Un alcalde se niega a alojar gratuitamente a un sacerdote: “Quiero que nuestro caso sirva de ejemplo”

El colegio Highlands El Encinar traslada a la Policía una octava denuncia por agresión sexual contra el ex capellán: ha salido a la luz tras un taller de educación sexual El sacerdote Marcelino de Andrés Núñez fue detenido el pasado mes de marzo y permanece bajo investigación por las acusaciones de agresión sexual a 8 niñas de Educación Primaria

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 mayo Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales