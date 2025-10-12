Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

Una persona va a pedir una hipoteca a un banco (Montaje Infobae con imágenes de @montse_cespedosa / TikTok)

Algunos bancos exigen a los clientes que abran una cuenta antes de ofrecerles una hipoteca. Esta práctica, que según la asesora financiera y experta hipotecaria Montse Cespedosa, cada vez es más habitual, plantea serios riesgos para quienes buscan financiamiento para comprar vivienda. “El banco no te puede obligar a abrir una cuenta corriente si tú no tienes una clara intención de trabajar con esa entidad”, advirtió Cespedosa en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde denunció que esta tendencia afecta a numerosos solicitantes y puede limitar su capacidad de negociar mejores condiciones.

Datos personales y retención de clientes

La experta, conocida en redes sociales como @montse_cespedosa, alertó a los usuarios sobre la importancia de proteger su información: “Comparte (el vídeo) con quien esté tramitando una hipoteca porque le interesa no regalar sus datos”, advirtió a sus seguidores, señalando que las entidades financieras utilizan la apertura de cuentas como una estrategia para “retenerte como cliente”.

Según explicó, al disponer ya de los datos personales obtenidos durante la apertura de la cuenta, el banco puede “impedir que luego tú no puedas ir ni a través de ninguna plataforma ni ningún bróker hipotecario a conseguir una mejor hipoteca en otra oficina”.

De acuerdo con Cespedosa, esta situación no se limita a las entidades bancarias tradicionales. También es común que los intermediarios o brókers hipotecarios recurran a la misma táctica, solicitando información personal de los clientes antes de presentarles una oferta. “Ten claro que si empiezas a dar tus datos, luego no vas a poder cambiar de bróker porque habrán pasado todos los datos a la hipoteca”, argumentó la asesora financiera, que insistió en la necesidad de se cauteloso y de no tomar decisiones precipitadas durante el proceso de solicitud de la hipoteca.

Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

Derecho a elegir y denuncia de malas prácticas

Para Cespedosa, lo crucial es que los futuros compradores sepan que ninguna entidad puede coaccionarles a abrir cuentas ni a compartir datos sin un consentimiento claro y un compromiso definitivo de contratación. “Lo único que hacen con esa medida es retenerte como cliente”, recalcó la experta, animando a los usuarios a estar informados y a comparar alternativas antes de comprometerse con una oferta concreta.

Además, la asesora invitó a su comunidad a denunciar aquellas prácticas que consideren injustas o abusivas: “Si consideras que hay alguna mala praxis que haya que denunciar y ayudar a otros para que no les pase, escríbemela en comentarios" expresó al cierre de su vídeo, animando a sus seguidores a contar con sus consejos para no ser engañados.

Consecuencias para los consumidores

La advertencia llega en un contexto donde la competencia entre entidades financieras y plataformas digitales ha aumentado, haciendo que la captación de nuevos clientes se convierta en un objetivo prioritario. Para quienes buscan financiación, abrir cuentas innecesarias puede traducirse en gastos imprevistos, dificultades para cambiar de entidad o para renegociar condiciones más favorables.

Ante este panorama, Montse Cespedosa recomienda analizar todas las alternativas presentes en el mercado y mantenerse informado sobre los derechos de los consumidores antes de facilitar cualquier dato personal o realizar trámites con bancos o brókers hipotecarios.