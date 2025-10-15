España

La importancia de saber qué ver en el móvil: un estudio revela que ciertos contenidos pueden reducir el estrés tanto como practicar meditación

Después de examinar a más de mil personas, los expertos llegaron a esta conclusión

Aarón Caballero Illescas

Una persona con un móvil
Una persona con un móvil en la mano. (Pexels)

Con el paso de los años, la evolución humana en algunos sectores es innegable. En este avance tan acelerado, uno de los elementos que más han cambiado nuestras vidas ha sido el móvil.

Gracias a este, tenemos una conexión inmediata con todo lo que nos rodea. Esto ha traído muchas cosas buenas, pero hay ocasiones en las que se produce una sobresaturación de información.

Esta sobrecarga puede generar confusión, ansiedad y dificultad para distinguir entre lo verdaderamente importante y lo superficial. Por estos motivos, es importante elegir a conciencia los contenidos que se ven a lo largo del día y hacer un consumo responsable.

La importancia de elegir bien el contenido que se consume

Según un estudio de la American Psychological Association, lo que se ve en el móvil tienen una mayor importancia de lo que muchos podrían pensar. Varios especialistas analizaron durante cuatro semanas el impacto que distintos tipos de contenidos tienen sobre el nivel de estrés de más de 1001 adultos estadounidenses.

Los participantes fueron divididos en varios grupos: algunos vieron vídeos inspiradores o cómicos, otros practicaron meditación guiada y un grupo de control no recibió ningún tipo de pauta en el consumo.

Los resultados fueron sorprendentes. El grupo que vio varios vídeos motivacionales cortos cada día experimentaron una reducción del estrés comparable a la de las personas que realizaron meditación guiada. Según los investigadores, este efecto se debe al aumento de la esperanza que generan los contenidos positivos, lo que repercute directamente en el bienestar emocional.

Lo más interesante es que los beneficios se mantuvieron hasta diez días después y se observaron en personas de todas las edades y perfiles. Tanto hombres como mujeres, con distintos niveles de estrés, autoestima o resiliencia, experimentaron estos efectos. Estos hallazgos refuerzan la idea de que el consumo de determinados contenidos puede convertirse en una herramienta sencilla y eficaz para reducir el estrés en el día a día.

Expertos aplauden la ley de protección digital del menor, pero advierten: “No sirve de nada un control parental si ellos mismos están todo el día pendientes del móvil”

Tendencias perjudiciales con el móvil que se deben evitar

Es evidente que no todo lo que se ve en el móvil tiene los mismos beneficios. En los últimos años han surgido tendencias que, lejos de tener efectos positivos, aumentan los niveles de estrés, ansiedad y distracción.

Una de ellas es el consumo constante de noticias negativas o alarmistas. Pasar largos periodos desplazándose por titulares sobre conflictos, desastres o crisis económicas genera una sensación de amenaza permanente y puede repercutir en el estado de ánimo.

Mujer mirando triste un móvil.
Mujer mirando triste un móvil. (Freepik)

Otra práctica común es la exposición excesiva a redes sociales. Compararse continuamente con vidas aparentemente perfectas o seguir cuentas que promueven estándares poco realistas de éxito o belleza afecta a la autoestima.

Del mismo modo, el bombardeo de contenido rápido puede disminuir la capacidad de concentración y fomentar una necesidad constante de estimulación inmediata. También se ha observado que el consumo pasivo, es decir, mirar contenido sin un propósito claro, contribuye a la fatiga mental y al malestar emocional.

En líneas generales, no se trata de desconectarse por completo, sino de hacerlo con criterio. Evitar la saturación informativa, limitar el tiempo en redes y priorizar contenidos que aporten valor o generen bienestar son pasos esenciales para mantener una relación saludable con la tecnología.

