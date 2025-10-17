España

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

La multa por entrar sin autorización varía en función de la gravedad y la reincidencia, pero habitualmente, el acceso indebido resulta en una multa económica que oscila entre 90 y 200 euros

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Un vehículo trata de esquivar
Un vehículo trata de esquivar la ZBE tapando su matrícula con cinta aislante.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya son una realidad presente en las grandes ciudades de España. En Madrid, desde el 1 de enero de 2022, se emiten multas a aquellos vehículos que deciden entrar sin cumplir con la normativa ambiental. El importe de las sanciones puede variar en función de la gravedad y la reincidencia, pero habitualmente, el acceso indebido resulta en una multa económica que oscila entre 90 y 200 euros.

¿Cómo se controla el acceso a la ZBE de Madrid? El control se realiza principalmente mediante la lectura de matrículas mediante cámaras que permiten identificar la matrícula del vehículo infractor y generar de forma automática una propuesta de sanción, notificando al propietario del vehículo a través de los canales oficiales habilitados. No obstante, el método varía según la ubicación. Por ejemplo, en el interior de la M-30 de Madrid, se emplean semáforos con control foto-rojo.

El sistema es prácticamente infalible, aunque hay algunos conductores que han recurrido a la picaresca para esquivar las cámaras. Un método que surgió en Italia y ha ganado popularidad en España entre los conductores de motocicletas es el empleo de mascarillas sujetas con gomas para tapar las matrículas y eludir la identificación por las cámaras. Esta maniobra, cuyo coste no supera un euro, explota la disposición vertical de las placas en las motocicletas para entorpecer la lectura automatizada.

La Policía Local de Granada ha informado de otro caso de un conductor de un BMW que alteró su matrícula recurriendo a la cinta aislante. De esta forma, el número 6 que figuraba en su matrícula quedó camuflado como un 8. Un método sencillo y barato, pero que no fue lo suficiente para engañar a los agentes, que acabaron “cazándolo” e imponiéndole una multa de 6.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir.

Tirando de ironía, la Policía Local se ha hecho eco de esta noticia: “Atención, `genios’ del Art Attack! Esquivar las cámaras de la ZBE, como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad, convirtiendo con cinta aislante su 6 en 8 no es un buen truco. Spoiler: 6.000€ de multa + seis puntos menos en el carnet", ha escrito.

Qué abarca la ZBE en Granada

La ZBE de Granada comprende principalmente el área central de la ciudad, incluyendo el casco histórico y barrios adyacentes al centro. Los límites precisos de la ZBE se establecen en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio.

Qué es el 'radar de famosos' y por qué recibe ese nombre

Las principales zonas afectadas por la ZBE en Granada incluyen el entorno de la Gran Vía de Colón, el barrio del Realejo, el Albaicín bajo, y la zona de Plaza Nueva y Calderería. La DGT recuerda que solo pueden acceder libremente a la ZBE vehículos con etiqueta ambiental adecuada y vecinos residentes acreditados, servicios públicos y vehículos autorizados de emergencias.

