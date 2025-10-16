La estrategia de Meghan Markle en su última aparición para mejorar su imagen: maternidad, negocios y conciliación familiar

Meghan Markle, en 'With love, Meghan'. (Netflix)

Meghan Markle vuelve a ponerse en el centro de todas las miradas y no por sus proyectos empresariales o sus apariciones con el príncipe Harry, sino por hablar sobre sus hijos Archie y Lilibet. Ha sido durante su intervención en el foro Fortune’s Most Powerful Women Summit celebrado en Washington, donde la duquesa de Sussex decidió dejar a un lado el guion tradicional y hablar sin rodeos sobre los desafíos, las anécdotas y las contradicciones que implica criar a dos pequeños en medio del frenesí mediático y su incipiente vida como emprendedora.

Con un tono cercano y espontáneo, Meghan confesó ante la audiencia el verdadero salto mortal que supone lidiar con la maternidad, el trabajo y la fama al mismo tiempo. “Mi marido y yo dedicamos mucho tiempo a pensar en los peligros que existen en línea, sobre todo por nuestros hijos”, dijo, dejando claro que la protección y educación digital de Archie y Lilibet es algo primordial para ambos.“Quiero proteger a todos los niños de los riesgos a los que están expuestos en el entorno online. En esto soy especialmente delicada”, añadió.

Meghan también sorprendió al reconocer su propia relación cambiante con las redes sociales. Recordó cómo, al ingresar en la familia real británica, decidió alejarse de cualquier actividad en línea, pero ahora que ha impulsado la marca de estilo de vida As Ever, no le queda otra que subirse de nuevo al tren digital. “Reconozco el papel fundamental que juegan las redes sociales en el mundo empresarial, aunque sigo siendo muy precavida con todo tipo de acoso o comentarios de odio”, confesó ante el público.

Meghan Markle y su hija. Lilibet Diana, en una imagen reciente (Instagram)

Sin perder ese toque de humor que la caracteriza, compartió una imagen muy realista de su rutina diaria, a caballo entre una madre disponible y una emprendedora pegada al móvil que trata que nadie quede desatendido. “Quiero ser la madre que va de acompañante en el paseo escolar y, después, volver corriendo a casa para tratar de estar presente en las reuniones de trabajo”, admitió Meghan.

Meghan Markle, en busca de una nueva imagen pública

Hablar de sus experiencias parece ser la estrategia con la que la exactriz está redefiniendo su figura pública. Incluso al hablar de su rol como líder y empresaria, fue clara: “Para mi empresa he procurado que el equipo sea pequeño y ágil. Necesitas a alguien que defienda el proyecto, alguien creativo y experto en áreas donde una no lo es tanto. Lo que más me gusta es crear esa complicidad y atención al detalle en el equipo”. Insistió en que liderar As Ever es radicalmente distinto a estar en un set de televisión, como ocurrió en su etapa en Suits.

La duquesa también hizo hincapié en la importancia de “estar en el lado bueno y usar la voz para impulsar cambios positivos”, sobre todo en internet: un espacio al que cada vez le da más importancia profesional pero que sigue observando con cautela como madre. Y, aunque reconoció entre risas que encontrar el famoso equilibrio entre trabajo y familia es casi utópico, subrayó que “quiero que mi familia nunca quede relegada. Si hay que elegir prioridades, ellos vienen primero”.