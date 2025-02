Belén Esteban desvela el motivo por el que perdonó una infidelidad a su marido, Miguel Marcos: “Fue lo mejor que hice”

Belén Esteban junto a su pareja, Miguel Marcos, en una imagen de archivo (Manuel Pinilla Cruces / Europa Press)

Uno de los rostros más conocidos del panorama mediático español es Belén Esteban, quien se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la pequeña pantalla. La de Paracuellos del Jarama ha sabido conquistar al público con su característico humor y forma de ser. Ahora, su nombre ha vuelto a copar los titulares de la prensa tras sacar a la luz la infidelidad que perdonó a su actual pareja, Miguel Marcos.

Aunque la princesa de pueblo tuvo una sonada relación con Jesulín de Ubrique, lo cierto es que tras su ruptura con el torero, la colaboradora de televisión tomó la decisión de blindar su vida personal. De esta manera, apenas da detalles relacionados con su hija, Andrea, o de su faceta sentimental. Eso sí, de vez en cuando, se sincera y saca a la luz datos inéditos de su día a día.

Es lo que ha ocurrido la tarde de este miércoles, 26 de febrero, en su paso por Ni que fuéramos Shhh. Como es habitual, el programa de Ten ha estado comentando los principales temas de actualidad, entre los que se encontraba el supuesto affaire de Joaquín Sánchez con Claudia Bavel. Y ha sido entonces cuando Belén Esteban ha traído al presente el momento en el que su marido tuvo un desliz con una mujer, mientras ella se encontraba concursando en GH VIP 3.

¿Por qué perdonó la infidelidad a Miguel Marcos?

Belén Esteban se encontraba viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras proclamarse ganadora de la casa más popular de Guadalix de la Sierra. Tras dos intensos meses de convivencia, el mayor deseo de la televisiva era regresar a su dulce hogar para estar en compañía de los suyos. Lo que jamás se imaginó era la realidad a la que tendría que hacer frente: el propio Miguel Marcos le confesó que le había sido desleal con otra mujer en este tiempo.

Aunque este le dejó claro que aquel desliz no tuvo importancia alguna para él, lo cierto es que fue un fuerte golpe para ella. Pese a ello, la que fuera colaboradora de Sálvame decidió apostar por su amor. Así, tomó la decisión de perdonar la infidelidad a su marido y continuar con su noviazgo, pues para entonces aún no habían pasado por el altar.

No obstante, no es un tema del que le guste hablar. Tanto es así que se ha mostrado muy enfadada cuando sus compañeros de plató decidieron sacar a la luz el tema. De esta manera, ha querido poner fin a este asunto desvelando la razón por la que decidió continuar con su relación. “A los que estáis escribiendo que mi marido se fue con otra mujer, os lo voy a aclarar. Primero, éramos novios. Lo segundo, le perdoné porque me dio la gana. Lo tercero, lo mejor que hice fue perdonarle“, ha afirmado.

Con estas palabras, la de Paracuellos ha dejado claro que su historia de amor de más de una década con el conductor de ambulancias está más que consolidada. De hecho, antes del fin definitivo de Sálvame, la televisiva desveló que la única razón que rompería su matrimonio sería el hecho de que Miguel Marcos diese una entrevista ante los medios de comunicación.

“Le han ofrecido muchas veces sentarse aquí e ir a realities. Podría haber ganado mucho dinero y nunca me ha traicionado. Yo tengo claro que con una famosa en la familia vamos de sobra, sé que él no lo va a hacer, pero si diese una entrevista yo me separaría“, afirmó entonces en el que fuera el programa estrella de las tardes de Telecinco.