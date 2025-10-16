España

Un sacerdote polaco se abre una cuenta de OnlyFans para recaudar fondos par su club cristiano: espera llevar la “luz del Evangelio” a lugares insólitos

El padre Rafał Główczyński utiliza la polémica plataforma para financiar un café cristiano en una antigua agencia de escorts del centro de Varsovia

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El sacerdote polaco Rafał Główczyński
El sacerdote polaco Rafał Główczyński (YouTube)

El sacerdote polaco Rafał Główczyński, figura conocida en el ámbito digital por su canal de YouTube Ksiądz z Mieszkań (“El sacerdote del barrio”), ha abierto una cuenta en la plataforma OnlyFans con un objetivo poco común: recaudar fondos para su nuevo club cristiano, instalado en lo que fue una agencia de escorts en pleno centro de Varsovia.

Según ha informado la cadena pública polaca TVP Info, el religioso pretende “llevar la luz del Evangelio a lugares insólitos” mediante esta iniciativa, que combina la evangelización con una apuesta por la presencia digital en espacios donde la Iglesia no suele tener voz.

El nuevo centro, bautizado como Club Motyl (Club Mariposa), abrió sus puertas el pasado 11 de octubre y se presenta como un café cristiano y espacio cultural sin alcohol. El establecimiento propone un modelo de participación singular: los precios de las consumiciones no están fijados por el local, sino que los clientes deciden cuánto pagar. El objetivo, según el propio sacerdote, es “crear un ambiente inclusivo y abierto donde cualquiera pueda sentirse acogido, independientemente de su situación económica”.

El padre Główczyński ha explicado que no sabía que el inmueble había sido ocupado anteriormente por una agencia de acompañantes cuando firmó el contrato de alquiler. Sin embargo, al conocer el pasado del local, decidió mantener el proyecto allí precisamente para “revertir el simbolismo del lugar” y convertirlo en un espacio de encuentro y fe. “En Occidente hay una tendencia a transformar iglesias abandonadas en clubes nocturnos. Nosotros queremos hacer justo lo contrario: crear un club cristiano en un lugar donde antes reinaba el pecado”, declaró a los medios locales.

Evangelizar en “territorio enemigo”

El sacerdote, que lleva varios años trabajando en proyectos de pastoral juvenil a través de internet, ha justificado su elección de OnlyFans como una manera de llegar “a quienes nunca entrarían en una iglesia”. La plataforma, conocida principalmente por albergar contenido para adultos, se ha convertido en un canal inusual para un representante del clero. “Ningún otro sacerdote ha pedido apoyo para sus proyectos en OnlyFans hasta ahora”, afirmó Główczyński, subrayando que precisamente eso fue lo que le impulsó a abrir su cuenta.

El sacerdote polaco Rafał Główczyński
El sacerdote polaco Rafał Główczyński (YouTube)

Su objetivo no es publicar contenido inapropiado, sino utilizar el espacio como una vía alternativa de financiación y comunicación. “Jesús también se acercaba a publicanos, pecadores y prostitutas. Si queremos seguir su ejemplo, debemos atrevernos a ir donde otros no van”, explicó el sacerdote, que considera su presencia en la plataforma como “un viaje espiritual hacia los márgenes de la sociedad”.

El Club Mariposa ofrece un programa semanal variado que busca atraer a diferentes públicos. Los lunes están dedicados a familias con hijos con discapacidad, en actividades donde “el pago se realiza solo con sonrisas”. Los martes hay sesiones de baile para personas mayores; los miércoles, proyecciones de películas y competiciones deportivas; los jueves, debates sobre temas religiosos; y los viernes, conciertos y espectáculos. Durante el fin de semana, el local se convierte en un punto de encuentro familiar, con fiestas sin alcohol y actividades para todas las edades.

Esta iniciativa es la segunda del sacerdote en la capital polaca. En julio de 2024 abrió su primer club-café cristiano, Cyrk Motyli (El Circo de las Mariposas), también sin alcohol y con precios populares. Con el nuevo proyecto, Główczyński busca consolidar una red de espacios alternativos donde la fe y la cultura contemporánea puedan dialogar fuera del entorno eclesial tradicional.

El religioso ha señalado que decidió no recurrir a plataformas más habituales de micromecenazgo como Patronite, alegando que “ya existen muchas campañas similares allí”, mientras que OnlyFans le ofrecía “un territorio completamente nuevo y simbólicamente desafiante”. Su decisión ha generado un intenso debate en Polonia, tanto dentro como fuera de la Iglesia, sobre los límites de la evangelización digital y el uso de plataformas asociadas al entretenimiento adulto con fines religiosos.

Sacerdote de Nueva York que permitió a Sabrina Carpenter grabar un video musical en la iglesia fue despojado de sus deberes

Lejos de sentirse intimidado por las críticas, el padre Główczyński sostiene que su misión consiste en “buscar a las ovejas perdidas allí donde estén”, y que su presencia en OnlyFans responde precisamente a ese mandato evangélico. Para él, cada suscripción y cada conversación en ese entorno representa una oportunidad para transmitir un mensaje de esperanza y redención en un espacio inesperado.

Temas Relacionados

PoloniaReligiónPárrocosSacerdotesYouTubeOnlyFansRedes SocialesEspaña-InternacionalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia se reencuentra con el Papa León XIV en el Día Mundial de la Alimentación: “El hambre sigue siendo un arma de guerra”

La mujer de Felipe VI también ha recogido sus palabras en la última Asamblea General de la ONU: “La dignidad del ser humano no es negociable”

La reina Letizia se reencuentra

Spotify España: las 10 canciones más reproducidas este día

Estos son los éxitos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Spotify España: las 10 canciones

Un perro va a comprar galletas todos los días y paga con una hoja porque vio a los niños entregando dinero: “Encontró la manera de hacerse entender”

Ha generado millones de reacciones en redes sociales

Un perro va a comprar

Cómo los autónomos pueden deducirse el alquiler de la vivienda si trabajan desde casa, según Hacienda

La Agencia Tributaria permite a los autónomos deducir en el IRPF la parte proporcional del alquiler destinada exclusivamente a su actividad profesional en casa, siempre que cumplan y puedan acreditar los requisitos exigidos por la normativa

Cómo los autónomos pueden deducirse

“El nuevo control horario obligará a informar sobre las horas extra”: una jurista lo explica

El Real Decreto que prepara el Gobierno el texto legal obligará a que todos los registros sean digitales y que además permitan el acceso directo y de forma remota a la Inspección de Trabajo

“El nuevo control horario obligará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía recurre la prórroga

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

ECONOMÍA

Cómo los autónomos pueden deducirse

Cómo los autónomos pueden deducirse el alquiler de la vivienda si trabajan desde casa, según Hacienda

“El nuevo control horario obligará a informar sobre las horas extra”: una jurista lo explica

Montaña rusa en los precios de la luz: la tarifa máxima incrementa y la mínima disminuyó este 17 de octubre

El Ayuntamiento de Madrid sortea, el 24 de octubre, 378 pisos en alquiler asequible entre asalariados que ganen hasta 44.300 € al año

Grecia aprueba las jornadas de trabajo de 13 horas diarias: las dos semanas de protestas no consiguen frenar la reforma laboral

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder