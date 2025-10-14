Henar Díaz, una española que vive en Australia, sobre su experiencia con el sistema sanitario: “Fui por una otitis y me mandaron aceite de oliva”

La española Henar Díaz, que vive en Australia, explica algunas de sus experiencias con el sistema sanitario del país (@henardiazz/TikTok)

Antes de marcharse a vivir a un país extranjero, es muy importante tener en cuenta una larga lista de cuestiones: los salarios, la posibilidad de encontrar un empleo, el coste de ciertos servicios o la calidad de su sistema sanitario. Esto último debe valorarse en relación con el acceso (ya que en muchos países es privado), pero también con respecto a las técnicas y la atención del paciente.

El de Australia es considerado un sistema de calidad, ya que “cumple con los estándares propios de un país desarrollado”, tal y como señala el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sin embargo, Henar Díaz, una joven española que reside en el país oceánico, no ha tenido buenas experiencias en cuanto a médicos y hospitales se refiere.

En un vídeo publicado en sus redes sociales (@henardiazz en TikTok), la joven creadora de contenido explica varias vivencias “terribles” con respecto a esta cuestión. Además, son muchos los usuarios que, a través de la sección de comentarios, han secundado sus palabras, señalando que ellos también han tenido experiencias similares.

“No veo cómo va a solucionar eso”

"En el puesto número tres: cuando pensaba que tenía un constipado terrible y una otitis horrible causada por el moco y resulta que tenía COVID". El problema, según explica Henar, es que no le hicieron pruebas: “Absolutamente nadie allí te hace pruebas para nada”.

En otra ocasión, la española volvió al centro de salud por un “dolor terrible” en el oído. Se quedó especialmente sorprendida con el remedio que le recetaron: “Fui por una otitis al médico y me mandaron aceite de oliva. Me dijeron que me echase todas las noches aceite de oliva, que eso lo curaría”.

Aunque este producto ha sido utilizado tradicionalmente como remedio casero, no existe evidencia científica que demuestre que sea eficaz contra las infecciones del oído, pues no cuenta con propiedades antibióticas ni antivirales. Además, en algunos casos puede llegar a agravar la situación, por ejemplo, si se tapona el conducto auditivo.

“Tuve que tomarme antibióticos que me había traído yo de España. Gracias a Dios”, agradece Henar. “No soy yo médico ni nada de eso, pero no veo cómo va a solucionar eso”, señala con respecto al remedio que le habían recetado.

Por último, la joven española señala que también vivió una experiencia que finalmente tuvo que ser tratada en otro país: “Llegué después de tres días con 39 de fiebre, sin poder salir literalmente del baño, muriéndome deshidratada, y me dijeron que eso era un virus, que en un par de días se me iría”. Según explica, una vez más, no le hicieron pruebas.

Pasaron varios días y la enfermedad no remitía. “Yo tenía un vuelo a Bali, así que cogí el vuelo y, según llegué, llamé a mi seguro y gracias a Dios me mandaron a un médico que me hizo 20.000 pruebas. Me tuvieron que ingresar tres días para curarme el pedazo de parásito que tenía y que me estaba causando ese nivel de malestar”, explica Henar. “Yo no he estado tan mala en mi vida”.

Es por este motivo por el que la española incide en la importancia de tener contratado un seguro de viajes: “Gracias a Dios tenía ahí mi seguro, porque, si no, hubiese sido bastante curiosa la facturita en mi cuenta bancaria”, asegura con respecto a su viaje a Bali. “Nunca viajéis sin seguro médico”.