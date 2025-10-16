Un piloto australiano es acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher en la mansión del alemán

Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)

El piloto australiano ha sido acusado de violación por una de las enfermeras que cuidaban a Michael Schumacher. Los hechos ocurrieron, presuntamente, en el año 2019, en una de las viviendas que tiene el alemán en Suiza, según indica el medio suizo 24heures.

El acusado, amigo cercano de Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, se encontraba alojado temporalmente en la propiedad cuando presuntamente abusó de una de las enfermeras que trabajaban en la residencia familiar.

La familia Schumacher no está involucrada en el proceso penal. Ningún integrante se encontraba presente cuando ocurrieron los hechos. De momento, tampoco han sido citados a declarar, según el escrito del fiscal Xavier Christe.

El medio suizo ha tenido acceso a información exclusiva. Según explica, los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2019, concretamente durante las horas finales de ese día. Los hechos se dieron después de una noche de fiesta. La víctima, de 30 años, se desmayó y fue trasladada a una habitación, lugar al que volvería el australiano para cometer los hechos.

Al día siguiente, la mujer no recordaba lo sucedido, pero ciertos indicios físicos la llevaron a sospechar y decidió hablar por mensajes de texto con el piloto, a quien terminó pidiendo que no se acercara más a ella.

Aunque tenía sospechas, la enfermera no presentó una denuncia hasta enero de 2022. La enfermera necesitó tiempo para procesar lo ocurrido, por lo que no informó a la familia Schumacher por miedo a posibles represalias.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El acusado, de aproximadamente 40 años, compite como piloto en categorías menores de automovilismo, aunque actualmente se encuentra suspendido por un caso de dopaje que interrumpió su carrera deportiva. Durante los años previos a los hechos, se dedicó intensamente a intentar abrirse paso en el mundo de las grandes competiciones, con el objetivo de llegar algún día a la Fórmula 1.

En ese periodo forjó una relación cercana con Mick Schumacher, con el que compartía entrenamientos, viajes y una amistad que le permitió frecuentar el entorno más íntimo de la propia familia.

El despido de la enfermera

Según informa El Español, el documento de denuncia presentado por la enfermera tiene una extensión de apenas una página y media. La trabajadora fue despedida poco antes de formalizar la denuncia, pese a que, según su propio relato, había demostrado durante años un desempeño profesional “impecable”.

La enfermera señala que su despido se produjo poco tiempo después de una visita reciente del piloto a la residencia, aunque no existen evidencias que vinculen directamente ambos acontecimientos.

Durante el año 2024, el piloto viajó a Suiza desde Australia para ser interrogado por el propio fiscal. Durante esa conversación, reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la trabajadora, afirmando que estas fueron consentidas.

En su declaración, el piloto sostuvo que él y la enfermera se habían besado varios meses antes en un club de Ginebra, un relato que ella ha negado de manera categórica, asegurando que nunca ocurrió tal situación.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.