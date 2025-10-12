España

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

La experta advierte de que algunos bancos están solicitando a los usuarios información personal para poder ofrecerles préstamos, limitando sus opciones y dificultando la negociación de mejores condiciones

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una persona va a pedir
Una persona va a pedir una hipoteca a un banco (Montaje Infobae con imágenes de @montse_cespedosa / TikTok)

Algunos bancos exigen a los clientes que abran una cuenta antes de ofrecerles una hipoteca. Esta práctica, que según la asesora financiera y experta hipotecaria Montse Cespedosa, cada vez es más habitual, plantea serios riesgos para quienes buscan financiamiento para comprar vivienda. “El banco no te puede obligar a abrir una cuenta corriente si tú no tienes una clara intención de trabajar con esa entidad”, advirtió Cespedosa en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde denunció que esta tendencia afecta a numerosos solicitantes y puede limitar su capacidad de negociar mejores condiciones.

Datos personales y retención de clientes

La experta, conocida en redes sociales como @montse_cespedosa, alertó a los usuarios sobre la importancia de proteger su información: “Comparte (el vídeo) con quien esté tramitando una hipoteca porque le interesa no regalar sus datos”, advirtió a sus seguidores, señalando que las entidades financieras utilizan la apertura de cuentas como una estrategia para “retenerte como cliente”.

Según explicó, al disponer ya de los datos personales obtenidos durante la apertura de la cuenta, el banco puede “impedir que luego tú no puedas ir ni a través de ninguna plataforma ni ningún bróker hipotecario a conseguir una mejor hipoteca en otra oficina”.

De acuerdo con Cespedosa, esta situación no se limita a las entidades bancarias tradicionales. También es común que los intermediarios o brókers hipotecarios recurran a la misma táctica, solicitando información personal de los clientes antes de presentarles una oferta. “Ten claro que si empiezas a dar tus datos, luego no vas a poder cambiar de bróker porque habrán pasado todos los datos a la hipoteca”, argumentó la asesora financiera, que insistió en la necesidad de se cauteloso y de no tomar decisiones precipitadas durante el proceso de solicitud de la hipoteca.

Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

Derecho a elegir y denuncia de malas prácticas

Para Cespedosa, lo crucial es que los futuros compradores sepan que ninguna entidad puede coaccionarles a abrir cuentas ni a compartir datos sin un consentimiento claro y un compromiso definitivo de contratación. “Lo único que hacen con esa medida es retenerte como cliente”, recalcó la experta, animando a los usuarios a estar informados y a comparar alternativas antes de comprometerse con una oferta concreta.

Además, la asesora invitó a su comunidad a denunciar aquellas prácticas que consideren injustas o abusivas: “Si consideras que hay alguna mala praxis que haya que denunciar y ayudar a otros para que no les pase, escríbemela en comentarios" expresó al cierre de su vídeo, animando a sus seguidores a contar con sus consejos para no ser engañados.

Consecuencias para los consumidores

La advertencia llega en un contexto donde la competencia entre entidades financieras y plataformas digitales ha aumentado, haciendo que la captación de nuevos clientes se convierta en un objetivo prioritario. Para quienes buscan financiación, abrir cuentas innecesarias puede traducirse en gastos imprevistos, dificultades para cambiar de entidad o para renegociar condiciones más favorables.

Ante este panorama, Montse Cespedosa recomienda analizar todas las alternativas presentes en el mercado y mantenerse informado sobre los derechos de los consumidores antes de facilitar cualquier dato personal o realizar trámites con bancos o brókers hipotecarios.

Temas Relacionados

Hipotecas Bancos Financiación Protección de datos Consumidores Plataformas digitalesCompra de viviendaPréstamosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lanza un paquete de billetes por la ventana para pagar su droga: los 5.000 euros caen directamente en manos de la policía

Los agentes han iniciado una investigación centrada en la posible existencia de blanqueo de dinero asociado a esta operación

Lanza un paquete de billetes

“Nunca volveré a Francia”: los jubilados galos cuentan por qué prefieren Tenerife como destino para sus últimos años

Muchos franceses eligen esta isla para pasar su jubilación bajo el sol

“Nunca volveré a Francia”: los

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

Conoce las mejores horas del

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en España: la lista

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta del 12 de Octubre,

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: finaliza un desfile en el que Pedro Sánchez ha sido de nuevo recibido con pitos y abucheos

Condenado a un año y medio de cárcel un hombre que alquilaba un piso en Vigo que no era de su propiedad: estafó 1.420 euros a una mujer y 700 a un matrimonio

Una casera trata de desalojar a su ex suegro, que se ha quedado a vivir en su piso, pero este dice que no reside allí: un detective prueba lo contrario

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del 12 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1