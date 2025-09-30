Adiós a las rebajas de más de 1.000 euros anuales en la cuota de las hipotecas: el euríbor sube a máximos de medio año

Una mujer pasa junto a un anuncio de hipotecas en una sucursal del banco Santander en Madrid. REUTERS/Isabel Infantes

La decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central de Europeo (BCE) de congelar el precio del dinero en el 2% ha hecho que el euríbor suba los dos últimos meses. El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses de las hipotecas variables cerrará septiembre en torno al 2,170%, lo que supone un aumento cercano a 0,056 puntos porcentuales respecto al valor medio de agosto, cuando se situó en el 2,114%. El dato de septiembre es el más alto registrado en los últimos seis meses.

“Uno de los principales factores que está haciendo que el euríbor suba es el mantenimiento en el 2% de los tipos de interés oficiales por parte del BCE”, indica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro. Considera que ”la percepción de que este organismo está reculando respecto a los recortes previstos hace unos meses ha dado pie a un aumento de la incertidumbre en el rumbo que tomará la economía europea a partir de ahora y, evidentemente, esto se ve reflejado en los valores del euríbor”.

En la misma línea se pronuncia la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González, para quien en las últimas semanas, el euríbor ha ido reflejando dos ideas clave que han sido recurrentes en las últimas reuniones del eurobanco: “Que estamos en un punto razonable, con la inflación rondando el 2%, y que la institución seguirá adoptando un enfoque de prudencia y cautela, sin comprometerse a cambios inmediatos en las futuras reuniones. Este mensaje de ir reunión a reunión ha enfriado las expectativas de recortes rápidos y ha mantenido los tipos a los que se financian los bancos entre sí a un nivel algo más alto, lo que afecta directamente al euríbor”.

Rebaja en las cuotas de 752 euros anuales de media

A pesar de la subida del euríbor, los hipotecados a tipo de interés variable verán como las cuotas de sus hipotecas bajan cuando las revisen con el dato de septiembre, pero no tanto como lo han hecho hasta ahora. Atrás se quedan las rebajas de más de 1.000 euros anuales de media. Ahora rondarán los 750 euros. Esto se debe a que el valor medio que este indicador registró hace justo un año, en septiembre de 2024, se situó en el 2,936%, 0,766 puntos porcentuales por encima del dato de septiembre (2,170%).

Así, en el supuesto de una persona que tenga contratada una hipoteca variable con una cuantía inicial de 150.000 euros, un periodo de amortización de 30 años, un diferencial del 0,99% más euríbor y revisión anual, pasará de pagar una cuota mensual de 709,74 euros a abonar 647,06 euros cada mes. Esto supone una rebaja de 62,68 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 752,11 euros anuales. Cifras inferiores a las del pasado mes de agosto cuando el ahorro mensual de fue de 86,62 euros y el anual de 1.039,40 euros.

En caso de que la cuantía inicial fuera de 300.000 euros, con las mismas condiciones, la cuota mensual se abarataría con esta revisión hasta 125,35 euros: de abonar una cuota de 1.419,48 euros pasaría a pagar 1.294,13 euros mensuales.

Estas rebajas de las cuotas son menos pronunciadas que las registradas en meses anteriores, que superaron con creces los 100 euros mensuales y, por tanto, los 1.000 euros anuales en el caso de una hipoteca de 150.000 euros. “A medida que el euríbor se estabiliza, los hipotecados verán también más estabilidad en sus cuotas. Llevan unos meses acostumbrados a ver grandes rebajas con cada revisión, pero llegará un punto en el que apenas noten los cambios de este indicador, sobre todo quienes hagan la revisión de su cuota cada seis meses”, señala Colombelli.

Un ahorro de 95 euros en la revisión semestral

Los hipotecados que hagan la revisión semestral de sus cuotas verán como las rebajas también se reducen debido a que en septiembre de 2025 el euríbor se ha situado tan solo 0,229 puntos porcentuales por debajo del dato del pasado mes de marzo (2,398%). Esto supone una rebaja de entre 15 y 30 euros mensuales, en función de la cuantía inicial del préstamo solicitado.

Así, una persona que contrató una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor para calcular su tipo de interés, desde marzo estaba pagando una cuota de 664,22 euros y, a partir de ahora, abonará 648,27 euros mensuales, lo que supone un abaratamiento de 15,95 euros cada mes o 95,71 euros al semestre.

Por su parte, en el caso de quien pidió una hipoteca de 300.000 euros, con las mismas características, la rebaja mensual será de 31,90 euros al pasar de una cuota de 1.328,45 euros a una de 1.296 euros cada mes.

Cambio de tendencia

El cierre del euríbor en septiembre demuestra que “ha cambiado de tendencia”, señala Miquel Riera, analista hipotecario de HelpMyCash.com. A su juicio, este índice llevaba más de un año registrando bajadas y, de hecho, se redujo del 2,525% al 2,079% entre enero y julio de 2025, pero en agosto se vivió un punto de inflexión: “El euríbor subió ligeramente, del 2,079% al 2,114%, y en septiembre se ha registrado otro leve repunte”.

La evolución del euríbor también afectará a aquellos que están pensando comprar una vivienda y necesitan hipotecarse. Tradicionalmente, el último trimestre del año suele ser uno de los momentos más activos en la concesión de hipotecas, ya que las entidades financieras buscan cumplir objetivos comerciales y mejorar sus cifras de cierre anual. Esto se traduce en campañas más agresivas, con ofertas que incluyen reducciones de tipos de interés o condiciones más flexibles para perfiles solventes.

En este escenario, Colombelli señala que quienes estén valorando comprar vivienda o renegociar su préstamo para mejorar sus condiciones, los próximos meses pueden ser especialmente propicios para ello, ya que también aumenta la competencia entre entidades.

Indica que “a partir de ahora y hasta diciembre es cuando los clientes van a tener más margen para negociar las condiciones de sus hipotecas”. Explica que los bancos quieren sumar este tipo de operaciones a sus balances y eso ”es una ventaja a la hora de conseguir mejores tipos de interés tanto en hipoteca fija como en mixta, menos comisiones por amortización o cancelación o incluso la opción de contratar menos vinculaciones en sus hipotecas”.

¿Cómo cerrará el año el euríbor?

Calcular la evolución del euríbor hasta el cierre del año no es fácil, apuntan los analistas. No esperan que el BCE lleve a cabo fuertes movimientos en los tipos de interés. Prevén que el guardián del euro mantenga las tasas sin cambios en lo que queda del año o, como máximo, aplicará un recorte más dependiendo de la inflación y del crecimiento económico de la eurozona.

Teniendo en cuenta estos factores, Riera incide en que “lo más probable es que el euríbor termine el año con un valor de entre el 2,10% y el 2,20%”. Considera que estos porcentajes son “positivos para los hipotecados a tipo variable, cuyo interés se calculará con un índice en registros históricamente reducidos, pero aquellos que prefieran la estabilidad también tienen la opción de pasarse a un tipo fijo competitivo de en torno al 2%”.

Por su parte, Estefanía González cree que el indicador cerrará 2025 en una horquilla de “entre el 2% y el 2,1%». Colombelli va más allá y argumenta que, “aunque es cierto que las expectativas han cambiado, todavía hay tiempo para que veamos al indicador rebajar la barrera psicológica del 2%; si no es este año será a principios de 2026, pero estamos convencidos de que ocurrirá tarde o temprano”.