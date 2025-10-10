Puedes tener un perro de 90 kilos en un piso siempre que cubras sus necesidades básicas”: un adiestrador canino explica cómo hacerlo

Una mujer pasea con su perro (AdobeStock)

El paseo es mucho más que un simple momento de recreación, constituye uno de los pilares fundamentales para cubrir las necesidades básicas de los perros. Esta actividad, que para muchas personas forma parte de su rutina diaria, representa para los animales una oportunidad de ejercitarse y satisfacer sus instintos. De acuerdo con la empresa especializada en adiestramiento canino n.humedas (@adiestramiento_n.humedas), el paseo cumple funciones esenciales para el mantenimiento psicológico y fisiológico de los perros.

Durante estas salidas, los perros no solo caminan: olfatean, marcan territorio, se relacionan con otros animales y procesan estímulos que les permiten desarrollar sus capacidades cognitivas. Esto contribuye a reducir niveles de ansiedad, prevenir conductas destructivas en el hogar y mejorar su estado de ánimo. Además, establecer paseos regulares favorece la convivencia con los humanos y fortalece el vínculo afectivo entre ambos.

Por el contrario, la falta de actividad al aire libre puede derivar en problemas de salud física —como el sobrepeso— y en alteraciones conductuales, entre ellas el ladrido excesivo o la agresividad. Por ello, garantizar paseos diarios no es un lujo ni un capricho, sino una parte esencial destinada a mejorar la salud cotidiana de nuestros animales.

Los perros en la ciudad

Los expertos indican que, si bien la montaña es un espacio ideal para que los perros investiguen, las ciudades también están llenas de estímulos extraordinarios para ellos. Por ello, a pesar de vivir en una capital o en una gran ciudad, es importante que aprovechemos al máximo los espacios públicos para que nuestros animales se recreen con sus diversas posibilidades.

El instinto canino despliega un diagnóstico natural de todo lo que sucede a su alrededor. A través del olfato pueden distinguir olores, identificar sonidos e incluso percibir las condiciones físicas de otros perros, por ejemplo, si una perrita está en celo. En consecuencia, cuando salimos a la calle, los perros no solo caminan: cumplen con estas necesidades instintivas que forman parte de su equilibrio físico y emocional. Asimismo, el juego y la socialización con otros perros son fundamentales para su desarrollo y bienestar general.

Cuando volvemos a casa, después de haber utilizado toda su energía, el perro busca descansar. Si somos capaces de mantener hábitos equilibrados en los que el paseo sea el eje vertebrador de la vida de nuestros animales, entonces sí es posible tener mascota incluso viviendo en pisos pequeños de grandes ciudades. Lo primordial es ofrecer a los perros aquello que más y mejor les permite conectarse con el entorno y con sus necesidades fisiológicas: el paseo.

Además, estos paseos tienen un efecto positivo también en las personas. Quienes conviven con perros suelen desarrollar hábitos más activos, mejorando su salud cardiovascular. Asimismo, para los amantes de los perros no hay nada más satisfactorio que cultivar un vínculo fuerte y mutuo con ellos. En definitiva, pasear no es un simple acto rutinario, sino una manera de ofrecerles una experiencia estimulante. Al fin y al cabo, un perro que explora y se relaciona con su entorno es también un perro más sano y feliz.