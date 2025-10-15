España

“En Suiza como la gente no tiene problemas se los inventa”: un español explica los motivos

Suiza ofrece mejores condiciones de vida para muchos, pero no todos los problemas quedan resueltos

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Suiza ofrece mejores condiciones de
Suiza ofrece mejores condiciones de vida para muchos, pero no todos los problemas quedan resueltos. (TikTok)

Más de 136.000 españoles han optado por establecerse en Suiza, atraídos principalmente por la posibilidad de acceder a salarios considerablemente superiores a los que se ofrecen en España. El salario medio anual en el país centroeuropeo alcanza los 105.000 francos (unos 8.700 euros mensuales), mientras que en España la media se sitúa en 27.000 euros.

La alta tasa de desempleo juvenil en España ha impulsado a numerosos jóvenes a buscar alternativas fuera de sus fronteras, motivados por la necesidad de adquirir experiencia profesional y lograr independencia económica. La falta de oportunidades laborales en el país ibérico ha convertido la emigración en una opción cada vez más frecuente para quienes desean explorar nuevas culturas y mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, pese a que muchos logren este objetivo, es difícil sentirse cómodo en un país nuevo. “En Suiza, como la gente no tiene problemas, se los inventa”, resumen desde la plataforma ‘Suiza en Español’ (@suiza.en.español). Para su creador de contenido, “vivir en Suiza es vivir en un país donde realmente los problemas reales no existen”. En su experiencia, explica que en este país europeo “ tienes todas las necesidades básicas cubiertas, sí o sí: un techo seguro, comida en la mesa, un sistema de salud que funciona y una seguridad que en muchos países es un lujo. Eso significa que las batallas fundamentales de la vida ya están ganadas antes de comenzar el día”.

Cuando todo eso se consigue, “la mente se empieza a inventar problemas que no existen”, asegura el creador de contenido. “Se exageran detalles mínimos, se buscan defectos donde no los hay y se convierte cualquier pequeño inconveniente en una gran preocupación. Es como si la vida necesitara siempre algo contra lo que luchar, aunque no sea real”.

“Recuerda de dónde vienes”

“Después de tantos años viviendo en Suiza, veo cómo la gente, de un problema ínfimo, hace un castillo enorme, incluso caen en estrés y en ansiedad por cosas que seguramente tú, que eres extranjero, en tu país esos problemas serían absurdos. Y aunque aquí la gente hable de estrés, de agobio, de que todo es muy caro, la realidad es que la base de la vida la tienes cubierta sí o sí”, dice el creador de contenido.

Ante esta situación, el español asegura que la solución es recordar “de dónde vienes”. “En ese momento, los problemas eran muy distintos y tus preguntas antiguas eran: ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Será que voy a tener un futuro o voy a tener que vivir al día a día? Y recuerda que eso sí eran problemas de verdad. Eso sí era incertidumbre, miedo y presión real", asegura.

En su opinión, “vivir en Suiza también es un recordatorio de perspectiva. Puedes vivir quejándote por lo que te falta, que siempre te va a faltar algo, o agradecer todos los días por lo que ya tienes”. “La clave es nunca olvidar de dónde vienes, porque cuando olvidas tu origen, los problemas se convierten en gigantes. Pero cuando recuerdas tu camino, esos problemas se hacen muy pequeños”, concluye.

Temas Relacionados

SuizaInmigración EspañaMigrantesRedes socialesTiktokTiktok EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

‘Supervivientes All Stars’: una polémica salvación, un cambio inesperado y el ‘complot’ contra un concursante

El ‘reality’ de supervivencia de Telecinco ha vivido una gala repleta de emoción y tensión y ha traído al presente el ‘romance’ que vivieron Gloria Camila e Iván González

‘Supervivientes All Stars’: una polémica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina hoy

Javier Quintero, psiquiatra, explica los errores que no permiten que alcances la calma mental

Para el especialista, la rutina automática, la preocupación excesiva y el pensamiento reiterativo obstaculizan el bienestar emocional

Javier Quintero, psiquiatra, explica los

Cómo hacer un mantenimiento adecuado para tu coche, según un mecánico: “No vale con cambiar el aceite y los filtros”

Existen diversos factores que hay que revisar de forma periódica

Cómo hacer un mantenimiento adecuado

Las revistas del corazón esta semana: la confesión romántica de Toñi Moreno y la “nueva ilusión” de Irene Rosales tras Kiko Rivera

Este miércoles, 15 de octubre, también son protagonistas del kiosco Julián Contreras, que hace su confesión más cruda, y la princesa Leonor, que brilló en el 12 de octubre

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el intento

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

Pedro Sánchez asegura no opinar sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre María Corina Machado

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos