Un sacerdote polaco se abre una cuenta de OnlyFans para recaudar fondos par su club cristiano: espera llevar la “luz del Evangelio” a lugares insólitos

El sacerdote polaco Rafał Główczyński, figura conocida en el ámbito digital por su canal de YouTube Ksiądz z Mieszkań (“El sacerdote del barrio”), ha abierto una cuenta en la plataforma OnlyFans con un objetivo poco común: recaudar fondos para su nuevo club cristiano, instalado en lo que fue una agencia de escorts en pleno centro de Varsovia.

Según ha informado la cadena pública polaca TVP Info, el religioso pretende “llevar la luz del Evangelio a lugares insólitos” mediante esta iniciativa, que combina la evangelización con una apuesta por la presencia digital en espacios donde la Iglesia no suele tener voz.

El nuevo centro, bautizado como Club Motyl (Club Mariposa), abrió sus puertas el pasado 11 de octubre y se presenta como un café cristiano y espacio cultural sin alcohol. El establecimiento propone un modelo de participación singular: los precios de las consumiciones no están fijados por el local, sino que los clientes deciden cuánto pagar. El objetivo, según el propio sacerdote, es “crear un ambiente inclusivo y abierto donde cualquiera pueda sentirse acogido, independientemente de su situación económica”.

El padre Główczyński ha explicado que no sabía que el inmueble había sido ocupado anteriormente por una agencia de acompañantes cuando firmó el contrato de alquiler. Sin embargo, al conocer el pasado del local, decidió mantener el proyecto allí precisamente para “revertir el simbolismo del lugar” y convertirlo en un espacio de encuentro y fe. “En Occidente hay una tendencia a transformar iglesias abandonadas en clubes nocturnos. Nosotros queremos hacer justo lo contrario: crear un club cristiano en un lugar donde antes reinaba el pecado”, declaró a los medios locales.

Evangelizar en “territorio enemigo”

El sacerdote, que lleva varios años trabajando en proyectos de pastoral juvenil a través de internet, ha justificado su elección de OnlyFans como una manera de llegar “a quienes nunca entrarían en una iglesia”. La plataforma, conocida principalmente por albergar contenido para adultos, se ha convertido en un canal inusual para un representante del clero. “Ningún otro sacerdote ha pedido apoyo para sus proyectos en OnlyFans hasta ahora”, afirmó Główczyński, subrayando que precisamente eso fue lo que le impulsó a abrir su cuenta.

Su objetivo no es publicar contenido inapropiado, sino utilizar el espacio como una vía alternativa de financiación y comunicación. “Jesús también se acercaba a publicanos, pecadores y prostitutas. Si queremos seguir su ejemplo, debemos atrevernos a ir donde otros no van”, explicó el sacerdote, que considera su presencia en la plataforma como “un viaje espiritual hacia los márgenes de la sociedad”.

El Club Mariposa ofrece un programa semanal variado que busca atraer a diferentes públicos. Los lunes están dedicados a familias con hijos con discapacidad, en actividades donde “el pago se realiza solo con sonrisas”. Los martes hay sesiones de baile para personas mayores; los miércoles, proyecciones de películas y competiciones deportivas; los jueves, debates sobre temas religiosos; y los viernes, conciertos y espectáculos. Durante el fin de semana, el local se convierte en un punto de encuentro familiar, con fiestas sin alcohol y actividades para todas las edades.

Esta iniciativa es la segunda del sacerdote en la capital polaca. En julio de 2024 abrió su primer club-café cristiano, Cyrk Motyli (El Circo de las Mariposas), también sin alcohol y con precios populares. Con el nuevo proyecto, Główczyński busca consolidar una red de espacios alternativos donde la fe y la cultura contemporánea puedan dialogar fuera del entorno eclesial tradicional.

El religioso ha señalado que decidió no recurrir a plataformas más habituales de micromecenazgo como Patronite, alegando que “ya existen muchas campañas similares allí”, mientras que OnlyFans le ofrecía “un territorio completamente nuevo y simbólicamente desafiante”. Su decisión ha generado un intenso debate en Polonia, tanto dentro como fuera de la Iglesia, sobre los límites de la evangelización digital y el uso de plataformas asociadas al entretenimiento adulto con fines religiosos.

Lejos de sentirse intimidado por las críticas, el padre Główczyński sostiene que su misión consiste en “buscar a las ovejas perdidas allí donde estén”, y que su presencia en OnlyFans responde precisamente a ese mandato evangélico. Para él, cada suscripción y cada conversación en ese entorno representa una oportunidad para transmitir un mensaje de esperanza y redención en un espacio inesperado.