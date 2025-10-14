Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

El delantero portugués Cristiano Ronaldo saluda al público tras la victoria contra Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, el domingo 23 de marzo de 2025. (AP Foto/Armando Franca)

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al máximo nivel y batiendo récords, tanto en el deporte como en las finanzas. El luso se ha convertido en el primer jugador en superar el umbral de riqueza de los 1.000 millones de dólares (856 millones de euros), según indica el Bloomberg Billionaires Index, después de su reciente ampliación de contrato con el club saudí Al-Nassr.

Tras la firma del acuerdo, que superaría los 400 millones de dólares (342 millones de euros), el patrimonio neto de Ronaldo habría ascendido a los 1.400 millones de dólares (1.199 millones de euros), convirtiéndose de esta forma en el primer futbolista en alcanzar la categoría de milmillonario.

La valoración de esta lista se basa en los ingresos profesionales, las inversiones y acuerdos de patrocinio, ajustados a las tasas impositivas vigentes y al rendimiento del mercado. Teniendo en cuenta que los ingresos saudíes están exentos de impuestos, y según diferentes informaciones, el contrato del futbolista podría incluir otros beneficios como una participación accionarial en el club y el acceso a un jet privado.

Diferente a otros deportistas

Cristiano Ronaldo, más allá de su larga y exitosa carrera en el fútbol en equipos como el Manchester United, Real Madrid o Juventus, ha sido seleccionado como embajador de varias marcas y empresas de renombre internacional, como Nike o Louis Vuitton, incrementando su notoriedad más allá del ámbito deportivo.

Cristiano Ronaldo en una publicidad de Nike (Nike)

Esta práctica de las empresas es muy habitual sobre todo con deportistas de máximo nivel. Un ejemplo es Roger Federer, el tenista ha obtenido la mayor parte de sus ingresos gracias a su participaciónen la marca deportiva On Holdings, como parte de un acuerdo de patrocinio. Otro caso destacable es Michael Jordan, que al igual que el suizo, amasó la mayoría de su fortuna de los acuerdos de patrocinio con Nike y de una participación en los Charlotte Hornets de la NBA.

Sin embargo, Ronaldo se diferencia de todos ellos, ya que, aunque ha realizado grandes acuerdos con marcas importantes, la gran mayoría de su fortuna proviene de sus ingresos en el deporte, tal y como destaca la agencia Bloomberg.

Inversor en Portugal

Otro aspecto destacado de Cristiano en las finanzas es que suele invertir principalmente en Portugal. Evalua las opciones con un círculo cercano de amigos y asesores, incluyendo comprar una participación en el club Ciudad del Pádel de Lisboa, además de poseer diversos negocios, incluyendo su marca CR7, una cadena hotelera, gimnasios y un grupo de medios de comunicación, aunque Bloomberg no considera estas inversiones como importantes impulsores de su riqueza. También tiene en su haber varias propiedades inmobiliarias como una mansión en Madeira y un ático en Lisboa.

El club saudí quedó en la cima del torneo local

En el aire está la incógnita de qué hará Ronaldo una vez cuelgue las botas, ya que se encuentra en la recta final de su carrera. El futbolista ha comentado en alguna ocasión que espera retirarse en el Al-Nassr y que aspira a ser dueño de varios clubes de fútbol, siguiendo los pasos de otros compañeros de profesión como David Beckham, copropietario del Inter Miami. Esto ya estaría sucediendo si los informes de que como parte de su renovación recibiera un 15% de participación en el club fueran ciertos.

Su rivalidad con Messi sigue vigente también en el entorno financiero, ya que es un tema recurrente en la prensa. El portugués lleva ventaja en la actualidad tras su llegada a Arabia Saudí y la incorporación del argentino al Inter Miami de la Major League Soccer. Sin embargo, esa situación podría cambiar con el posible ingreso de Messi como accionista del Inter de Miami, generando un nuevo capítulo en su rivalidad.