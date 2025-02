El PP carga contra el nuevo tanque del Ejército y pide “poner fin” al proyecto: “El 8x8 Dragón es un vehículo lento y sin potencia”

Vehículos de Combate 8x8 Dragón del Ejército de Tierra (Joaquin Corchero/Europa Press)

La secretaria de Defensa, Amparo Valcarce, no lo ha pasado bien en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, a la que ha acudido este jueves para dar cuenta del estado de los principales programas tecnológicos y de adquisición de armamento de las Fuerzas Armadas. No obstante, el protagonista de la jornada ha sido el nuevo vehículo de combate del Ejército de Tierra, el VCR 8x8 Dragón, y, especialmente, los importantes retrasos que arrastra su construcción. El Partido Popular ha ido un paso más allá y ha criticado abiertamente las capacidades del blindado y solicitado al Gobierno que se replantee la continuidad del proyecto.

En este sentido, el diputado del PP Agustín Conde Bajén , quien fuera secretario de Defensa durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha incendiado la sesión al asegurar que el desarrollo del Dragón “está siendo un fracaso” no sólo por las demoras en las entregas, dado que Tierra no recibió ninguna de las 92 unidades previstas para el año pasado, sino también por la falencias técnicas que, ha asegurado, presentan los vehículos. “La torre no tienen la precisión de fuego requerida ni mínimamente aceptable”, ha detallado Conde sobre el cañón de 30 mm -la principal arma del blindado- diseñado por Escribano, compañía en la que el diputado trabajó tras su salida de Defensa y de la que posteriormente fue despedido.

El portavoz popular también ha apuntado que el Dragón “pesa más de lo requerido porque, entre otras cosas, la torre tiene casi 1.000 kilogramos de más”. Como consecuencia, “el grupo moto propulsor no da la potencia necesaria para mover ese mastodonte” y, asimismo, “no cabe en el avión A400M”. “¿Cómo es posible que un vehículo que pesa 37 toneladas entre por una rampa que no aguanta más que 32 de peso sobre la misma?“, ha cuestionado el diputado a Valcarce, quien minutos antes, en su comparecencia, había asegurado que el Dragón sí puede ser trasladado a bordo de la gigantesca aeronave del Ejército del Aire.

“Tenemos un vehículo lento, sin potencia, sin movilidad y que no puede ser transportado”, ha lamentado Conde. De igual manera, ha afirmado que la futura flota de 348 vehículos no puede contar, dado el peso excesivo, con un sistema de protección activa (APS, por sus siglas en inglés) que lo proteja del ataque de cohetes y pequeños drones. “Sin un sistema APS el blindado está vendido en el campo de batalla. O el Dragón monta en el futuro un sistema de esa naturaleza o nuestros soldados están desnudos”, ha pronosticado el portavoz del PP.

Los nuevos tanques que acabarán de sustituir a los veteranos vehículos de transporte oruga acorazado (TOA)

“Otro tipo de vehículo”

Conde no se ha quedado únicamente en enumerar las falencias de las unidades, que asegura se basan en informes confeccionados tras diversas pruebas a las que se han sometido los prototipos del 8x8, y ha sugerido que en el departamento que lidera Margarita Robles “deberían plantearse poner fin a este programa con la primera fase ya lanzada, y reorientar la segunda y tercera a otro tipo de vehículo”. “Convendría que afrontaras las siguientes fases con transparencia, dando oportunidades a más empresas, no a las de siempre, para que puedan ofertar un producto de calidad”, ha defendido el diputado.

Por su parte, Valcarce ha calificado de “vergonzosa” la intervención del diputado popular y ha criticado que su formación no se comporte como “un partido de Estado”. “Nuestra industria tiene que hacer más, pero no se merece que se embarre su buen nombre”, ha salido la secretaria en defensa de las empresas de defensa españolas. Al respecto, ha detallado que, entre diciembre y enero, los vehículos han superado las pruebas de rodaduras y que, actualmente, 10 unidades -de la versión de Zapadores- ya están siendo sometidas a las evaluaciones de certificación y calificación, último requisito para ser entregadas al Ejército de Tierra.