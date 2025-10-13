La aldea tibetana esculpida en la roca que está a solo una hora de Madrid: tiene una arquitectura sorprendente y encanto rural

La aldea tibetana que está a una hora de Madrid. (Ayuntamiento de Brihuega)

Con la llegada del otoño, el tipo de turismo cambia notablemente. La disminución de las temperaturas y la reducción de las horas de sol hacen que los puntos de interés varíen.

La costa comienza a perder protagonismo, ya que las condiciones climáticas hacen que resulte menos atractiva. En su lugar, el turismo interior va ganando relevancia, ofreciendo alternativas más cómodas y enriquecedoras para quienes buscan disfrutar de la cultura, la naturaleza y las tradiciones locales.

Si eres de Madrid y tienes pensado hacer una escapada durante estos meses, hay un pueblo ideal para pasar el día. Se trata de Cívica, una pedanía que está que se encuentra en Brihuega (Guadalajara). Este pequeño enclave se ha ganado el apodo de “aldea tibetana” por su peculiar arquitectura, que parece sacada de un paisaje remoto y mágico, esculpida directamente en la roca de los escarpes que rodean el valle del río Tajuña.

Qué ver en Cívica

Aunque el origen exacto de estas edificaciones todavía genera debate entre historiadores y expertos, se sabe que durante las décadas de 1950 a 1970 el sacerdote Don Aurelio impulsó la construcción de estas estructuras, que hoy forman un conjunto urbano absolutamente singular.

Pasear por Cívica es contemplar un patrimonio arquitectónico poco convencional, donde la piedra se convierte en vivienda y el paisaje en escenario. La mayoría de las casas están actualmente abandonadas, pero su aspecto misterioso y la manera en que la luz juega sobre las rocas hacen que la visita sea fascinante.

Cívica (Ayuntamiento de Brihuega)

Cívica, al formar parte del municipio de Brihuega, permite combinar la visita a la aldea con otros atractivos culturales y naturales de la zona. Uno de los más emblemáticos son los campos de lavanda, que tiñen el paisaje de un intenso color morado.

Otros lugares destacados en Brihuega incluyen el Castillo de la Peña Bermeja, una fortaleza medieval que ofrece vistas panorámicas de los alrededores, y la Iglesia de Santa María de la Peña, de estilo cisterciense, que guarda gran parte de la historia religiosa del municipio.

Cívica (Ayuntamiento de Brihuega)

La comarca también ofrece rutas de senderismo que permiten recorrer los escarpes y los bosques cercanos, ideales para quienes disfrutan del turismo activo. Los caminos que rodean Cívica permiten observar la flora y fauna locales, así como disfrutar de vistas excepcionales del valle y del río Tajuña.

Cívica se encuentra en la carretera CM-2011, a medio camino entre Brihuega y Masegoso de Tajuña, y su cercanía a Madrid lo convierte en un destino perfecto para una escapada de un día. Se recomienda visitarlo durante las horas de luz, respetando siempre la propiedad privada y las indicaciones locales.

Gastronomía local

Ninguna escapada a Cívica estaría completa sin degustar la gastronomía típica. La zona es conocida por sus platos contundentes y llenos de sabor, perfectos para reponer energías tras una caminata.

Entre los más destacados se encuentran el cordero y el cabrito asado, preparados con técnicas tradicionales que realzan el sabor de la carne; las migas, elaboradas con pan, ajo y pimientos, a menudo acompañadas de chorizo o panceta; y las judías con oreja, un guiso contundente que refleja la cocina rural de la comarca.