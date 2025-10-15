España

El truco para eliminar la suciedad resistente de tu sartén de acero inoxidable: “Quedará limpia y brillante”

Algunos productos pueden resultar demasiado abrasivos o dañinos, dejando marcas permanentes en la superficie

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
La suciedad de las sartenes
La suciedad de las sartenes de acero inoxidable puede persistir si no se utilizan los productos adecuados. (Adobe Stock)

La suciedad incrustada en las sartenes de acero inoxidable supone un quebradero de cabeza para muchas personas. Ni el jabón ni los estropajos tradicionales parecen suficientes para eliminar las marcas de grasa, las manchas oscuras o los restos quemados que se resisten a desaparecer. En medio de esta frustración cotidiana, surgen alternativas caseras que prometen devolverles el brillo sin recurrir a productos químicos agresivos.

Muchas de ellas se difunden a través de las redes sociales, que se han convertido en un escaparate para que las personas puedan intercambiar consejos caseros con respecto a la limpieza del hogar. Cintia, una creadora de contenido dedicada a este ámbito y a la vida sostenible (@mundosinresiduos en TikTok), ha compartido un vídeo en el que señala cuál es la fórmula que ella utiliza para devolver el brillo a las sartenes de acero inoxidable sin dañarlas. “Este truco te encantará”, afirma.

Las sartenes de este material, aunque resistentes y duraderas, tienden a acumular grasa, restos de comida o marcas de calor difíciles de eliminar. Frente a ello, Cintia propone una alternativa libre de productos químicos agresivos y apta para todos los bolsillos.

Bicarbonato de sodio y estropajo vegetal

El procedimiento es bastante simple: “Solo necesitas bicarbonato de sodio, que esparcirás por encima de la sartén y un estropajo como este de coco, porque rasca pero no raya.” El bicarbonato es un clásico del hogar sostenible, ya que su leve acción abrasiva permite eliminar manchas y residuos sin dañar la superficie, mientras que su poder desodorizante combate los malos olores. En combinación con un estropajo vegetal, el resultado es una limpieza eficaz y respetuosa con el material.

Los estropajos metálicos pueden dañar
Los estropajos metálicos pueden dañar la superficie de las sartenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para completar el proceso, Cintia señala que debe añadirse “un poco de agua y jabón para platos” y después rascar con el estropajo. “Enjuaga bien con agua y repite el proceso si es necesario”. El resultado es muy efectivo: “Tu sartén quedará limpia y brillante”

Así, la mezcla actúa como un desengrasante natural, y al mismo tiempo evita los residuos químicos que pueden dejar algunos productos comerciales.

El bicarbonato de sodio: un clásico de la limpieza natural

El bicarbonato de sodio ha sido durante décadas uno de los ingredientes más versátiles del hogar. No solo limpia sartenes: también blanquea juntas de azulejos, desatasca desagües y neutraliza olores en frigoríficos o zapatillas. Su bajo coste y su inocuidad para la salud lo han convertido en una alternativa sostenible a los detergentes tradicionales.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

En el caso del acero inoxidable, su uso resulta especialmente útil. Este material puede perder brillo con el tiempo si se limpia con estropajos metálicos o productos abrasivos, pues pueden quedar marcas permanentes en la superficie y verse alterada su conductividad térmica. El bicarbonato, en cambio, ofrece una acción suave pero eficaz. Para las manchas más resistentes, algunos expertos recomiendan dejar actuar la mezcla de bicarbonato y agua durante 15 o 30 minutos antes de frotar.

Tampoco conviene dejar los utensilios húmedos después del lavado, pues el agua estancada puede producir manchas. Lo ideal es secar con un paño de microfibra inmediatamente después de aclarar.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaLimpiezaHogarTrucos de LimpiezaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Supervivientes All Stars’: una polémica salvación, un cambio inesperado y el ‘complot’ contra un concursante

El ‘reality’ de supervivencia de Telecinco ha vivido una gala repleta de emoción y tensión y ha traído al presente el ‘romance’ que vivieron Gloria Camila e Iván González

‘Supervivientes All Stars’: una polémica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina hoy

Javier Quintero, psiquiatra, explica los errores que no permiten que alcances la calma mental

Para el especialista, la rutina automática, la preocupación excesiva y el pensamiento reiterativo obstaculizan el bienestar emocional

Javier Quintero, psiquiatra, explica los

Cómo hacer un mantenimiento adecuado para tu coche, según un mecánico: “No vale con cambiar el aceite y los filtros”

Existen diversos factores que hay que revisar de forma periódica

Cómo hacer un mantenimiento adecuado

Las revistas del corazón esta semana: la confesión romántica de Toñi Moreno y la “nueva ilusión” de Irene Rosales tras Kiko Rivera

Este miércoles, 15 de octubre, también son protagonistas del kiosco Julián Contreras, que hace su confesión más cruda, y la princesa Leonor, que brilló en el 12 de octubre

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el intento

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

Pedro Sánchez asegura no opinar sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre María Corina Machado

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos