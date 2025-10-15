España

Si tu perro no come de su plato, este es el error que estás cometiendo

Es fundamental que el animal tenga una rutina de alimentación

Por Carolina Montes

Guardar
Perro comiendo / Freepik
Perro comiendo / Freepik

La alimentación en los perros es un tema prioritario para que tengan una buena salud, pero no siempre comen de la manera adecuada o en el tiempo que les toca. Estos animales se guían por las sensaciones y recuerdan a partir de ellas, así que es común verles corriendo en cuanto asocian algo especial, como puede ser la comida.

Por ello, si tu perro no come en cuanto le pones el plato es importante tenerlo en cuenta y reordenar sus hábitos. La cuenta de TikTok, Bilma and Mireia, explica lo fundamental de este aspecto. “Tu perro puede perder la motivación de alimentarse”, cuenta. Por lo que es necesario seguir unos puntos claves.

Hacen hincapié en que el perro tenga una rutina de alimentación. Como se ha comentado anteriormente, estos animales se guían por las sensaciones y asocian lugares, personas u objetos con algo que les gusta o les desagrada. Así que adiestrarlos para que tengan unos horarios claros y unos sitios establecidos es importante.

Para conseguir este punto, la cuenta de Bilma and Mireia opta por dejar el plato de comida a disposición del perro alrededor de 15 minutos. Si en ese período de tiempo no come, lo mejor es retirarlo. Después de ello, lo más positivo es dárselo nuevamente en el horario de su comida. De esta manera, “tu perro va generando un patrón, rutina y empezará a comer con regularidad”.

La importancia de las rutinas

Establecer una rutina es la clave para que tu perro se alimente de forma correcta, duerma bien o salga a la calle. Exceptuando los casos en los que sufren algún tipo de estrés, si el animal está totalmente sano el punto fundamental es seguir unos horarios y tener unos lugares asociados.

Según Mundo Animalia, los perros prosperan con la rutina porque les aporta una estructura y una seguridad. Los horarios les ayudan a reducir la ansiedad porque saben qué es lo que les espera a lo largo del día. Previene frustraciones, confusiones y conductas inapropiadas. Esa previsibilidad aporta un vínculo fuerte entre el canino y su dueño.

Las rutinas más importantes en los perros

La rutina no solo se debe establecer en el tema alimenticio sino en todo lo que forma parte de su vida, desde la comida hasta el sueño o los paseos.

Para ello, Gudog cuenta en su página web cuáles son las rutinas más importantes en los perros. La primera es la alimentación, como se ha citado anteriormente. Les ayuda a regular su metabolismo y prevenir problemas de salud digestiva. A través de horarios fijos, lugares concretos, cantidad adecuada y control de golosinas se puede mantener un control apropiado.

La ley 7/2023, de 28 de marzo, obliga a los propietarios a tener un seguro mínimo a terceros para su perro a partir del 29 de septiembre. Sin embargo, en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco o La Rioja, ya es obligatorio

Entrenar a tu perro es otra rutina que le ayudará a estar fuerte tanto física como mentalmente. La clave es establecer horarios específicos para paseos y juegos que potencien la agilidad, prestando atención a la fatiga que le puede ocasionar.

Ligada a esta rutina está la de socialización para que tenga una buena conducta con otros perros y con las personas. Según Gudog, este acto le ayuda al animal a comprender y seguir unas reglas a través de la regularidad, el refuerzo positivo, la exposición controlada y la consistencia en los comandos.

Sin embargo, el perro no podrá seguir estas rutinas correctamente si no tiene una de sueño. Para ello debe tener un espacio de descanso que sea cómodo y seguro, horarios regulares, ambiente tranquilo y una cobertura de sus necesidades particulares en base a la edad o su tamaño.

La última rutina recomendada es la de higiene y cuidado. Mantener a tu perro limpio y cómodo, hace que se sienta bien. ¿Cómo conseguirla? Con un cepillo regular, baños con frecuencia usando productos que no le reseque la piel, cuidado dental, cortando uñas y limpiando oídos y visitando al veterinario. Como si fuera una persona.

Las rutinas diarias son clave. Introducirlas gradualmente y positivamente es el primer paso.

Temas Relacionados

PerrosAlimentaciónSalud animalTikTokEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Dos desconocidos salvan a un bebé de 7 meses que dejó de respirar durante un viaje en coche: “Estuvo azul durante casi dos minutos”

La familia reconoce la necesidad de una formación de primeros auxilios durante el embarazo

Dos desconocidos salvan a un

Santoral 16 de octubre: vida y obra de Santa Margarita María de Alacoque

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral 16 de octubre: vida

Pollo a la italiana: una receta con mucha proteína y llena de sabor

Estos son los pasos que debes seguir para que quede crujiente por fuera y jugosa por dentro

Pollo a la italiana: una

Un estadounidense que vive en España hace un ranking de los uniformes del desfile por el Día de la Hispanidad: “Parecen sacados de una película de superhéroes”

El día de la Hispanidad provoca reacciones internacionales en términos de moda y cultura

Un estadounidense que vive en

Por qué las pantallas de cine tienen miles de agujeritos: “Son imprescindibles para que la película se escuche bien”

Así lo ha explicado el cineasta y creador de contenido Ismael Sepúlveda

Por qué las pantallas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo anula la multa

El Supremo anula la multa de 233.000 euros impuesta a Vox por el Tribunal de Cuentas: entiende que las donaciones que recibió el partido fueron legales y transparentes

Mazón entrega a la comisión de Les Corts el listado de 26 llamadas que realizó durante la DANA: llamó a Feijóo cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes

Miles de manifestantes salen a las calles en la huelga general por Palestina en España: paros, disturbios y movilizaciones estudiantiles

Antonia Dell’Atte no teme las amenazas de Lequio porque conserva tres cartas del conde reconociendo agresiones: “Nada ha cambiado, solo el hecho de que te he vuelto a pegar”

Si llevas estas gafas de sol, la DGT podría multarte con 200 euros

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Si tu empresa no te responde en 15 días, la conciliación familiar se tiene que aceptar”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Es posible que estés obligado a trabajar los fines de semana y no lo sepas”

Por qué no se puede pasar la pensión a la cuenta bancaria de un hijo en el momento que cumple la mayoría de edad, según un abogado

El Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones de euros que no convence a nadie: el Congreso lo tacha de “insuficiente” y de “anuncio de cartón piedra”

El Valencia CF encarga la venta de los terrenos del viejo Mestalla a la consultora CBRE

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos