El curioso homenaje a los príncipes de Gales que los Beckham han ‘plantado’ en su hogar en los Cotswolds: una creación del horticultor David Austin

Sir David Beckham, llamado así desde el pasado mes de mayo tras ser nombrado Caballero del Imperio Británico por Carlos III, ha vuelto a demostrar que, más allá del fútbol, es un hombre de gestos simbólicos y elegantes. El exjugador del Manchester United y del Real Madrid ha querido rendir un homenaje muy especial a los príncipes de Gales, plantando en su finca de los Cotswolds una rosa bautizada con sus nombres.

El detalle, que ha despertado la atención de la prensa británica, se muestra en una escena del nuevo documental de Victoria Beckham para Netflix, donde el exfutbolista, de 50 años, ofrece un recorrido por los jardines de su hogar, valorado en 12 millones de libras. Entre los rosales que cultiva con mimo, un cartel sobresale con una inscripción sencilla pero significativa: “Rosa. William y Catherine”.

La variedad de esta flor no es casual. Se trata de una creación del célebre horticultor David Austin, quien en 2011 desarrolló la ‘Rosa William and Catherine’ para conmemorar la boda real de los príncipes. De pétalos blancos y aroma delicado, la planta simboliza pureza y lealtad, dos valores que los Beckham han querido reflejar en su relación con la familia real británica.

Fuentes citadas por The Sun aseguran que el exfutbolista compró personalmente el rosal, que cuesta 23 libras, y lo plantó él mismo en la parcela principal de la finca familiar. Este gesto llega pocos meses después de que Beckham recibiera el título de caballero, en reconocimiento a sus contribuciones al deporte y a la filantropía.

De hecho, su esposa, Victoria Beckham, no ocultó su orgullo en el documental. “Es increíble lo que han construido aquí”, comenta entre sonrisas mientras su marido muestra el jardín que él mismo cuida. La escena ha sido interpretada como una muestra más del estilo de vida sosegado que la pareja ha adoptado en su retiro campestre.

Vínculos con la realeza

Aunque en el pasado David y Victoria fueron cercanos a los duques de Sussex, en los últimos años su vínculo con Guillermo y Kate se ha fortalecido. Los Beckham asistieron a su boda en 2011 y han coincidido con ellos en múltiples eventos oficiales. El año pasado, incluso, David colaboró con el príncipe de Gales en una iniciativa deportiva vinculada a causas benéficas. De hecho, la admiración es mutua. La semana pasada, la princesa Kate lució un conjunto diseñado por Victoria el mismo día que se estrenaba la docuserie de la diseñadora en Netflix, un gesto que muchos interpretaron como un guiño de apoyo.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el exjugador reconoció su afecto por la monarquía británica. “Siempre que el príncipe de Gales me envía un mensaje y me dice: ‘Necesito que hagas esto’ o ‘Esté presente’, siempre respondo con un ‘Sí’”, afirmó. Una declaración que confirma su disposición a colaborar con la Corona cada vez que se le requiere.

No es la primera vez que Beckham estrecha lazos con los Windsor a través de gestos sencillos pero cargados de significado. En 2023, The Sun on Sunday reveló que el exfutbolista había regalado al rey Carlos III un tarro de miel producida en su propio colmenar, un obsequio que dio pie a una visita del deportista a Highgrove, la residencia privada del monarca, donde conoció de cerca el trabajo de la Fundación del Rey.