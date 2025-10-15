Si tu perro no come de su plato, este es el error que estás cometiendo

Perro comiendo / Freepik

La alimentación en los perros es un tema prioritario para que tengan una buena salud, pero no siempre comen de la manera adecuada o en el tiempo que les toca. Estos animales se guían por las sensaciones y recuerdan a partir de ellas, así que es común verles corriendo en cuanto asocian algo especial, como puede ser la comida.

Por ello, si tu perro no come en cuanto le pones el plato es importante tenerlo en cuenta y reordenar sus hábitos. La cuenta de TikTok, Bilma and Mireia, explica lo fundamental de este aspecto. “Tu perro puede perder la motivación de alimentarse”, cuenta. Por lo que es necesario seguir unos puntos claves.

Hacen hincapié en que el perro tenga una rutina de alimentación. Como se ha comentado anteriormente, estos animales se guían por las sensaciones y asocian lugares, personas u objetos con algo que les gusta o les desagrada. Así que adiestrarlos para que tengan unos horarios claros y unos sitios establecidos es importante.

Para conseguir este punto, la cuenta de Bilma and Mireia opta por dejar el plato de comida a disposición del perro alrededor de 15 minutos. Si en ese período de tiempo no come, lo mejor es retirarlo. Después de ello, lo más positivo es dárselo nuevamente en el horario de su comida. De esta manera, “tu perro va generando un patrón, rutina y empezará a comer con regularidad”.

La importancia de las rutinas

Establecer una rutina es la clave para que tu perro se alimente de forma correcta, duerma bien o salga a la calle. Exceptuando los casos en los que sufren algún tipo de estrés, si el animal está totalmente sano el punto fundamental es seguir unos horarios y tener unos lugares asociados.

Según Mundo Animalia, los perros prosperan con la rutina porque les aporta una estructura y una seguridad. Los horarios les ayudan a reducir la ansiedad porque saben qué es lo que les espera a lo largo del día. Previene frustraciones, confusiones y conductas inapropiadas. Esa previsibilidad aporta un vínculo fuerte entre el canino y su dueño.

Las rutinas más importantes en los perros

La rutina no solo se debe establecer en el tema alimenticio sino en todo lo que forma parte de su vida, desde la comida hasta el sueño o los paseos.

Para ello, Gudog cuenta en su página web cuáles son las rutinas más importantes en los perros. La primera es la alimentación, como se ha citado anteriormente. Les ayuda a regular su metabolismo y prevenir problemas de salud digestiva. A través de horarios fijos, lugares concretos, cantidad adecuada y control de golosinas se puede mantener un control apropiado.

La ley 7/2023, de 28 de marzo, obliga a los propietarios a tener un seguro mínimo a terceros para su perro a partir del 29 de septiembre. Sin embargo, en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco o La Rioja, ya es obligatorio

Entrenar a tu perro es otra rutina que le ayudará a estar fuerte tanto física como mentalmente. La clave es establecer horarios específicos para paseos y juegos que potencien la agilidad, prestando atención a la fatiga que le puede ocasionar.

Ligada a esta rutina está la de socialización para que tenga una buena conducta con otros perros y con las personas. Según Gudog, este acto le ayuda al animal a comprender y seguir unas reglas a través de la regularidad, el refuerzo positivo, la exposición controlada y la consistencia en los comandos.

Sin embargo, el perro no podrá seguir estas rutinas correctamente si no tiene una de sueño. Para ello debe tener un espacio de descanso que sea cómodo y seguro, horarios regulares, ambiente tranquilo y una cobertura de sus necesidades particulares en base a la edad o su tamaño.

La última rutina recomendada es la de higiene y cuidado. Mantener a tu perro limpio y cómodo, hace que se sienta bien. ¿Cómo conseguirla? Con un cepillo regular, baños con frecuencia usando productos que no le reseque la piel, cuidado dental, cortando uñas y limpiando oídos y visitando al veterinario. Como si fuera una persona.

Las rutinas diarias son clave. Introducirlas gradualmente y positivamente es el primer paso.