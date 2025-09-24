España

La infanta Sofía comienza el curso universitario tras dos semanas de adaptación entre juegos, deportes y experiencias colectivas

La hija mejor de los reyes empezó este lunes oficialmente el curso académico 2025/2026 en Lisboa

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
La infanta Sofía en el
La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

La infanta Sofía ya ha dado comienzo oficialmente a su etapa universitaria. La hija menor de los reyes se ha instalado en Lisboa, donde desde este mes de septiembre cursa el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un centro privado vinculado a la Universidad de Londres. Tras un par de semanas de adaptación, el lunes 22 arrancaron de forma oficial las clases del curso 2025/26.

Según informa Vanitatis, antes de adentrarse en el ritmo académico, Sofía vivió un periodo de introducción diseñado para que los nuevos alumnos dieran sus primeros pasos en la vida universitaria de manera progresiva. Este programa, que se extendió del 8 al 19 de septiembre, incluyó actividades muy variadas: talleres sobre métodos de estudio, sesiones de orientación digital, dinámicas de grupo e incluso debates sobre igualdad y diversidad cultural.

El objetivo de estas jornadas no era solo académico, sino también social. El centro considera fundamental que los estudiantes, procedentes de países y entornos diferentes, comiencen a conocerse y a crear lazos desde el primer día. Para ello se organizaron juegos de “rompehielos”, actividades de ocio y experiencias colectivas en la ciudad de acogida.

La programación incluyó propuestas lúdicas que permitieron a los alumnos integrarse en la vida de Lisboa. Hubo un concurso de cocina, los llamados “Juegos Forward” y un recorrido a pie por la capital portuguesa. También se proyectaron documentales bajo el título Meet the locals, pensados para acercar a los estudiantes a la cultura y la historia de la ciudad.

En paralelo, se celebró un concierto en la azotea del campus, un espacio de convivencia con vistas al skyline lisboeta, y varias excursiones a la playa de Caparica, donde practicaron surf y yoga. Estas experiencias buscaban equilibrar formación y entretenimiento, favoreciendo la cohesión entre alumnos locales e internacionales. Aunque en las imágenes difundidas por la institución no aparece la infanta Sofía, se entiende que participó como una estudiante más.

La infanta Sofía en el
La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

Un modelo académico nómada

El plan de estudios de Forward College tiene una particularidad: los alumnos cursan su grado en tres ciudades distintas. El primer año se desarrolla en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín. De este modo, el programa combina contenidos académicos con una fuerte dimensión cultural, clave para quienes se preparan en un ámbito tan global como las relaciones internacionales.

El coste de esta formación ronda los 18.000 a 18.500 euros anuales, asumidos por los reyes. La apuesta, sin embargo, ofrece a la infanta la oportunidad de convivir en entornos europeos diversos, algo que encaja con la trayectoria de estudios internacionales que la casa real ha elegido también para la princesa Leonor.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

Superada la adaptación, Sofía ya sigue un calendario académico definido. La primera Reading Week está prevista entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, un paréntesis para repasar apuntes o adelantar trabajos. Habrá otra a finales de febrero, y además se contemplan descansos en fechas señaladas como el 1 y el 8 de diciembre, además de las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

El ritmo del curso estará marcado por tres fases de evaluación: la primera entre febrero y marzo, la segunda en primavera y la última en junio, con el 19 de ese mes como cierre oficial del primer curso en Lisboa. A partir de ahí, la infanta se preparará para su traslado a París.

La infanta Sofía en el
La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

Temas Relacionados

Infanta SofíaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

El especialista de Garaje Hermético señala los motivos que permiten la durabilidad de los vehículos

Un probador de coches explica

Cómo reconocer un ictus, según un médico: “Si lo ves, pídele a la persona que enseñe los dientes”

Esta enfermedad cerebrovascular está detrás de 25.000 muertes al año en España

Cómo reconocer un ictus, según

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

El fallo de la Audiencia de Madrid ha reconocido expresamente el derecho del afectado a la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, dejando sin efecto la resolución denegatoria de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Un venezolano que residía en

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

Las tarifas del servicio de energía eléctrica cambian cada hora por lo que es importante mantenerse informado sobre cuál es el mejor momento del día para usarla

Precio de la luz estará

Desgarrador rescate en Australia: madre y cría de ballena luchan por escapar de red para tiburones

Autoridades confirmaron que, además de la madre y la cría, otros dos cetáceos quedaron enredados en la misma red

Desgarrador rescate en Australia: madre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de coches explica

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

Begoña Gómez, a juicio por presunta malversación de caudales públicos: las claves para entender el caso

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

Cambio de euro a dólar hoy 25 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Las exportaciones de España a la UE se disparan un 49% en cinco años, pero pierden fuelle frente a China y EEUU

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner