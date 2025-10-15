España

Robles no descarta elevar el gasto en Defensa más allá del 2% en el futuro: “Lo que pase en el 2030 o en el 2035, nadie lo puede saber”

La ministra de Defensa resta importancia a las amenazas de Donald Trump y asegura que España cumple con sus compromisos actuales en la OTAN

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
La ministra de Defensa, Margarita
La ministra de Defensa, Margarita Robles (Alberto Ortega - Europa Press)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tratado este miércoles de rebajar la tensión generada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en los últimos días ha cargado con dureza contra España por la negativa de Pedro Sánchez a incrementar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB.

“Yo puedo decir que en el 2025 España está cumpliendo su obligación asumida en el 2014. Lo que pase en el 2030 o en el 2035, creo que absolutamente nadie lo puede saber”, afirmó la ministra al término de la reunión de la OTAN celebrada en Bruselas. Con estas palabras, Robles quiso subrayar el compromiso del Gobierno con la meta pactada hace más de una década, al tiempo que evitó cerrar la puerta a nuevos incrementos si las circunstancias internacionales o presupuestarias lo aconsejan.

Tensiones tras la cumbre de La Haya

Las declaraciones de Robles llegan en un contexto de fricción entre Madrid y Washington. En la reciente cumbre de La Haya, los países aliados aprobaron un calendario para elevar progresivamente el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB en 2032. Ese objetivo, dividido en dos componentes —un 3,5% en gasto militar directo y un 1,5% en inversiones más amplias, como infraestructuras o tecnología—, fue suscrito por todos los miembros de la Alianza, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Sin embargo, poco después de firmar la declaración final, Sánchez anunció de forma unilateral que España no asumiría ese compromiso y que el gasto se mantendría en el 2,1%. La reacción de Trump no se hizo esperar: el mandatario estadounidense, que ha intensificado su discurso contra varios países europeos en las últimas semanas, llegó a amenazar con la posibilidad de expulsar a España de la OTAN o imponerle un recargo arancelario “individualizado” por lo que calificó como “falta de compromiso” con la defensa común.

La ministra de Defensa, Margarita
La ministra de Defensa, Margarita Robles (REUTERS / Ana Beltrán)

Robles, preguntada por esas amenazas, ha sido tajante: “La expulsión de España de la OTAN no es posible”. La ministra atribuyó además la “fijación” de Trump con España a las preguntas de los periodistas y restó importancia al tono del republicano. No obstante, las críticas más recientes de Trump se produjeron por iniciativa propia, durante un encuentro con el presidente de Finlandia, sin que ningún periodista las propiciara.

“España es un aliado serio y comprometido”

A pesar de los ataques del presidente estadounidense, Robles defendió la contribución de España a la seguridad internacional. “España es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido”, recalcó. Según los datos del Ministerio de Defensa, nuestro país tiene actualmente desplegados más de 3.000 efectivos en misiones de la OTAN, desde los países bálticos hasta el Mediterráneo, y ha incrementado en 10.471 millones de euros su presupuesto en materia militar para alcanzar el 2% este mismo año.

La ministra recordó que la contribución española no se limita al aspecto financiero, sino que incluye también una “implicación operativa de primer nivel”. Algunos aliados, como Rumanía y Eslovaquia, habrían expresado su agradecimiento por el liderazgo de las tropas españolas en varias misiones internacionales.

Durante la reunión de Bruselas, la titular de Defensa mantuvo además un breve encuentro con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth. Según su versión, la conversación fue cordial y no incluyó ninguna referencia a las amenazas de Trump. “Hemos hablado de nuestras relaciones bilaterales en el ámbito militar, que son francamente buenas”, aseguró.

Hegseth habría aprovechado el encuentro para invitar a Robles a los actos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo año en California. La ministra, sin embargo, declinó la invitación al alegar problemas de agenda: “No me da tiempo a ir”, dijo.

En Bruselas, la ministra insistió en que España continuará trabajando “con lealtad y compromiso” dentro de la Alianza Atlántica, pero sin renunciar a defender sus propios ritmos de inversión. El Gobierno, sostuvo, mantiene su apuesta por una política de defensa “responsable y sostenible”, ajustada a las necesidades reales del país y a su capacidad presupuestaria.

Temas Relacionados

Margarita RoblesMinisterio de DefensaOTANEstados UnidosEspañaPedro SánchezDonald TrumpPSOEGobierno de EspañaPIBEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una española que vive en Argentina habla sobre si hay inseguridad en las calles: “Es una verdad que no se puede negar”

El lado amable y retorcido de Buenos Aires que sorprende a ciudadanos y turistas

Una española que vive en

Muslos de pavo al horno: la receta definitiva para que queden dorados y muy jugosos

El pavo es una carne baja en grasas, rica en proteínas de alto valor biológico y en vitaminas y minerales, lo cual lo convierte en un aliado perfecto para salir del manido pollo al horno

Muslos de pavo al horno:

“Vaya lío vamos a tener los autónomos el año que viene”: un abogado explica los motivos

El Gobierno plantea nuevas cuotas para los trabajadores autónomos desde 2026, una reforma que ha provocado críticas por su impacto económico y previsión de aumentos progresivos hasta 2028, según advierte Ignacio de la Calzada

“Vaya lío vamos a tener

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del

Los aeropuertos de Santiago, Vigo y Asturias reducirán hasta un 30% sus operaciones en invierno por los recortes de asientos de Ryanair

Pese a las cancelaciones de la compañía irlandesa, los aeropuertos de Valladolid y Santander aumentarán su oferta durante los meses de noviembre de 2025 a marzo de 2026

Los aeropuertos de Santiago, Vigo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El personal civil de las

El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios: “Todo apunta al cierre presupuestario de EEUU”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cuánto debe durar la batería del coche: “Con estos consejos aguantará años”

Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama

Ábalos elude la prisión una vez más tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

ECONOMÍA

“Vaya lío vamos a tener

“Vaya lío vamos a tener los autónomos el año que viene”: un abogado explica los motivos

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Los aeropuertos de Santiago, Vigo y Asturias reducirán hasta un 30% sus operaciones en invierno por los recortes de asientos de Ryanair

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ciudadanos tienen más tiempo para reclamar gastos hipotecarios: el Supremo fija que el plazo empieza tras la sentencia firme

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos