Díaz, sobre el rechazo de víctimas dana a que Mazón acuda al funeral: "El Gobierno hace institucionalmente lo que debe"

Por Newsroom Infobae

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado, preguntada por el rechazo de víctimas de la dana a que el presidente del Gobierno autonómico, Carlos Mazón, acuda al funeral de Estado, que "el Ejecutivo central hace institucionalmente lo que tiene que hacer".

Díaz se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar Torrent (Valencia) para seguir la evolución de los trabajos tras la dana.

La vicepresidenta ha indicado sobre el pronunciamiento de víctimas de la riada que "el Gobierno, institucionalmente, hace lo que tiene que hacer, y ahora nos vamos a reunir con asociaciones de víctimas y las escucharé. Institucionalmente operamos como siempre lo hacemos en todos los eventos", ha dicho.

