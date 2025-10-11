España

Carlo Costanzia carga duramente contra sus padres y evidencia su buena relación con Terelu Campos: “Estoy reviviendo mi infierno infantil”

El hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costiglione ha concedido una entrevista a ‘¡De Viernes!’ para hablar de las memorias de su madre y de la preocupación por su hijo con Alejandra Rubio

La noche de este viernes, 10 de octubre, Carlo Costanzia ha vuelto a sentarse en el plató de ¡De Viernes! para hablar de las polémicas memorias Mar en Calma que hace poco más de dos meses publicó su madre. Pero, además, también ha vuelto a mostrar su preocupación por la privacidad de su hijo con Alejandra Rubio, Carlo, quien en dos meses cumplirá su primer año.

En su paso por el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, el actor de la serie de Netflix Toy Boy ha dejado claro que sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, “son los culpables de mi infierno infantil”. “Haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubiera sido, por vía judicial y no de esta manera”, ha sostenido la pareja de Alejandra Rubio al hablar del libro biográfico de su progenitora.

“Me entero de que va a salir el libro por ella. Es ella quien me lo cuenta pocos días antes de que se publique. Me dijo que esperaba que lo entendiese, que eso para ella era como una especie de terapia. Ella no me dice nada del contenido, solo me dice que le encantaría que lo leyera para que la entendiese después de tantos años de sufrimiento”, ha continuado diciendo el invitado.

Acto seguido, el intérprete de 32 años ha confesado que no ha podido leer el ejemplar “por consejo terapéutico”. "Yo he sido un menor que se ha visto envuelto en cosas muy graves de adultos que no tendrían que haber sucedido. Tanto mi padre como mi madre expusieron su vida en la televisión y los dos son culpables de que eso haya sido la causa de mi infierno infantil, que ahora estoy reviviendo después de muchos años de terapia“, ha asegurado en el espacio de Mediaset.

Además, ha reiterado que él “nunca jamás ha hablado mal ni de mi padre, ni de mi madre, ni de nadie de mi entorno” en sus diferentes intervenciones en plató de televisión. “Lo fácil sería ponerme de parte de uno o de otro, lo difícil es no posicionarme y quererles a los dos de la misma manera. Yo me pongo de parte del amor. Que un tío como yo, pasando por todo lo que ha pasado, decida querer a sus padres por igual... Para mí, aquí lo que hay es una disputa matrimonial de la que un hijo nunca debería formar parte".

Otros de los temas que ha tocado Carlo Costanzia han sido los supuestos malos tratos que recibió su madre durante su relación con el aristócrata. Y es que la modelo aseguró haber pasado por este tipo de comportamientos con el italiano, a quien el joven aconsejó tomar las medidas pertinentes. “Al igual que apoyo a mi madre a que saque el libro y cuente su verdad, animo a mi padre a tomar las medidas que él crea oportunas, y su verdad. En ningún momento pondría en duda las palabras de una mujer que haya sufrido malos tratos, nunca en mi vida me voy a poner de parte de una persona que no respeta a una mujer”, ha sostenido, agregando que él “nunca he presenciado ninguna actitud violenta de este tipo”.

La privacidad de su hijo

El panorama que se creó en plató al hablar de la privacidad de su hijo dio lugar a una fuerte tensión entre los colaboradores y los invitados, lo que provocó que Terelu Campos saliese en defensa del novio de su hija, con quien tiene una buena relación y que se ha hecho palpable en su paso por ¡De Viernes! Carlo Costanzia ha vuelto a poner de manifiesto su preocupación por las fotografías que se hicieron públicas sobre su pequeño en la portada de Diez Minutos. Aunque el rostro del pequeño aparecía pixelado, aquello no bastó para el actor.

Yo me encargaré de que no ocurra lo mismo que conmigo”, ha manifestado, haciendo referencia a la delicada situación que atravesó de pequeño. "No me hace gracia que si yo, su padre, no quiero enseñar su imagen, otras personas tengan esas fotografías en su poder. Cuando el niño tenga 18 años, esas imágenes se van a poder sacar y no me gustaría que se le pudiera ver la cara“, ha zanjado.

