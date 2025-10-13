España

Víctor Arpa, abogado, sobre las empleadas del hogar internas: “Aunque no tengas papeles, la ley te protege”

El experto expone la realidad de quienes residen en sus lugares de trabajo y reciben sueldos mínimos, recordando que la normativa vigente ampara a todas, independientemente de su situación legal

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una empleada del hogar interna
Una empleada del hogar interna lleva a cabo su trabajo (Montaje Infobae con imágenes de @abogadovictorarpa / TikTok)

Para muchas empleadas del hogar internas en España, el trabajo implica mucho más que una simple jornada laboral. Víctor Arpa, abogado laboralista y creador de contenido en TikTok a través de su perfil @abogadovictorarpa, describe el día a día de estas trabajadoras que se caracterizan por a ausencia de descanso y la falta de derechos reconocidos. “Ser interna no es fácil. Vives en tu trabajo. Cuidas, limpias, cocinas, acompañas y muchas veces lo haces sin papeles, sin descanso y sin libertad”, explica el letrado en una de sus últimas publicaciones.

Arpa destaca que el régimen de interna supone, en la práctica, una jornada infinita. “Ser interna significa que tu jornada nunca termina, que duermes donde trabajas, que a veces te pagan 500 o 600 euros por estar disponible las veinticuatro horas del día”, detalla el abogado. Muchas trabajadoras, según el testimonio de Arpa, permanecen siempre a disposición de sus empleadores, lo que convierte su lugar de residencia en la propia casa en la que prestan sus servicios.

Derechos laborales también para quienes no tienen papeles

A pesar de la dureza de estas condiciones y de la discriminación que sufren quienes no tienen su documentación en regla, el experto recuerda que la normativa laboral española ampara igualmente a toda persona que desempeñe labores como empleada del hogar, independientemente de su situación administrativa. “Aunque te esfuerces y des todo de ti, todavía hay quien piensa que no tienes derechos, pero sí los tienes. Aunque no tengas papeles, la ley te protege”, afirma Arpa de manera rotunda.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y líder de Sumar, defiende la jubilación a los 65 años para determinadas profesiones: "No es justo que una persona que está en un andamio trabaje a los 65 o a los 67"

El abogado aclara que las empleadas internas tienen "derecho a cobrar lo justo, a descansar y a ser tratada con respeto”, insiste, desmontando la idea extendida de que el empleo doméstico interno carece de protección legal cuando se realiza sin papeles o sin contrato.

En este sentido, Arpa señala que la ley respalda la reclamación en casos de despido sin motivo justificado, impago de salarios o relaciones laborales no formalizadas: “Si te despiden sin motivo, si no te pagan lo que te corresponde o te hacen trabajar sin contrato, puedes reclamar tus derechos”, recuerda el experto en derecho laboral.

Apoyo legal a quienes deciden denunciar

El despacho en el que trabaja Víctor Arpa atiende de manera habitual casos de este tipo. “En nuestro despacho lo vemos cada semana. Mujeres valientes que se atreven a decir basta y recuperan lo que les pertenece. Porque cuidar a otros no debería costarte tu libertad”, relata en tono reivindicativo el abogado, enfatizando la importancia de denunciar las vulneraciones laborales. 

“Si eres interna y te han despedido, si te hacen trabajar sin contrato o te deben dinero, no estás sola“, recuerda, y añade finalmente: “Merecéis vuestros derechos y se deben respetar”, haciendo especial hincapié en que el trabajo del hogar merece respeto y dignidad.

Este mensaje dirigido a las internas pretende reforzar la idea de que ningún trabajo, por precario que sea, debe costarle a nadie “su libertad” y que el reconocimiento de derechos laborales es fundamental para asegurar el bienestar de las personas trabajadoras en España. 

Temas Relacionados

Empleadas del hogar Derechos humanosInternasDerechos laboralesPrecariedadSalariosLeyes EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Cómo hacer pan naan: la receta clásica de pan indio, fácil y sin horno

Perfecto para acompañar con platos de curry o hummus.

Cómo hacer pan naan: la

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

ACNUR emitió un informe desfavorable a su solicitud basándose en la falta de indicios de persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos o de pertenencia a determinado grupo social, decidió denegar la protección

La Audiencia Nacional rechaza el

Sale a la luz el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein: “Pronto volveremos a jugar”

Un correo filtrado contradice la versión oficial del duque de York sobre su relación con el magnate condenado por delitos sexuales contra menores

Sale a la luz el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

Una delegada sindical de Mercadona denuncia su traslado de centro de trabajo como una represalia por su actividad, pero la Justicia rechaza sus argumentos

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final