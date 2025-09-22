Todos los detalles de la despedida de soltera de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas: de la presencia de su madre a su ‘vestido de novia’

Stella del Carmen ha celebrado su despedida de soltera. (Instagram @stellabanderasgriffith)

En menos de un mes, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casará con el financiero estadounidense Alex Gruszynski en un enlace blindado que tendrá lugar en España, concretamente en la Abadía Retuerta, en Valladolid. En medio de los preparativos para su “sí, quiero”, la joven ha hecho una pausa para celebrar su despedida de soltera. Y lo ha hecho rodeada de sus amigas más cercanas, con su prometido y con una invitada muy especial, su madre.

Las imágenes, compartidas por la propia Stella en sus redes sociales, muestran el ambiente distendido y divertido de la fiesta. Entre fotos tomadas con móviles y cámaras instantáneas, la protagonista lució un estilismo pensado para la ocasión, su primer “look de novia”. Se decantó por el blanco, un guiño clásico al gran día, pero lo reinterpretó con un vestido con transparencias de malla bordada en relieve, cuello cerrado, mangas al codo y falda midi, bajo el que llevaba un body lencero a juego. Para completar el conjunto, combinó dos pares de sandalias, unas blancas tipo mule y otras negras con plumas, un bolso de raso blanco y unos pendientes largos.

La presencia de Melanie Griffith aportó un aire especial a la celebración. La actriz aparece en una captura compartida con su hija y se la puede ver con una blusa negra boho semitransparente y vaqueros. La famosa actriz fue una más en el día y disfrutó tanto de su hija como de las otras invitadas. Si bien pocas novias invitan a sus madres, no es ningún secreto que Stella está viviendo la organización de su boda muy arropada por su madre.

Como en toda buena fiesta, no faltó una tarta pensada al detalle. Con forma de corazón y cubierta de nata blanca, lucía la inscripción “Miss & Mrs” en tono rosa palo y escondía en su interior un bizcocho multicolor. Tras la celebración, Stella salió sonriente con un gran ramo de flores en las manos y junto a Alex, con quien compartió gestos cómplices antes de subirse al coche.

La boda tendrá lugar el próximo 18 de octubre en la Abadía Retuerta, un antiguo monasterio con viñedos y spa que se ha convertido en uno de los resorts más exclusivos de España. Según publicó Tribuna Valladolid, asistirán 258 invitados, entre ellos nombres destacados de la industria del cine, y el evento contará con un fuerte dispositivo de seguridad. No se permitirán móviles y el acceso será restringido: los invitados podrán llegar en furgonetas privadas o incluso en helicóptero, ya que el complejo dispone de helipuerto.

La celebración se dividirá en tres escenarios gastronómicos: un cóctel en los jardines, una comida formal en mesas y, como colofón, barra libre con actuaciones musicales. Una planificación cuidada al detalle por una reconocida empresa británica de wedding planners que promete convertir el enlace en uno de los eventos más comentados del año.