Robles transmitió su “preocupación” a Indra, principal empresa de Tess Defence, por las demoras en el programa. Ahora, la unión de compañías se ha acelerado para poder enviar una primera parte a la a Base de Viator, en Almería.

Los vehículos entregados corresponden a la modalidad de zapadores, especialmente desarrollados para funciones de ingeniería y reconocimiento en zonas de operaciones. El traslado, confirmado a Infobae España por fuentes de la productora, marca el inicio de las pruebas operativas en las unidades finales, paso fundamental para que los equipos sean aprovechados por el Ejército de Tierra.

Envío de los primeros 8x8

Las pruebas técnicas iniciales han quedado superadas. Ahora, los Vehículos de Combate sobre Ruedas comienzan en la base de “Álvarez de Sotomayor”, en Almería, una nueva etapa centrada en su puesta a prueba por parte de las propias unidades militares que los operarán en el futuro. Evaluarán directamente el comportamiento del vehículo durante maniobras y ejercicios.

El objetivo de esta fase es comprobar cómo se adapta el vehículo a las exigencias del terreno, los retos tácticos y la integración con el resto de equipos desplegados. Además, los equipos técnicos y logísticos del Ejército de Tierra analizarán aspectos como la fiabilidad mecánica, la facilidad de mantenimiento, la protección de las tripulaciones y el funcionamiento de los diferentes sistemas de armas y comunicaciones.

Solo tras completar este ciclo de pruebas y verificaciones operativas, el VCR 8x8 Dragón podrá ser homologado definitivamente para su entrada en servicio y posterior despliegue tanto en territorio nacional como en misiones internacionales en el marco de la planificación militar establecida por el Ejército de Tierra español y otros organismos de defensa correspondientes.

Advertencia de Robles

El Ministerio de Defensa envió un mensaje claro a Indra tras la reunión mantenida el martes entre la ministra Margarita Robles y la dirección de la compañía, liderada por Ángel Escribano. Al encuentro también asistieron la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y el teniente general jefe de Estado Mayor, Amador Enseñat, junto con directivos de la empresa.

El resultado fue una advertencia de Defensa, que expresó su “preocupación” ante los retrasos en la entrega de los vehículos blindados para el Ejército y la existencia de un “incumplimiento” del calendario contractual por parte de la empresa. El contrato para este programa, que incluye modelos para infantería, zapadores y puestos de mando, se firmó en 2020 con el consorcio Tess Defence, del que Indra asumió el control mayoritario en julio.

Durante la reunión, Defensa informó a Indra de la gravedad de la situación y advirtió de posibles medidas si no se corrigen los retrasos. El ministerio insiste en la importancia del VCR 8x8 para la modernización del Ejército de Tierra y recuerda que estos vehículos, equipados con sistemas avanzados de protección y sensores, son fundamentales para misiones de paz y también para operaciones de alta intensidad.