Cuánto tiempo tarda el cuerpo en aclimatarse a lugares con temperaturas contrarias a las que estamos acostumbrados, según un experto

Según expertos, volver a la rutina de siempre facilita el cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si, por ejemplo, cambiaras tu vida de la mitad norte de Australia por la mitad sur (o viceversa), esto implicaría aceptar condiciones climáticas muy diferentes. Es algo que los australianos están contemplando para evitar los impactos del cambio climático que esperan afrontar.

Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevaría adaptarnos pasar de un clima a otro, y podemos hacer algo para facilitar la transición?

Ollie Jay, director del Centro de Investigación sobre Calor y Salud de la Universidad de Sydney, afirma para ABC News que “el término aclimatación se utiliza mucho”. En Sydney, el profesor de ‘calor y salud’ dice que esto se refiere a la adaptación al medio ambiente, y destaca que existen dos tipos de aclimatación que son útiles de comprender: “Hay una adaptación fisiológica y luego hay una adaptación de comportamiento”.

La adaptación fisiológica

En lo que respecta a la adaptación fisiológica, el profesor Jay afirma: “Nuestro cuerpo puede adaptarse de forma bastante completa cuando estamos expuestos a un estrés térmico severo”.

Cuando uno se aclimata fisiológicamente al calor, afirma, su temperatura corporal en reposo baja. Al comenzar a tener esta temperatura más baja, el cuerpo se aleja de las temperaturas que pueden causar daños.

“Estas respuestas adaptativas son muy buenas para proporcionar protección fisiológica contra el calor”, afirma.

Sin embargo, el profesor Jay dice que hay que exponerse a temperaturas bastante extremas para ver alguna de estas protecciones: “El estímulo necesario para inducir estas adaptaciones es realmente bastante severo”.

Incluso en un clima muy cálido, a menos que el esfuerzo físico sea parte de tu trabajo, es poco probable que estés expuesto al “estímulo” necesario, afirma.

En un estudio de aclimatación al calor, el profesor Jay dice que los participantes se ejercitaron a una intensidad moderada a vigorosa en un calor de 45 grados y alta humedad, durante 90 minutos a dos horas, durante siete a diez días consecutivos.

“Creo que el error que comete la mayoría de la gente es asumir que estas adaptaciones fisiológicas ocurren más fácilmente de lo que lo hacen y, en segundo lugar, que se deben a factores genéticos o al país de origen o algo así”, afirma el doctor Jay.

El experto también apunta que hay un límite a los beneficios fisiológicos que puede traer consigo la exposición al calor: “No es que sigas adaptándote, sino que te estancas”.

Y, “si ya no estás expuesto al calor, en cuestión de días, [ese efecto adaptativo] comenzará a decaer”.

¿Qué pasa con la adaptación del comportamiento?

Según el profesor Jay, las adaptaciones conductuales son las “formas en que respondemos a un entorno” o “trucos del oficio”.

El experto pasó un primer invierno “absolutamente miserable” en Ottawa, Canadá (donde vivió antes de mudarse a Australia) porque “no conocía todos los pequeños trucos para mantenerse caliente y hacer frente a los diversos tipos de peligros del medio ambiente”. Pero a medida que los aprendió a lo largo del año, se volvió más fácil.

La “adaptación de comportamiento” a un nuevo entorno puede provenir de la experiencia personal y de la experiencia y prácticas culturales. Después de una gran mudanza, “las adaptaciones se producirán con relativa rapidez en el transcurso de unas pocas semanas”.

También “hay una disociación entre cómo te sientes y si tienes calor” y nuestra “percepción térmica” es algo separado.

El modelo de confort térmico adaptativo propone “que la temperatura a la que te sientes incómodamente cálido está influenciada por un promedio móvil de los 10 días anteriores a los que has estado expuesto”, dice.

¿Qué puedes hacer para ayudar a tu cuerpo a adaptarse?

Harry Brown es un investigador postdoctoral, también en el Centro de Investigación de Calor y Salud de la Universidad de Sydney. El Dr. Brown completó un doctorado sobre aclimatación al calor estacional y dice que hay cambios de comportamiento que se pueden hacer si se ha mudado a un clima más cálido.

“Es importante mantenerse hidratado, buscar sombra cuando sea necesario y usar la cantidad adecuada de capas”, afirma el experto.

Según él, ser consciente del estrés adicional que el calor puede producir en el cuerpo también puede ayudar.

Pasar de un clima cálido a uno frío, podría considerarse un ajuste un poco más fácil que implica cambios de comportamiento, como agregar capas adicionales de ropa, añade.

Qué es una ola de frío: cómo son las temperaturas y cuándo se produce.

“Hay algunas pruebas de que nuestra respuesta adaptativa al frío es mucho más conductual que fisiológica”, afirma el profesor Jay.

Según la consejera Sayaka Sayeed, una mudanza importante “puede provocar mucha ansiedad, pero también ser emocionante”.

Sayeed, quien ahora reside en Gadigal Land en Sydney, dice que, tras mudarse mucho, ahora le lleva entre tres y seis meses “tener todo lo básico bajo control y descubrir mi nueva rutina”.

Sin embargo, “el primer año entero consiste en adaptarse a un nuevo entorno, un nuevo lugar, encontrar tu nueva comunidad y descubrir cómo será tu nueva vida en un lugar diferente”.

Sayeed dice que es importante reconocer que una gran mudanza “es también una gran adaptación emocional y sensorial… [por lo que] es un movimiento tanto psicológico como fisiológico”. Por eso, si estás pasando por dificultades a raíz de una mudanza que te ha obligado a cambiar de clima, concentrarte en tu conexión social también puede ayudar.

Si se trata de un sitio completamente nuevo, unirse a clases y actividades grupales puede ser una buena manera de hacerlo. La experta también recomienda retomar las rutinas y rituales de su estilo de vida anterior. Por ejemplo, tus rutinas habituales de noche y de mañana “pueden darte una sensación de comodidad cuando todo es bastante nuevo”.

Según Sayeed, la soledad es un desafío común y que hay que recordar que “aún puedes recurrir al apoyo de tu lugar anterior”. “Aún puedes llamarlos cuando te sientas mal para que te ayuden con esa adaptación”.