Sonia Monroy comunica la muerte de su hermana con un desgarrador mensaje: “Cuidaré de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío”

Sonia Monroy ha comenzado el día compartiendo la más triste de las noticias, la muerte de su hermana a causa de un cáncer que padecía desde hacía tiempo. Fue tras su vuelta de Supervivientes: All Stars 2, donde fue la quinta expulsada, cuando la actriz compartía que su hermana estaba en estado terminal y que solo le quedaban unos días de vida.

El fallecimiento ha tenido lugar tan solo unas horas después de la última aparición de Sonia, que el pasado viernes se sentaba en el plató de De Viernes y comentaba que su hermana estaba en la fase terminal. Ahora se ha despedido de ella a través de un desgarrador mensaje.

Lo ha compartido en su perfil de Instagram, donde ha subido un vídeo en el que aparece su hermana junto a un texto cargado de emoción. “A veces el destino no nos quita el camino… Solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar”, comienza escribiendo Monroy.

La actriz reconoce que lo mejor que le pudo pasar es que la expulsaran de Supervivientes, pues gracias a eso ha podido disfrutar de su hermana en sus últimos días: “No era en una isla donde debía seguir luchando, era contigo hermana, para tomarte la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera sus puertas para ti”.

Reconoce que su marcha la ha dejado “destrozada”, pero que seguirá adelante tomando como ejemplo su recuerdo, que se convertirá en su fuerza. Sonia le hace además una promesa: “cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener".

Además, la artista ha destacado en este mensaje que sus “cuatro ángeles”, refiriéndose a sus padres y a otros dos de sus hermanos, estarán esperando a su hermana “en las puertas del cielo para recibirte con todo su amor. Vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos”.

Y termina: “vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos. Te querré por siempre, hermana. Ahora ya descansas en paz”.

Así contó Sonia Monroy su momento más difícil en ‘De Viernes’

Nada más volver de Honduras, Sonia Monroy se sentó en el plató de De Viernes, donde confesó que “estoy pasando por el peor momento de mi vida”. No dio detalles concretos, aunque insistió en lo compleja que era la situación: “Duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminal”.

Contó que en los Cayos Cochinos de Honduras eligió no hablar del tema. Quiso sonreír ante las cámaras, aunque por dentro sentía todo lo contrario. “Necesitaba hacerlo así”. Antes de que se supiera este triste desenlace, Sonia Monroy subió una historia a su perfil de Instagram donde ya insinuaba lo grave que era todo: “Detrás de cada guerrera que cree en sí misma hay una hermana fuerte que cree en ella primero”.

En Supervivientes All Stars, Alba, sobrina de Sonia Monroy, la defendió en el plató. La joven también contó que su madre estaba enfrentando a un problema de salud. “Espero que te hayan mostrado el vídeo de tu cumpleaños para saber que estamos bien. Mi madre, su hermana, está muy malita y al no oírme, estoy segura de que se asustó mucho y por eso rompió a llorar”, compartió en el programa de Mediaset.