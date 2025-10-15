España

El curioso homenaje a los príncipes de Gales que los Beckham han ‘plantado’ en su hogar en los Cotswolds: una creación del horticultor David Austin

Según ha revelado el matrimonio en el nuevo documental de la diseñadora de Netflix, la pareja ha cultivado un espacio dedicado a los próximos reyes del Reino Unido

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Los príncipes de Gales y
Los príncipes de Gales y los Beckham en su casa de los Cotswolds (INFOBAE ESPAÑA).

Sir David Beckham, llamado así desde el pasado mes de mayo tras ser nombrado Caballero del Imperio Británico por Carlos III, ha vuelto a demostrar que, más allá del fútbol, es un hombre de gestos simbólicos y elegantes. El exjugador del Manchester United y del Real Madrid ha querido rendir un homenaje muy especial a los príncipes de Gales, plantando en su finca de los Cotswolds una rosa bautizada con sus nombres.

El detalle, que ha despertado la atención de la prensa británica, se muestra en una escena del nuevo documental de Victoria Beckham para Netflix, donde el exfutbolista, de 50 años, ofrece un recorrido por los jardines de su hogar, valorado en 12 millones de libras. Entre los rosales que cultiva con mimo, un cartel sobresale con una inscripción sencilla pero significativa: “Rosa. William y Catherine”.

La variedad de esta flor no es casual. Se trata de una creación del célebre horticultor David Austin, quien en 2011 desarrolló la ‘Rosa William and Catherine’ para conmemorar la boda real de los príncipes. De pétalos blancos y aroma delicado, la planta simboliza pureza y lealtad, dos valores que los Beckham han querido reflejar en su relación con la familia real británica.

Fuentes citadas por The Sun aseguran que el exfutbolista compró personalmente el rosal, que cuesta 23 libras, y lo plantó él mismo en la parcela principal de la finca familiar. Este gesto llega pocos meses después de que Beckham recibiera el título de caballero, en reconocimiento a sus contribuciones al deporte y a la filantropía.

De hecho, su esposa, Victoria Beckham, no ocultó su orgullo en el documental. “Es increíble lo que han construido aquí”, comenta entre sonrisas mientras su marido muestra el jardín que él mismo cuida. La escena ha sido interpretada como una muestra más del estilo de vida sosegado que la pareja ha adoptado en su retiro campestre.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Vínculos con la realeza

Aunque en el pasado David y Victoria fueron cercanos a los duques de Sussex, en los últimos años su vínculo con Guillermo y Kate se ha fortalecido. Los Beckham asistieron a su boda en 2011 y han coincidido con ellos en múltiples eventos oficiales. El año pasado, incluso, David colaboró con el príncipe de Gales en una iniciativa deportiva vinculada a causas benéficas. De hecho, la admiración es mutua. La semana pasada, la princesa Kate lució un conjunto diseñado por Victoria el mismo día que se estrenaba la docuserie de la diseñadora en Netflix, un gesto que muchos interpretaron como un guiño de apoyo.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el exjugador reconoció su afecto por la monarquía británica. “Siempre que el príncipe de Gales me envía un mensaje y me dice: ‘Necesito que hagas esto’ o ‘Esté presente’, siempre respondo con un ‘Sí’”, afirmó. Una declaración que confirma su disposición a colaborar con la Corona cada vez que se le requiere.

No es la primera vez que Beckham estrecha lazos con los Windsor a través de gestos sencillos pero cargados de significado. En 2023, The Sun on Sunday reveló que el exfutbolista había regalado al rey Carlos III un tarro de miel producida en su propio colmenar, un obsequio que dio pie a una visita del deportista a Highgrove, la residencia privada del monarca, donde conoció de cerca el trabajo de la Fundación del Rey.

Temas Relacionados

David BeckhamVictoria BeckhamPríncipe GuillermoKate MiddletonCasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Rafael Rodríguez, experto en salud mental, explica cómo vive una persona adulta con altas capacidades: “Tienen mayor tasa de ansiedad y depresión que la población general”

Estos son los mayores retos a los que se enfrentan a lo largo del día

Rafael Rodríguez, experto en salud

Una española que vive en Argentina habla sobre si hay inseguridad en las calles: “Es una verdad que no se puede negar”

El lado amable y retorcido de Buenos Aires que sorprende a ciudadanos y turistas

Una española que vive en

Robles no descarta elevar el gasto en Defensa más allá del 2% en el futuro: “Lo que pase en el 2030 o en el 2035, nadie lo puede saber”

La ministra de Defensa resta importancia a las amenazas de Donald Trump y asegura que España cumple con sus compromisos actuales en la OTAN

Robles no descarta elevar el

Muslos de pavo al horno: la receta definitiva para que queden dorados y muy jugosos

El pavo es una carne baja en grasas, rica en proteínas de alto valor biológico y en vitaminas y minerales, lo cual lo convierte en un aliado perfecto para salir del manido pollo al horno

Muslos de pavo al horno:

“Vaya lío vamos a tener los autónomos el año que viene”: un abogado explica los motivos

El Gobierno plantea nuevas cuotas para los trabajadores autónomos desde 2026, una reforma que ha provocado críticas por su impacto económico y previsión de aumentos progresivos hasta 2028, según advierte Ignacio de la Calzada

“Vaya lío vamos a tener
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Robles no descarta elevar el

Robles no descarta elevar el gasto en Defensa más allá del 2% en el futuro: “Lo que pase en el 2030 o en el 2035, nadie lo puede saber”

El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios: “Todo apunta al cierre presupuestario de EEUU”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cuánto debe durar la batería del coche: “Con estos consejos aguantará años”

Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama

Ábalos elude la prisión una vez más tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

ECONOMÍA

“Vaya lío vamos a tener

“Vaya lío vamos a tener los autónomos el año que viene”: un abogado explica los motivos

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Los aeropuertos de Santiago, Vigo y Asturias reducirán hasta un 30% sus operaciones en invierno por los recortes de asientos de Ryanair

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ciudadanos tienen más tiempo para reclamar gastos hipotecarios: el Supremo fija que el plazo empieza tras la sentencia firme

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos