Belén Esteban y Toño Sanchís, cara a cara en los juzgados tras diez años de conflicto: así ha sido su llegada al juicio

La colaboradora ha acudido arropada por su marido, Miguel Marcos, al juicio en el que reclama casi 340.000 euros a su exrepresentante

Noé Guzmán

Noé Guzmán

Belén Esteban y Toño Sanchís,
Belén Esteban y Toño Sanchís, a su llegada a los juzgados. (Europa Press)

El esperado reencuentro entre Belén Esteban y Toño Sanchís ha tenido lugar este lunes 13 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha comenzado el juicio que enfrenta a la colaboradora de televisión y a su exmanager por un presunto delito de apropiación indebida de cerca de 400.000 euros. Diez años después de la ruptura profesional y personal entre ambos, el proceso judicial se centra en determinar la responsabilidad penal de Sanchís, para quien la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión y el pago de una indemnización de 339.549 euros a Esteban.

La vista oral arrancaba con la presencia de los dos protagonistas en los juzgados madrileños. Esteban, acompañada por su marido, Miguel Marcos, llegó a primera hora de la mañana, visiblemente nerviosa, pero manteniendo una postura discreta ante los medios. Minutos más tarde, Sanchís hacía su aparición junto a su abogado, Javier Vasallo, mostrando una actitud relajada y evitando cualquier declaración pública. El ambiente en la Audiencia Provincial reflejaba la tensión acumulada tras una década de litigios y desencuentros públicos.

El origen del conflicto se remonta al periodo comprendido entre 2009 y 2015, cuando Belén Esteban detectó irregularidades en la gestión de sus ingresos por parte de Sanchís, quien entonces era su representante y hombre de confianza. Al descubrir que varios trabajos no habían sido abonados y que las cuentas no cuadraban, la colaboradora decidió romper la relación profesional y emprender acciones legales. La demanda presentada por la ‘princesa del pueblo’ fue estimada en su totalidad por el Juzgado de Primera Instancia de Torrejón de Ardoz y posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, que hace cinco años condenó a la agencia de representación de Sanchís, Lorant S.L., a indemnizarla con 388.868 euros.

Miguel Marcos y Belén Esteban
Miguel Marcos y Belén Esteban llegan a la Audiencia Provincial de Madrid junto a su abogado, Carlos Aguirre, para asistir al juicio contra Toño Sanchís, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). Antonio Gutiérrez / Europa Press JUICIO;JUZGADOS;BELÉN ESTEBAN;TOÑO SANCHÍS;13 OCTUBRE 2025 13/10/2025

En cuanto a las cantidades reclamadas y abonadas, el proceso judicial ha estado marcado por la complejidad de las cifras. De los 388.868 euros fijados en la sentencia previa, Sanchís solo entregó 49.318 euros en efectivo. Además, se adjudicó a Esteban la residencia familiar del exmanager en Villanueva del Pardillo, valorada en 375.000 euros, aunque con una hipoteca pendiente de más de 200.000 euros. La indemnización solicitada en el juicio actual asciende a 339.549 euros, cifra que corresponde a la parte que, según la acusación, Sanchís habría obtenido ilícitamente y no ha devuelto. La Fiscalía, además, mantiene la petición de tres años y medio de prisión para el acusado, en un intento de que la denunciante recupere la totalidad del dinero reclamado.

Esperado reencuentro

La primera jornada del juicio transcurrió bajo una fuerte expectación mediática. Belén Esteban optó por la discreción y evitó pronunciarse sobre el reencuentro con su exrepresentante, con quien durante sus años de colaboración profesional mantuvo una estrecha amistad. A la salida del juzgado, reiteró ante las cámaras: “No voy a decir nada, cariño. Hasta que no acabe el juicio, no voy a decir nada, como comprenderéis”, expresó a Europa Press, apuntando únicamente su satisfacción porque al fin ha llegado el momento del juicio. Por su parte, el abogado de Sanchís, Javier Vasallo, también declinó hacer comentarios: “No vamos a hacer ninguna declaración. Gracias”, dejando en el aire la estrategia de la defensa y la posibilidad de un acuerdo para evitar la entrada en prisión de su cliente.

Tras dos horas de sesión, el tribunal decretó un receso y ambas partes abandonaron la Audiencia Provincial. Se prevé que el proceso se prolongue durante varios días, dada la complejidad del caso y la cantidad de pruebas y testimonios a examinar.

