Meghan Markle revela una fotografía inédita del príncipe Harry: su cariñosa felicitación de cumpleaños

La publicación incluye una fotografía de 2015 y un texto desenfadado, destacando el vínculo personal y la nueva estrategia digital de la pareja

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Meghan y Harry, en una
Meghan y Harry, en una fotografía de archivo. (Foto AP/Frank Augstein)

El príncipe Harry cumple 41 años este lunes 15 de septiembre y Meghan Markle le ha dedicado una cariñosa felicitación pública en la que revela una imagen inédita de la época militar del hijo de Carlos III, un gesto que ya parece haberse convertido en costumbre en la pareja.

La duquesa de Sussex ha vuelto a recurrir a Instagram para rendir un homenaje público a su marido, compartiendo una fotografía tomada en 2015, mucho antes de que ambos se conocieran, en la que Harry aparece con un mono verde, despeinado y con el nombre “Harry Wales” bordado, evocando su vínculo con el entonces príncipe de Gales, su padre, el actual rey Carlos III. La publicación va acompañada del mensaje “Oh hi, Birthday Boy” y un emoji de fuego.

La instantánea corresponde a la visita de Harry al aeródromo de Goodwood, en West Sussex, durante la conmemoración del 75º aniversario de la Batalla de Inglaterra, un evento que reunió a veteranos y aeronaves históricas de la Real Fuerza Aérea británica. Este guiño al pasado militar del duque de Sussex, quien fundó los Juegos Invictus en 2014 para apoyar a veteranos y militares heridos, se suma al mensaje personal de Meghan, que ha optado por un tono desenfadado y cercano en su felicitación.

Fotografía del príncipe Harry compartida
Fotografía del príncipe Harry compartida por Meghan Markle con motivo de su 41º cumpleaños. (Instagram:@meghan)

Este post se suma a los últimos gestos públicos de los Sussex en redes, donde recientemente han compartido momentos de su vida privada y escenas inéditas grabadas en su intimidad, revelando ante sus seguidores su faceta más personal.

Harry y Carlos III se reencuentran

El cumpleaños de Harry coincide con su retorno a California después de una intensa semana en Europa. Durante su estancia en el Reino Unido, el duque participó en varios eventos benéficos y mantuvo una reunión privada con el rey Carlos III en Clarence House, la primera desde febrero de 2024. El encuentro entre padre e hijo, que se prolongó durante 55 minutos, se produjo en medio de especulaciones sobre la relación entre ambos. Antes de regresar a Estados Unidos, Harry realizó una visita sorpresa a Ucrania, donde concedió una entrevista a The Guardian. En ella, abordó las repercusiones de sus memorias y producciones para Netflix, defendiendo su decisión de compartir su perspectiva sobre la familia real: “No creo que haya aireado mis trapos sucios en público. Fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible. Mi conciencia está tranquila”, afirmó.

En la misma conversación, Harry se refirió a su vida actual en Montecito, California, junto a Meghan y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. El duque rechazó las afirmaciones sobre una supuesta infelicidad en su nueva etapa, asegurando que se siente satisfecho con su identidad y la vida que lleva.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

La historia reciente de la pareja ha estado marcada por cambios significativos. Meghan y Harry contrajeron matrimonio en mayo de 2018 y, un año después, dieron la bienvenida a su primer hijo, Archie. Tras su salida de la familia real británica, se establecieron en California, donde nació su hija Lilibet en 2021. Desde entonces, han impulsado proyectos propios, como la publicación de las memorias de Harry, Spare, y la producción de contenidos para plataformas como Netflix. Meghan, por su parte, ha utilizado tanto su cuenta personal como la de As Ever para compartir momentos familiares y mensajes dedicados a Harry, como el tributo en el Día del Padre o la publicación romántica en San Valentín, en la que expresó su orgullo por el trabajo de su esposo en los Juegos Invictus.

