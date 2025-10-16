España

La Justicia europea da la razón a Iberia y avala que la pérdida de una mascota durante un vuelo sea compensada como una maleta más

Por normas de la aerolínea, la perra, por su tamaño, debía viajar en la bodega, confinada en un transportín

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Una pasajera sostiene a su perro en un aeropuerto, a 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado que la pérdida de una mascota durante un vuelo merece la misma compensación que una maleta más. Así lo ha señalado en un auto emitido este jueves, en el que da la razón a la aerolínea Iberia al considerar que los animales de compañía forman parte del concepto de equipaje convencional si no se especifica antes.

El caso se remonta a la madrugada del 22 de octubre de 2019, cuando una pasajera, acompañada de su madre y de su perra, embarcó en un vuelo de Buenos Aires a Barcelona con la esperanza de llegar a destino junto a su familia completa.

Por normas de la aerolínea, la perra, por su tamaño, debía viajar en la bodega, confinada en un transportín. Antes de que el avión despegara, la perra se escapó y no pudo ser recuperada. La pasajera pidió a Iberia Líneas Aéreas de España el resarcimiento del daño moral sufrido por la pérdida de su perra y solicitó una indemnización. Iberia, asumiendo su responsabilidad por el extravío, aceptó la obligación de indemnizar, pero reclamó la aplicación estricta del límite previsto para el equipaje facturado, según el Convenio de Montreal.

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

La controversia giró entonces en torno a una cuestión central: ¿puede un animal de compañía ser considerado “equipaje” cuando desaparece bajo custodia de la aerolínea? La respuesta, de peso decisivo para toda persona que viaja con mascotas, la dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El alto tribunal declaró que los animales de compañía sí forman parte del concepto de equipaje y, por tanto, la indemnización queda sujeta a los límites previstos en este régimen internacional.

El pasajero debe acordar previamente con la aerolínea un importe más elevado

Así, la indemnización por su pérdida —ya sea por daño moral o material— está sujeta al régimen de responsabilidad limitado que establece el convenio, a menos que el pasajero haya especificado expresamente un valor y abonado el correspondiente suplemento. Si un pasajero estima que este límite es demasiado bajo, la declaración especial del valor de la entrega del equipaje en el lugar de destino le permite fijar un importe más elevado, siempre que el transportista aéreo esté de acuerdo y mediando el pago, eventualmente, de una cantidad adicional.

Esta interpretación vincula ahora a todos los tribunales nacionales frente a situaciones similares en el futuro, cerrando la puerta a indemnizaciones ilimitadas por la vía judicial cuando no media declaración especial de valor.

Plazos para pedir indemnización por una maleta perdida

La posibilidad de recibir una indemnización por la pérdida de una maleta en el aeropuerto está sujeta a una serie de pasos y plazos que los pasajeros deben conocer para no perder sus derechos.

Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la responsabilidad de la compañía aérea abarca no solo la pérdida, sino también la destrucción, el daño o el retraso del equipaje, y exige que el pasajero actúe con rapidez y precisión desde el primer momento en que detecta la incidencia.

