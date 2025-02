Mario Casas y Alberto San Juan ruedan 'La cena', "comedia de enredo" con Franco de fondo

Madrid, 18 feb (EFE).- En un momento del rodaje de 'La cena', este martes en Madrid, el teniente Medina saca una pistola, dispara al aire y grita: "Llevo tres años de guerra; de mí no se ríe nadie". Es el nuevo personaje de Mario Casas, el protagonista junto a Alberto San Juan de esta "comedia de enredo" ambientada en los primeros días de la victoria de Franco.

'La cena' es el título de la nueva película en la que se han embarcado Casas y San Juan debido al guión, que les sedujo desde la primera lectura, aseguran a EFE. Basada en la obra teatral 'La cena de los generales', de José Luis Alonso de Santos, la versión cinematográfica la firman Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano y Manuel Gómez Pereira, que es además el director.

La trama dura 24 horas; las 24 horas del 15 de abril de 1939. Ese día, Franco brindará una cena en el hotel Palace de Madrid a su plana mayor militar para celebrar su victoria. Nada puede salir mal. Pero nada será sencillo.

Cuarta semana de rodaje. Quedan tres. La producción, encabezada por Cristóbal García, de La Terraza Films, artífice de 'Segundo premio', ha convertido el Palacio de Fernán Núñez, en el centro de Madrid, en el muelle de carga de un hotel Palace de 1939, cuando era un hospital.

Figurantes vestidos de soldados, vehículos militares antiguos, rifles y pistolas hacen posible el viaje en el tiempo. En el trayecto aparecen Mario Casas con uniforme y bigote, y a su lado, Alberto San Juan con traje, corbata... y bigote. Son el teniente Medina y Genaro, respectivamente.

Durante un receso del rodaje, San Juan cuenta que su personaje es el metre del Palace cuando acaba la guerra, hombre "monárquico y gay", "neutral" al principio y "a favor de la vida y contra el franquismo" al final.

Casas, el teniente Medina, soporta el peso de la organización de la cena, que ha de ser "perfecta". Debe encargarse de todo, la responsabilidad es enorme. Al teniente Medina le surgirán dudas, sin embargo, porque es "un tipo ingenuo y bueno, que le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir, sin poder decidir", dice el actor.

El productor Cristóbal García, de La Terraza Films, rememora el origen del proyecto en conversación con EFE: "Yo llamé a Gómez Pereira para hacer otra película, esto fue hace 4 ó 5 años. Como la película no salió, pensamos en buscar otra cosa para hacer juntos. Me habló de esta idea. Me encantó".

Tres años ha durado la gestación de la película antes del rodaje, que tras tres semanas en Valencia, afronta ahora la etapa madrileña. El periplo acabará en Gran Canaria.

'La cena' plantea "muchos retos de producción", apunta García, porque es una recreación histórica, y no sólo la del hotel Palace, sino también la del Madrid que sale de la Guerra Civil.

En opinión del productor, 'La cena' es una "comedia sin complejos, sin buenos ni malos".

Alberto San Juan tiene una larga trayectoria de teatro político y comprometido gracias a obras como 'El rey', 'Autoretrato de un joven capitalista español' o 'Mundo obrero'. Hacer 'La cena' ahora es "muy oportuno", según sus palabras.

"Porque hoy se cuestiona la democracia a lo largo y ancho del mundo" y porque "en España se hacen esfuerzos por blanquear el franquismo", ha explicado.

Mario Casas ha puesto el acento en que con esta "comedia de enredo la gente se lo pasará bien". "Sacará carcajadas, y esto es lo importante del proyecto", ha zanjado. EFE

(foto) (video)