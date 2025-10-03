Centenares de manifestantes marchan en Madrid por el barrio de Lavapiés en apoyo a Gaza: “Ayuso sionista, estás en nuestra lista”

03/10/2025 Manifestantes portan una pancarta en la que se lee "Ni un respiro al sionismo" y clamando por una "Palestina libre".. Cientos de personas han recorrido durante la noche de este viernes las calles del barrio madrileño de Lavapiés para celebrar una reclama nocturna en favor de Gaza con el objetivo de no dar "ni un respiro al genocidio" ni al "sionismo". POLITICA

Durante la noche del viernes, centenares de personas han ocupado las calles de Lavapiés, en Madrid, en una manifestación nocturna en apoyo a Gaza, con el objetivo declarado de “no dar ni un respiro al genocidio” ni al “sionismo”. Según ha informado Europa Press, los asistentes han portado banderas palestinas y kufiyas, y han recorrido distintos puntos del barrio coreando consignas y mostrando pancartas. Es la tercera jornada de manifestaciones a nivel global en apoyo a Palestina desde que las FDI comenzaron a interceptar los barcos que conformaban la Global Sumud Flotilla.

La concentración ha arrancado a las 21.00 horas en la plaza de Lavapiés, donde manifestantes han empezado a reunirse. El recorrido les ha llevado por la calle de Argumosa, donde han encendido un fumígeno ante una popular cadena de supermercados, acusada por parte de los asistentes de “complicidad” y “apoyo al genocidio contra Palestina”, según ha relatado Europa Press.

“Israel asesina, Europa patrocina”

Durante la marcha, se han escuchado proclamas como “Gobierno progresista, hipócrita y sionista”; “no es una guerra es un genocidio”; “desde el río hasta el mar Palestina vencerá”; o “Israel asesina, Europa patrocina”. La protesta ha continuado por la calle Doctor Piga, donde vecinos han salido a los balcones con banderas palestinas, y más tarde ha seguido por las calles de la Fe y del Ave María, donde algunas personas en locales de hostelería se han unido a los cánticos.

En la plaza Nelson Mandela, los manifestantes han desplegado una pancarta con el mensaje “Contra el sionismo, Palestina vencerá”, además de entonar consignas como “Ayuso sionista, estás en nuestra lista” y “Madrid será la tumba del sionismo”. El recorrido ha culminado en la plaza de Agustín Lara, donde se han ondeado banderas palestinas y se ha dado paso al discurso de apoyo a la causa palestina.

El Ejército de Israel aborda un barco de la Flotilla que se dirige a Gaza

“Una solución falsa de dos Estados”

Marta Hernández, portavoz de la Coordinadora Juvenil Socialista, ha tomado la palabra ante las personas congregadas: “Palestina vive en la lucha de su pueblo y en la lucha de millones de trabajadores, desde Milán hasta El Cairo, desde Los Ángeles hasta Bogotá. Lo que nos queda es confiar en nuestras fuerzas, es seguir luchando y organizándonos, es seguir combatiendo en las calles, en los centros de trabajo y de estudio”, ha señalado Hernández.

Durante su intervención, Hernández ha abogado por mantener la movilización frente a las propuestas internacionales sobre el conflicto palestino y ha advertido sobre los planes de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, advirtiendo que, a su juicio, “una solución falsa de dos Estados no sería capaz de existir”. Además, ha animado a la participación en las convocatorias del fin de semana en la capital.

La próxima convocatoria está prevista para este sábado 04 de octubre a las seis de la tarde en Atocha, bajo el lema “Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel”. También se han anunciado movilizaciones en otras comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cantabria, donde han solicitado el fin de la venta de armas y de las relaciones con Israel para poner freno a la situación en Gaza.