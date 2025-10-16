España

Un piloto australiano es acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher en la mansión del alemán

Los hechos transcurrieron, presuntamente, en el año 2019

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)
Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)

El piloto australiano ha sido acusado de violación por una de las enfermeras que cuidaban a Michael Schumacher. Los hechos ocurrieron, presuntamente, en el año 2019, en una de las viviendas que tiene el alemán en Suiza, según indica el medio suizo 24heures.

El acusado, amigo cercano de Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, se encontraba alojado temporalmente en la propiedad cuando presuntamente abusó de una de las enfermeras que trabajaban en la residencia familiar.

La familia Schumacher no está involucrada en el proceso penal. Ningún integrante se encontraba presente cuando ocurrieron los hechos. De momento, tampoco han sido citados a declarar, según el escrito del fiscal Xavier Christe.

El medio suizo ha tenido acceso a información exclusiva. Según explica, los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2019, concretamente durante las horas finales de ese día. Los hechos se dieron después de una noche de fiesta. La víctima, de 30 años, se desmayó y fue trasladada a una habitación, lugar al que volvería el australiano para cometer los hechos.

Al día siguiente, la mujer no recordaba lo sucedido, pero ciertos indicios físicos la llevaron a sospechar y decidió hablar por mensajes de texto con el piloto, a quien terminó pidiendo que no se acercara más a ella.

Aunque tenía sospechas, la enfermera no presentó una denuncia hasta enero de 2022. La enfermera necesitó tiempo para procesar lo ocurrido, por lo que no informó a la familia Schumacher por miedo a posibles represalias.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El acusado, de aproximadamente 40 años, compite como piloto en categorías menores de automovilismo, aunque actualmente se encuentra suspendido por un caso de dopaje que interrumpió su carrera deportiva. Durante los años previos a los hechos, se dedicó intensamente a intentar abrirse paso en el mundo de las grandes competiciones, con el objetivo de llegar algún día a la Fórmula 1.

En ese periodo forjó una relación cercana con Mick Schumacher, con el que compartía entrenamientos, viajes y una amistad que le permitió frecuentar el entorno más íntimo de la propia familia.

El despido de la enfermera

Según informa El Español, el documento de denuncia presentado por la enfermera tiene una extensión de apenas una página y media. La trabajadora fue despedida poco antes de formalizar la denuncia, pese a que, según su propio relato, había demostrado durante años un desempeño profesional “impecable”.

La enfermera señala que su despido se produjo poco tiempo después de una visita reciente del piloto a la residencia, aunque no existen evidencias que vinculen directamente ambos acontecimientos.

Durante el año 2024, el piloto viajó a Suiza desde Australia para ser interrogado por el propio fiscal. Durante esa conversación, reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la trabajadora, afirmando que estas fueron consentidas.

En su declaración, el piloto sostuvo que él y la enfermera se habían besado varios meses antes en un club de Ginebra, un relato que ella ha negado de manera categórica, asegurando que nunca ocurrió tal situación.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Temas Relacionados

Michael SchumacherFórmula 1F1Abuso sexualViolencia machistaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los dos ingredientes que conseguirán que tu pasta con atún al horno alcance un nivel superior

Las claves para llegar a un nivel superior en el horneado de la pasta llega de la mano de un ganador de la versión británica de MasterChef

Estos son los dos ingredientes

Una entrevista en Nochevieja y un viaje en taxi que lo cambiaría todo: así comenzó la historia de amor entre Juan del Val y Nuria Roca

El madrileño ganó este miércoles, 15 de octubre, el Premio Planeta por su nueva obra ‘Vera, una historia de amor’

Una entrevista en Nochevieja y

La Junta de Andalucía remite a la Fiscalía la información sobre el suicidio de una menor que denunció acoso escolar en un colegio concertado de Sevilla

La Inspección constata que el centro Las Irlandesas de Loreto no activó los protocolos de acoso ni de conductas autolíticas

La Junta de Andalucía remite

Martín Berasategui cierra temporalmente su restaurante Oria, en Barcelona, y perderá otra estrella Michelin

El cierre del estrella Michelin y su posterior cambio de concepto se incluyen entre los planes de renovación del hotel Monument para la celebración de su décimo aniversario

Martín Berasategui cierra temporalmente su

Todo lo que se sabe sobre el jengibre como calmante de náuseas y dolor estomacal, según la ciencia

Originario del Sudeste Asiático, es utilizado como especia culinaria y como remedio medicinal, ya que contiene diversas propiedades que son beneficiosas para la salud

Todo lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta de Andalucía remite

La Junta de Andalucía remite a la Fiscalía la información sobre el suicidio de una menor que denunció acoso escolar en un colegio concertado de Sevilla

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

Ábalos ya tiene nuevo abogado: Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como ‘Faisán’ o el 11-M

ECONOMÍA

Grecia aprueba las jornadas de

Grecia aprueba las jornadas de trabajo de 13 horas diarias: las dos semanas de protestas no consiguen frenar la reforma laboral

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 16 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en todas las áreas geográficas”, sin concretar los que afectan a sus trabajadores en España

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder