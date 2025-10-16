España

Barra libre de alcohol y aperitivos en el avión: la nueva política de esta aerolínea para hacer olvidar el cobro del equipaje de mano

Eliminar las tasas de alcohol “es más asequible”, admitió un directivo

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Barra libre de alcohol y
Barra libre de alcohol y aperitivos en el avión. (Freepik)

“Los borrachos van a beber”, dijo un usuario de Reddit tras el anuncio de Air Canada. Desde este otoño, la compañía aérea ofrecerá cerveza, vino y snacks gratuitos a todos los pasajeros de clase económica, sin importar la duración ni el destino del vuelo.

De este modo, la aerolínea se convierte en la única tradicional en incluir el alcohol sin coste en toda su red, desde trayectos nacionales de 25 minutos hasta rutas intercontinentales. La decisión llega tras años de críticas por las tarifas adicionales y la reducción del espacio a bordo.

Así, Air Canada ha apostado por las bebidas gratuitas como estrategia para mitigar el rechazo a medidas impopulares como los cargos por el equipaje de mano o la estrechez entre asientos.

“Las comidas y las bebidas tienden a tener un impacto desproporcionado en la satisfacción del cliente, más de cualquier otro atributo de nuestros productos y servicios”, reconoció Scott O`Leary, vicepresidente de Lealtad y Producto.

El directivo admitió además que eliminar las tasas de alcohol “es más asequible” que rebajar los cargos por maletas, que desataron protestas entre pasajeros y legisladores de Canadá y Estados Unidos.

“Nuestra capacidad de ofrecer un grado de diferenciación que nos separa de literalmente todas las demás aerolíneas con las que competimos en esas rutas fue muy importante para nosotros”, añadió O`Leary.

De Vancouver a Singapur... con vino incluido

La política abarca todos los vuelos, incluidos los de corta distancia, como el Vancouver-Nanaimo, de apenas 25 minutos, y las rutas al Caribe o México.

Entre las novedades destacan: cerveza, vino y aperitivos de forma gratuita en cualquier vuelo, productos canadienses como barritas de avena MadeGood, pretzels, Twigz, galletas Celebration de Leclerc y hummus de Summer Fresh.

Además, también se incluye shots de jengibre de la marca Greenhouse en vuelos desde el aeropuerto Billy Bishop de Toronto y Heineken 0.0, que convierte a la aerolínea en la única en servir cerveza sin alcohol a bordo.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

¿Comodidad o caos?

Pero la gratuidad del alcohol no entusiasma a todos. El comportamiento indisciplinado en los aviones viene en aumento. En 2017, se reportó un incidente por cada 1.053 vuelos, y en 2023, la cifra subió a uno por cada 480.

De estos datos, se extrae que más de una cuarta parte estaba vinculada al alcohol, muchas veces consumido antes del embarque. Una azafata de la aerolínea, que quiso mantener su anonimato, lo resumió así: “Hay muchas razones válidas para limitar el consumo de alcohol a bordo, desde cuestiones de seguridad en caso de emergencia hasta el bienestar de los demás pasajeros”.

Algunos casos recientes son el vuelo de Ryanair-Londres, que tuvo que ser desviado por disturbios provocados por pasajeros ebrios, y un vuelo de EasyJet desde Málaga, que fue cancelado por una situación similar.

En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) lleva más de 2.000 reportes de comportamiento indisciplinado en lo que va de 2025. Además, desde 2021, aplica una Política de Tolerancia Cero que contempla sanciones de hasta 37.000 (31.648,69 euros) por consumir alcohol personal a bordo.

En Europa, las aerolíneas también buscan limitar el acceso: Jet2 prohíbe servir alcohol antes de las 8 de la mañana y el CEO de Ryanair ha propuesto un máximo de dos bebidas por pasajero en los bares de aeropuerto.

