La infanta Sofía comienza el curso universitario tras dos semanas de adaptación entre juegos, deportes y experiencias colectivas

La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

La infanta Sofía ya ha dado comienzo oficialmente a su etapa universitaria. La hija menor de los reyes se ha instalado en Lisboa, donde desde este mes de septiembre cursa el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un centro privado vinculado a la Universidad de Londres. Tras un par de semanas de adaptación, el lunes 22 arrancaron de forma oficial las clases del curso 2025/26.

Según informa Vanitatis, antes de adentrarse en el ritmo académico, Sofía vivió un periodo de introducción diseñado para que los nuevos alumnos dieran sus primeros pasos en la vida universitaria de manera progresiva. Este programa, que se extendió del 8 al 19 de septiembre, incluyó actividades muy variadas: talleres sobre métodos de estudio, sesiones de orientación digital, dinámicas de grupo e incluso debates sobre igualdad y diversidad cultural.

El objetivo de estas jornadas no era solo académico, sino también social. El centro considera fundamental que los estudiantes, procedentes de países y entornos diferentes, comiencen a conocerse y a crear lazos desde el primer día. Para ello se organizaron juegos de “rompehielos”, actividades de ocio y experiencias colectivas en la ciudad de acogida.

La programación incluyó propuestas lúdicas que permitieron a los alumnos integrarse en la vida de Lisboa. Hubo un concurso de cocina, los llamados “Juegos Forward” y un recorrido a pie por la capital portuguesa. También se proyectaron documentales bajo el título Meet the locals, pensados para acercar a los estudiantes a la cultura y la historia de la ciudad.

En paralelo, se celebró un concierto en la azotea del campus, un espacio de convivencia con vistas al skyline lisboeta, y varias excursiones a la playa de Caparica, donde practicaron surf y yoga. Estas experiencias buscaban equilibrar formación y entretenimiento, favoreciendo la cohesión entre alumnos locales e internacionales. Aunque en las imágenes difundidas por la institución no aparece la infanta Sofía, se entiende que participó como una estudiante más.

Un modelo académico nómada

El plan de estudios de Forward College tiene una particularidad: los alumnos cursan su grado en tres ciudades distintas. El primer año se desarrolla en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín. De este modo, el programa combina contenidos académicos con una fuerte dimensión cultural, clave para quienes se preparan en un ámbito tan global como las relaciones internacionales.

El coste de esta formación ronda los 18.000 a 18.500 euros anuales, asumidos por los reyes. La apuesta, sin embargo, ofrece a la infanta la oportunidad de convivir en entornos europeos diversos, algo que encaja con la trayectoria de estudios internacionales que la casa real ha elegido también para la princesa Leonor.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

Superada la adaptación, Sofía ya sigue un calendario académico definido. La primera Reading Week está prevista entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, un paréntesis para repasar apuntes o adelantar trabajos. Habrá otra a finales de febrero, y además se contemplan descansos en fechas señaladas como el 1 y el 8 de diciembre, además de las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

El ritmo del curso estará marcado por tres fases de evaluación: la primera entre febrero y marzo, la segunda en primavera y la última en junio, con el 19 de ese mes como cierre oficial del primer curso en Lisboa. A partir de ahí, la infanta se preparará para su traslado a París.

