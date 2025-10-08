España

Procedente el despido de una dependienta de Oysho que fue demandada por dos compañeras de amenazas, insultos y conductas violentas

En una ocasión, al ver los horarios de otra dependienta, reclamó a gritos delante de clientas y compañeras, tiró un teléfono al suelo y golpeó taquillas

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Tienda de Oysho (Oysho)
Tienda de Oysho (Oysho)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado el despido disciplinario de una empleada de la firma Oysho España S.A. en la tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo, tras rechazar el recurso presentado por la trabajadora contra la sentencia de primera instancia que había declarado la validez de la medida. La resolución ha ratificado que la conducta de la dependienta constituyó una falta grave y culpable, justificando la extinción del vínculo laboral sin derecho a indemnización ni salarios caídos.

La empleada había comenzado su trayectoria en la compañía en octubre de 2006, desempeñando funciones como dependienta mayor en la tienda ubicada en el centro comercial Gran Vía de Vigo. Durante años, compatibilizó su vida laboral con la reducción de jornada concedida para el cuidado de su hija, medida que concluyó en abril de 2022 cuando la menor cumplió los 12 años.

A partir de ese momento, la empresa le comunicó que debía reincorporarse a turnos de mañana y tarde, incluidos los sábados, lo que motivó que la trabajadora solicitara una adaptación de jornada que fue desestimada judicialmente en junio de ese mismo año.

“Putas zorras” y “cerdas”

A partir de ese momento, la situación laboral de la trabajadora se volvió cada vez más conflictiva. A lo largo de 2024, varias compañeras denunciaron episodios de amenazas, insultos y conductas agresivas, entre ellos gritos en plena tienda frente a clientas, golpes contra taquillas e incluso acusaciones de robo a otras trabajadoras.

Entre estos encontronazos destaca el día que fue a recoger la cesta de Navidad, que aprovechó para descalificar la tienda, insultar a compañeras con reducción de jornada llamándolas “putas zorras” y “cerdas”, acusar a otra de robarle pertenencias y llegar a lanzar un zapato que golpeó a una trabajadora.

En otra ocasión, al ver los horarios de otra dependienta, reclamó a gritos delante de clientas y compañeras, tiró un teléfono al suelo y golpeó taquillas, pese a que la responsable le pidió que se calmara porque se oía en toda la tienda.

La propia dirección de Recursos Humanos recibió testimonios sobre estas actuaciones, que culminaron en la apertura de un expediente y, finalmente, en la notificación de la carta de despido el 29 de mayo de 2024.

La trabajadora, que en el pasado había ejercido como representante sindical entre 2011 y 2020, trató de cuestionar la legalidad de su despido, alegando que se trataba de una represalia por sus anteriores reclamaciones de conciliación laboral y por los periodos de incapacidad temporal que había atravesado. Sin embargo, tanto el Juzgado de Vigo como, posteriormente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han desestimado sus argumentos, al considerar que los hechos probados reflejaban un comportamiento grave y culpable para justificar el despido disciplinario.

El Estatuto de los Trabajadores

El principal argumento en el que se ha basado este último tribunal para llegar a esta conclusión, es que los hechos probados —los insultos, amenazas, comportamientos violentos y faltas de respeto tanto hacia compañeras como hacia clientas— encajaban dentro de lo previsto en el artículo 54.2.c) del Estatuto de los Trabajadores, que contempla como justa causa de despido las ofensas verbales o físicas cometidas contra el empresario, los compañeros de trabajo o sus familiares.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

A juicio de los magistrados, la conducta de la empleada no podía ampararse en la llamada “teoría gradualista”, que busca aplicar sanciones proporcionales y menos severas antes de llegar al despido, pues en este caso se trataba de un comportamiento grave y culpable que hacía inviable la convivencia laboral en la empresa.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasOyshoTiendas EspañaDespidoDespido DisciplinarioEmpleo en EspañaGaliciaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El tiempo en el puente del Pilar: estas son las zonas en las que más lloverá el 12 de octubre

La Aemet ha lanzado un aviso especial por el paso de la DANA Alice que traerá fuertes precipitaciones que podrán provocar “inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas”

El tiempo en el puente

Una española que vive en Argentina explica cuál es el término que usan siempre los argentinos: “Al principio no lo entendía”

Pese a que en ambos países se habla la misma lengua, existen diferencias geográficas en el vocabulario o la manera de construir las oraciones

Una española que vive en

Marta Peñate y Tony Spina celebran su boda en ‘SV All Stars 2′: “Llevo 4 años esperando este momento”

El espacio de supervivencia de Telecinco ha vivido su primer enlace matrimonial oficial en la historia del formato

Marta Peñate y Tony Spina

Marius Lekker, doctor, da cinco consejos para prevenir el dolor de espalda: “La gente que hace esto tiene la mitad de riesgo”

El especialista en medicina preventiva pone el foco en nuestros hábitos en el entorno laboral

Marius Lekker, doctor, da cinco

Enrique Sanz, experto en cosmética: “Una crema que te cuesta 50 euros, lo que lleva dentro no pasa de 50 céntimos”

El experto desvela en el podcast ‘A lo grande’ los secretos del verdadero coste de las cremas y anima a hacer productos de belleza en casa como alternativa saludable y económica

Enrique Sanz, experto en cosmética:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcelona estrena la 38ª edición

Barcelona estrena la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning con récord de expositores: más de 700 modelos de vehículos

Las FDI interceptan los nueve barcos de la nueva Flotilla de la Libertad: siete españoles, entre ellos Jimena González, diputada de Más Madrid, bajo custodia israelí

El precio de drogarse en la calle nunca baja: 60 euros el gramo de coca, 6,7 euros el gramo de hachís y 13 euros la pastilla de éxtasis

El Gobierno de Pedro Sánchez paga 827 euros por cada cuerpo exhumado de fosas comunes de la Guerra Civil: solo se ha identificado el 0,7% del total

Encuentran sin vida a los cuatro desaparecidos del derrumbe de un piso en el centro de Madrid

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 8 de octubre

“Es un trabajo penoso”: los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos exigen su jubilación anticipada por peligrosidad

El valor de las hipotecas se dispara casi un 29% y el precio medio de las viviendas financiadas supera los 305.000 euros

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF